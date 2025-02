Изобилие от същества в Muck Diving Hotspot Dauin

Muck Diving е основна индустрия в Dauin, която показва няколко морски резервата и се гордее с множество невероятни места за гмуркане, пълни с животни.

Крис Хийм (главен изпълнителен директор на Sea Explorer's Philippines) създаде първия курорт за гмуркане в Дауин през 1986 г. и започна да популяризира разнообразните морски обитатели на крайбрежието.

Very soon after macro фотография enthusiasts and lovers of rare species, such as frogfish, flamboyant cuttle fish, Nudibranchs, seahorses plus many more, came from all over the world to discover these exotic critters and take award winning macro images. DAUIN is now famous for its diversity boasting 29 out of the worlds 33 frog fish species.

Има повече от 20 места за гмуркане по черните вулканични брегове на Дауин. Всички много близо до AivyMaes Divers Resort.

Започвайки от север на юг, бих могъл да опиша всички прекрасни места за гмуркане като Mainit, San Miguel – север и юг, Talisay, Sahara Point, Bonets Corner, Dauin Sanctuary – север и юг, Ginama Point, Bahura и Pyramids, но този, който заслужава специално споменаване, е Masaplod – север и юг.

Този конкретен сайт за гмуркане предлага едно от най-разнообразните набори от същества. Има толкова много видове, които можете да видите, включително морски кончета, няколко вида риби-жаби (една от любимите ми), чудо, мимически и сини пръстеновидни октоподи; накратко това е изключително място.

Друго от най-зрелищните места за гмуркане в района е рифът AviyMaes Divers Resort House, който е точно пред курорта и може да се направи като много удобно гмуркане от брега. Dauin Nth Reef/Car Wrecks гмуркане е мястото, където планетата Земя 2, епизод 2, Frog fish special е заснет с двете големи Commerson Frogfish близо една до друга.

Остров Апо

Dauin обаче не е само гмуркане. Остров Апо е само на 30 минути с лодка от брега на Дауин. Островът е определена за морска защитена зона (MPA) от 1982 г. Това е благодарение на усилията на морския учен д-р Ангел Алкала.

Той е израснал в региона и е убедил донякъде скептично настроените местни жители, че създаването на защитена зона ще бъде от полза за околния риболов, като по същество създава първата морска защитена зона във Филипините. Dauin скоро го последва, както и много други дестинации във Visayas, създавайки това, което днес е макро рай и дестинация за широкоъгълно гмуркане от световна класа.

За тези, които обичат величествени и цветни рифове, пълни с меки корали, обитавани от морски костенурки и пелагични видове от различни видове, тогава остров Апо, на около 12 километра от Дауин, е мястото, където трябва да бъдете. Това е емблематично място за гмуркане и едно от най-известните във Филипините, често класирано сред най-добрите гмуркания в света.

Здравите рифове около остров Апо могат да се похвалят с над 400 документирани вида корали – това са 65% от коралите в света, открити на едно място! Този остров има няколко места за гмуркане, които се извършват според теченията на деня, като известния Rock Point – изток и запад, Mamsa Point, Cogon Baluarte, Chapel Point, Coconut Point, Cars и Tyres Point и др.

AivyMaes Divers Resort организира еднодневна екскурзия, която се провежда на традиционна местна лодка с удобни седалки и баня на борда. Ще се насладите на 3 гмуркания на острова. Включва закуска, обяд и напитки и ще се върнете в курорта около 4:XNUMX часа, завършвайки по този начин един перфектен ден със спомен, пълен с подводни снимки.

В допълнение към остров Апо, центърът за гмуркане организира и нощни гмуркания и гмуркания в Blackwater при поискване.

Горни приключения

Но тук не всичко е само гмуркането. Можете също така да посетите старата църква, пазара, водопадите на Казароро, да отидете на планински преходи, да посетите плажовете с черен пясък и плажовете с бял пясък в южната част на Дауин в Замбоангвита и Сиатон, в допълнение към тези на Апо, където можете да се гмуркате с шнорхел на всички различни места.

Разходката из Dauin е много интересна и можете да се насладите на отличната кухня в ресторантите и баровете като Lokal Resto, Anahaw, Soga и Frontemare, плюс изисканата италианска пицария, разположена точно на плажа Dauin. Ако имате време, препоръчвам също да посетите Думагете, за да видите крайбрежието и пазара, където могат да се опитат вкусни морски дарове, уловени в района.

Накратко, силно препоръчвам тази леснодостъпна дестинация за гмуркане. Ако искате непринудената атмосфера в стил „доволете себе си“, горещо препоръчвам да останете в AivyMaes Divers Resort с настаняване, вариращо от Deluxe Ac самостоятелна баня, Native Style Beach Huts или Dorm Style native hut има нещо за цялото семейство, пътуващата двойка или соло пътника, което няма да наруши бюджета ви. За персонализирано лично изживяване, от добре дошли до сбогуване, изпратете ни имейл на aivymaesdivers@gmail.com .