Sunbursts резултат на първите Underwater Awards Australia

The inaugural edition of the Underwater Awards Australasia (UWAA) 2024 снимка competition has been judged, and the winning entries were revealed on stage today (28 September) at the Go Diving Show ANZ в Сидни.

Новият конкурс за подводни снимки се организира от DivePhotoGuide (DPG), Подводна Австралазия намлява UW изображения, който в началото на юни се обади на Дивернет и другаде за подводни стрелци от цял ​​свят, за да представят най-много завладяващи и завладяващи изображения и видеоклипове от региона на Австралазия.

Журито се състоеше от експерти Тобиас Фридрих, Джейн Дженкинс, Брет Лобуйн, Рос Лонг, Мати Смит и Уилям Тан.

Entrants competed in eight categories for prizes of resort and liveaboard diving holidays and снимка намлява видео gear valued at more than Aus $50,000 (c £37,400).

Портфолио

Общият победител в състезанието – „Най-доброто от шоуто“ – беше Габриел Гузман, с колекцията от снимки на слънчеви лъчи, които заеха първо място в категорията Портфолио.

“Sunburst фотография is a technique that utilises the sun as a focal element to enhance the visual impact of underwater images,” says Guzman. “By positioning the subject in front of the sun, the resulting rays create a natural halo effect, adding depth and drama to the scene. This approach emphasises the interaction between light and the marine environment, making the subject stand out in a striking manner.

„Това портфолио включва шест изображения: скат, лъвска риба, манта, костенурка, гърбица и титан. Тези видове са заснети чрез комбинация от планирани снимки и спонтанни възможности.

“While most images feature the classic sunburst effect, the снимка of the sting ray (по-горе) е уникален. Заснет по време на златния час, той улавя слънчевите лъчи, проникващи във водата с топъл, златист оттенък, създавайки различна, но също толкова завладяваща атмосфера. Тази техника ме пленява от години и съм посветил значително време на практикуването.

ЗЛАТО: Слънцето и морските същества (Габриел Гузман, Чили / Австралия). Lionfish, Coral Bay, Западна Австралия (1/200th, f/16, ISO 200, Canon EOS 5DSR, корпус Aquatica, 2x светкавици Ikelite DS160). Тази снимка взе и сребро в категорията Австралия

ЗЛАТО: Слънцето и морските създания (Габриел Гузман, Чили / Австралия). Манта, Нуса Пенида, Индонезия (1/200th, f/9, ISO 320, Canon EOS 5DSR, корпус Aquatica, 2x Inon Z-330 стробоскопи)

ЗЛАТО: Слънцето и морските същества (Габриел Гузман, Чили / Австралия). Зелена морска костенурка, Саксонски риф, Голям бариерен риф (1/200th, f/14, ISO 250, Nikon D500, корпус Aquatica, 2x светкавици Ikelite DS160)

ЗЛАТО: Слънцето и морските същества (Габриел Гузман, Чили / Австралия). гърбица, Нормандски риф, Голям бариерен риф (1/250th, f/14, ISO 250, Canon EOS 5DSR,

Корпус Aquatica, 2x светкавици Ikelite DS161)

ЗЛАТО: Слънцето и морските същества (Габриел Гузман, Чили / Австралия). Риба титан, Риф Мур, Голям бариерен риф (1/200th, f/13, ISO 250, Canon EOS 5DSR, корпус Aquatica, 2x Inon Z-330 стробоскопи)

„Постигането на перфектната снимка на слънчеви лъчи не е лесно. Необходими са идеални условия, включително тихи води, за да проникват ясно слънчевите лъчи, пълна слънчева светлина и обектът да е разположен възможно най-близо до повърхността. Съществото трябва да е точно на правилното място и камерата и светкавиците трябва да са настроени перфектно, за да улови момента.

„Процесът включва много неуспешни опити, тъй като подравняването на всички тези фактори е рядко. Това портфолио представлява най-доброто от тези усилия – колекция от изображения, където всичко най-накрая се събра.”

Другите победители в категорията бяха Талия Грейс (Сидни), Джени Сток (Над-под), Селани Уодилав (Смартфон), Ема Търнър (Околна среда), Луис Бърнет (Австралия), Люк Рууман (Международни води) и Сти Евърингтън (Витрина на макари ). Златните и сребърните записи са показани по-долу:

Сидни

ЗЛАТО: облаче (Talia Greis, Australia). Clifton Gardens. “This unusual, undocumented behaviour cannot be explained by even the most skilled of scientists, specialising in frogfish / anglerfish behaviour. I was experimenting with wide-aperture фотография at a local dive-site when this striated anglerfish (clearly having devoured a huge meal) regurgitated a smoke-like substance. Never having witnessed such an occurrence, I sat and observed the behaviour for over an hour. Experts can only speculate that the angler had cannibalised an egg sac (intentionally or non-intentionally). This likely would have led to swelling of the stomach, causing the individual to cough up chunks of it at a time. Nature at its best.” (1/250th, f/5, ISO 320, Sony A1, Isotta корпус, Inon Z-330 strobe, Backscatter snoot)

СРЕБЪРНО: Възприятие за дълбочина (Rowan Dear, Великобритания). Воден резерват Cabbage Tree Bay. „Тези медузи бяха виждани по стотици всяка от последните три години, събирайки се в залива на един от популярните плажове в Сидни. Тази конкретна година имаше повече, отколкото някога съм виждал, като някои участъци бяха дълбоки няколко метра и гъсто населени. Плувайки в смака и стреляйки надолу в най-дълбоката концентрация на желетата, се надявах да създам този неземен образ с много дълбочина, показващ точно колко много са от тях.“ (1/200th, f/14, ISO 320, Sony A7 Mark IV, Ikelite корпус, 2x Inon Z-330 стробоскопи)

Над-Под

ЗЛАТО: Calm Tongan Nursery (Jenny Stock, UK). „Тук една майка гърбат кит и нейното ново малко теле си почиват точно под повърхността в спокойните, топли води на Вавау. Всяка година през юли пристигат тежко бременни женски гърбати. След раждането те остават в тази детска стая, докато телетата пораснат достатъчно, за да направят първото си пътуване до Антарктида. Когато правите разделени изображения, често е разумно да използвате шнорхел, вместо да се гмуркате с акваланг, тъй като създавате по-малко мехурчета на повърхността, които могат да разсейват изображението.“ (1/125th, f/14, ISO 320, Canon EOS 5D Mark II, Nauticam корпус, 2x Inon Z-240 стробоскопи)

СРЕБЪРНО: Бебе костенурка (Габриел Гузман, Чили / Австралия). Куинсланд. „Заснет на остров Херон, жизненоважно място за гнездене на морски костенурки, този разделен кадър разкрива момента на първото плуване на бебе костенурка след излюпването. Изображението грациозно преминава между плитките води и обширния хоризонт, показвайки пътуването на костенурката от нейното родно място до огромния океан отвъд. Внимавах да избягвам използването на стробоскопи или изкуствена светлина, зачитайки деликатната природа на тези новородени. След като направих няколко снимки, позволих на излюпилото се да продължи пътуването си без допълнителен стрес.“ (1/250th, f/7.1, ISO 320, Canon EOS 5DSR,

Жилище Aquatica)

Smartphone

ЗЛАТО: Мога ли да помогна? (Selanie Waddilove, Australia). “Sometimes a снимка is asking to be taken… The playful pose of this pup in contrast with the abandoned rope was both confronting and beautiful. Often the New Zealand fur seal pups at Baranguba will play tug-of-war and chase with drifting seaweed, letting it go to dive and spin around you and then picking it back up again before another pup can steal it. This early April morning, instead of seaweed, the pups were playing with some rope and other plastic debris that had been washed in by the swell and winds of the previous week. I snapped a few photos to capture their fun and gently tugged on the end of the rope, hoping to distract them with a game so that I could eventually collect it. As the seals played, I gradually rolled it up in my hand and hid it in my Неопренов to be disposed of properly when we returned to shore.” (1/120th, f/1.5, ISO 50, Apple iPhone 13 Pro, корпус Aquatech, AxisGO Bluetooth ръкохватка на затвора)

СРЕБЪРНО: Стояща риба жаба (Selanie Waddilove, Австралия). „По време на летен шнорхел в Wagonga Inlet, Narooma, тази черна набраздена риба дявол беше забелязана да се движи бавно сред морската трева. Следобедното слънце осигури перфектно осветление, за да подчертае невероятните текстури и детайли на това странно малко създание. От голямата, обърната надолу уста до очарователната „примамка“ и гръдните перки, използвани за „разходка“ по океанското дъно, тези риби са толкова интересни за гледане и снимане.“ (1/100th, f/1.8, ISO 32, Apple iPhone 13 Pro, корпус Aquatech, AxisGO Bluetooth ръкохватка на затвора)

На околната среда

ЗЛАТО: стопаджия (Emma Turner, Australia). Anilao, Philippines. “Blackwater diving is my happy place. This female argonaut, actually an октопод with an eggcase ‘shell’, emerged out of the blackness and zoomed past me. This was my opportunity. Was it riding a jellyfish like I’d hoped? As my eyes and camera focus, I wondered what it was actually riding. Metallic? Plastic? Both? A condom wrapper? Oh my gosh, a yoghurt lid! How sad for us both. Was this argonaut surfing humans’ litter right back out of its open ocean home or was it becoming so ‘normal’ to see pollution that it mistook as organic?” (1/250th, f/22, ISO 320, Nikon D850, Seacam корпус, Seacam 160D стробоскопи)

СРЕБЪРНО: Играчка за куче или пластмасов капан (Андрий Слончак, Австралия). Куинсланд. „По време на гмуркане на остров Северен Страдброук внезапно забелязах уоббегонг да се втурва към мен с пълна скорост от облака повдигната утайка. Както разбрах по-късно, нашият водач беше забелязал акулата, заклещена в пластмасово куче фризби, и се опита да извади играчката, но изненаданият уоббегонг се стрелна надалеч. Имах по-малко от секунда, за да направя този кадър, преди акулата да изчезне. Никога повече не съм виждал този уоббегонг и продължавах да се чудя дали е успял да махне играчката или е претърпял мрачна съдба. Wobbegongs разчитат на сливане с околната среда, когато ловуват, а яркото фризби би компрометирало тази способност.“ (1/125th, f/8, ISO 200, Canon EOS M50 Mark II, Ikelite корпус, Ikelite DS160 II с куполни дифузори)

Австралийски

ЗЛАТО: Продълговат (Луис Бърнет, Австралия). Дарлинг Рейндж Ескарпмент, Западна Австралия. „Снимането на странната и прекрасна костенурка със змийска шия под вода винаги е било в списъка ми с желания за гмуркане на югозапад. Тези завладяващи влечуги се срещат в сладководните тела, които са разпръснати в региона, и най-често се срещат на сушата през размножителния сезон, докато търсят партньор. Намерих този индивид по време на първото си сладководно гмуркане в региона и не можех да бъда по-щастлив, че имах толкова задължаващ обект за снимане.“ (1/320th, f/13, ISO 500, Sony A1, Ikelite корпус, 2x Inon Z-330 стробоскопи)

Международни води

ЗЛАТО: Salamander (Luc Rooman, Белгия). „Всяка година се гмуркам в едно от любимите ми сладководни езера, а именно Де Мел близо до Антверпен, за да снимам алпийските тритони сред водните лилии. През юли тази година отидох да търся отново. След като се опитах да снимам няколко екземпляра, открих един, кацнал върху водна лилия, тялото на саламандъра създава интересен силует през листата. След като направих поредица от снимки, оставих съществото само и внимателно продължих напред.” (1/125th, f/22, ISO 100, Nikon Z7II, Isotta корпус, Backscatter Mini Flash MF-2, Backscatter Optical Snoot OS-1)

СРЕБЪРНО: Земноводно дърво (Масимо Занини, Италия). Болоня. „През пролетта в планините на Северна Италия краставите жаби се чифтосват в малки водни басейни, както много други земноводни. Правех няколко снимки на това поведение при чифтосване, когато за няколко секунди една жаба скача на гърба им, вероятно ги бърка с камък. Изненадан и развеселен, имах достатъчно време да направя три снимки, преди жабата да бъде изхвърлена от мъжката жаба върху женската.“ (1/50th, f/14, ISO 320, Nikon D850, корпус на Nauticam, Backscatter Mini Flash MF-1, Backscatter Optical Snoot OS-1)

Макари Витрина

- видео section was won by Australian Ste Everington with Лъчи на бившия HMAS Бризбейн на Слънчевия бряг, включващ петнист орел, лопатонос и мраморни лъчи. „Наистина обичам това корабокрушение като място за гмуркане – това е моето щастливо място.

"За това видео, I wanted to spotlight a single specific dive – one where the rays spent an above average amount of time with us at the stern of the ship. But I also couldn’t resist including some stunning ray encounters from other dives at this location as well.”

Метални отпечатъци на победителите и подгласниците бяха изложени и достъпни за закупуване на шоуто Go Diving, като половината от приходите ще бъдат дарени на екологичния партньор на състезанието Вземете 3 за морето.

За пълни подробности относно състезанието и всички победители, включително бронзови и високо оценени, посетете Подводни награди Австралазия (UWAA) 2024 г сайт.

