Топ 5 места за гмуркане в Раджа Ампат: Прозрения от Джо, мениджърът за гмуркания на Meridian Adventure

Раджа Ампат, архипелаг в индонезийската провинция Западна Папуа, е известен със своите спиращи дъха подводни пейзажи и несравнимо биоразнообразие. Джо, опитният мениджър по гмуркане в Meridian Adventure Dive, споделя своите пет топ места за гмуркане, които трябва да посетите в този подводен рай.

Джо обича местната култура и фантастичния персонал в MAD. Тя ръководи логистиката на гмуркането и управлява курортната администрация от седем години. Наред с топлото посрещане на гостите, тя се стреми да им покаже най-добрите подводни места в Раджа Ампат, докато се гмуркат.

1. Кей Сауандарек: Градът на костенурките

Топ 5 места за гмуркане в Раджа Ампат 6

Кейът Sawandarek, нежно наричан „Градът на костенурките“, е сбъдната мечта на гмуркачите. Този сайт може да се похвали с разнообразен морски живот, което го прави задължително посещение за всеки подводен ентусиаст. Докато се спускате в чистите води, ще бъдете посрещнати от многобройни приятелски настроени костенурки, често открити грациозно плуващи или почиващи върху живите корали. Изобилието от костенурки е доказателство за здравата екосистема на мястото. Наред с тези величествени същества, гмуркачите могат да срещнат рифови акули, гигантски миди и много цветни риби, всички виреещи в това подводно убежище.

2. Нос Кри: Световен рекорд за преброяване на риба

Топ 5 места за гмуркане в Раджа Ампат 7

Нос Кри не само е известен в рамките на Раджа Ампат, но държи световен рекорд за най-голям брой видове риби, преброени при едно гмуркане – зашеметяващите 367 вида! Това място за гмуркане е живо свидетелство за невероятното биоразнообразие на Раджа Ампат. Подводният пейзаж е жив гоблен от цветове и живот, включващ всичко от малки рифови риби до големи пелагични видове. Гмуркачите тук могат да очакват вълнуващи срещи с чернопери рифови акули, сиви рифови акули и удивително разнообразие от рибни стада, които създават динамичен подводен спектакъл.

3. Миоскон: Раят на щракащите в училище

Топ 5 места за гмуркане в Раджа Ампат 8

Mioskon is renowned for its large, social schools of snappers that create mesmerising underwater displays. As you navigate through this vibrant reef, you'll find yourself surrounded by blue-striped snappers, which move in unison, creating a living, swirling dance of colour. The site's healthy coral formations provide a perfect backdrop for фотография, and you might also spot playful banded sea snakes weaving through the corals. Mioskon's rich biodiversity and dynamic marine life make it a favourite among divers seeking adventure and tranquillity.

4. Blue Magic: Manta Ray Spectacle

Screenshot

Blue Magic е зашеметяващо място за гмуркане, което оправдава името си, особено по време на сезона на мантите. Силните течения на мястото привличат величествени скатове манта, които се плъзгат без усилие във водата, осигурявайки на гмуркачите вдъхновяващи близки срещи. Отвъд мантите, Blue Magic може да се похвали с живи рифове, гъмжащи от живот, включително стада баракуди, жакове и различни рифови риби. Драматичната топография на мястото и богатият морски живот го правят вълнуващо гмуркане, предлагащо незабравими подводни изживявания.

5. Градината на Мелиса: Мечтата на фотографа

Screenshot

Градината на Мелиса е истинска подводна страна на чудесата и рай за подводните фотографи. Това място за гмуркане е известно със своите обширни и девствени коралови градини, където живеят милиони цветни риби Anthiinae. Да видите тези живи риби, танцуващи сред коралите, е визуален празник, създаващ неземна сцена, която пленява гмуркачите. Богатото биоразнообразие и зашеметяващите коралови образувания правят градината на Мелиса задължително посещение за всеки, който иска да улови същността на подводната красота на Раджа Ампат.

Местата за гмуркане на Raja Ampat предлагат изключителен морски живот, оживени коралови рифове и незабравими подводни изживявания. Според Джо, Meridian Adventure Dive Manager, тези пет топ места за гмуркане – Sawandarek Jetty, Cape Kri, Mioskon, Blue Magic и Melissa's Garden – всеки предоставя уникален и вдъхновяващ поглед към подводните чудеса на този индонезийски рай. Независимо дали сте запален гмуркач или начинаещ, тези сайтове обещават приключения, които ще ви оставят очаровани и ще копнеете за още.

Погледни към видео on Facebook намлява Instagram

За нас Meridian Adventure Dive:

Намира се в зашеметяващата Раджа Ампат, Индонезия, Meridian Adventure Dive е PADI 5-Star Eco Resort и горд носител на престижната награда PADI Green Star. Нашите гмуркане услуги, известни със своя професионализъм и качество, се превърнаха в синоним на PADI и Меридиан Приключение имена, осигуряващи уверено и приятно гмуркане за всички.