Снимките на Diver разкриват рифови кубове в действие

Онези водолази, които проучиха резултатите от неотдавнашното Подводен фотограф на годината 2025 конкуренцията много внимателно може да е забелязала един запис, който празнува „технологията на рифовия куб“, средство за създаване на сложни изкуствени рифове с биоразнообразие.

Направена от британския гмуркач Джеймс Харис, снимката показва рак, който използва рифов куб край Торки в Девън и беше „високо похвален“ в една от 13-те категории на състезанието: Британски води – Да живеем заедно.

Колекция от рифови кубчета в Торки (Джеймс Харис)

Рифовите кубове бяха замислени през 2015 г. от гмуркачи от West Country, които сформираха компания за екоинженерство, наречена ARC Marine, за да произвеждат несъдържащи пластмаса, въглеродно-неутрални структури, които са проектирани да имитират сложността на естествената брегова линия и могат да бъдат свързани.

След пилотен проект в Торбей през 2018 г., през 2022 г. в Нюлин се появи първата инсталация на междуотливни рифови кубове.

The Brixham-based company says that Harris’s фотография reflects the role its installations play in offering shelter and security for marine creatures such as crustaceans, fish and molluscs.

Хрътка, почиваща в рифов куб (Джеймс Харис)

„Това изображение е чудесно представяне на това как тези структури създават безопасни пространства за морския живот и ние сме горди да видим морския живот на Девън, признат за красотата му“, коментира съоснователят и главен изпълнителен директор на ARC Marine Том Бирбек. „Често пренебрегваме британското крайбрежие, но морският живот е невероятен и съперничи на всяко друго място по света.“

Други подводни снимки на продуктите на компанията, направени от Харис, можете да видите на тази страница.

Вътре в един от големите (1.5 м) рифови кубове на ARC marine (Джеймс Харис)

ARC Marine си сътрудничи с оператори за гмуркане, съвети в Девън и Корнуол и екологични организации, за да намери начини за създаване на устойчиви места за гмуркане, които според него могат да поддържат както морския живот, така и индустрията за гмуркане.

Бирбек казва, че иска да види водолази не само да изследват процъфтяващи рифове, но и да участват директно в усилията за опазване, да наблюдават здравето на рифовете и да научат как технологията може да бъде използвана за защита на океаните.

Той също така би искал ARC Marine да започне своя собствена програма за възстановяване на рифове, като гмуркачи „граждански науки“ помагат при събирането на данни.

Marine Matt, един от другите продукти на ARC Marine, защитава подводни кабели и тръби (Джеймс Харис)

„Почти целият екип на ARC Marine е любителски гмуркач“, казва Бирбек. „Ето защо влязохме в бизнеса с изграждане на рифове. Отдавна смятаме, че гражданският водолаз е недостатъчно използван ресурс, който може да даде тласък на реставрационна революция!“

