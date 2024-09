GO Diving Show ANZ е задължително за подводните фотографи

Встъпителното GO Diving Show ANZ, което ще се проведе в Sydney Showground на 28-29 септември – и с напълно БЕЗПЛАТЕН вход – е описан като задължителен за подводните фотографи, независимо дали тепърва започвате пътуването си или сте опитен любител.

Множество световноизвестни подводни фотографи и преподаватели ще украсят Снимки Етап, а победителите в престижния Подводни награди Австралия 2024 г състезанието ще бъде представено в събота следобед. По-долу са само някои от тези на сцената през уикенда:

Найджъл Марш е човекът зад уникалния австралийски морски живот на Scuba Diver ANZ

Найджъл Марш

Найджъл Марш, чиито уникални характеристики на австралийския морски живот в Scuba Diver Австралия и Нова Зеландия са твърдо любими на читателите, ще бъде на Снимки Етап на GO Diving Show ANZ през септември.

Найджъл е подводен фотограф и фотожурналист на свободна практика, базиран в Бризбейн. Работата му е публикувана в множество списания, вестници и книги, както в Австралия, така и в чужбина.

Той се е гмуркал много из Австралия, особено Големия бариерен риф и Коралово море, и пътуванията му са го отвели из Азия, Тихия океан, Индийския океан, Атлантическия океан и Карибите. Подводните му снимки печелят и редица международни фотографски конкурси.

Страстта на Найджъл към гмуркането и морската среда се развива от ранна възраст, докато се гмурка с шнорхел по плажовете край родния му град Сидни, Австралия. Научаването да се гмурка през 1983 г. послужи за увеличаване на интереса му към морския живот и скоро той започна да споделя опита си с други, представяйки слайдшоута и пишейки статии за списания – първата му статия е публикувана през 1983 г.

Оттогава Найджъл е написал хиляди статии за списания за гмуркане, пътувания и полети по целия свят, фокусирани върху любимите му теми – риби, гмуркане, акули, корабокрушения, морски живот и пътуване.

Найджъл също е съавтор на две книги с ръководства за гмуркане с Невил Коулман, Места за гмуркане на Големия бариерен риф и Коралово море (New Holland 1996) и Diving Australia (Periplus Editions 1997). Той също така е публикувал самостоятелно книга – HMAS Brisbane Queensland Coral Warship (Nigel Marsh Фотография 2011).

През последните десет години Найджъл беше зает да работи върху поредица от детски книги на теми, свързани с морето (А до Я за акули и скатове, изследване на корабокрушения, раци и ракообразни, странни и шантави риби) и поредица от ръководства за гмуркане и морски книги за живота (Coral Wonderland, Muck Diving, Underwater Australia, Diving With Sharks, Close Encounters With Marine Life) за New Holland Publishers.

Брет Лобуйн ще предложи някои прозрения за подводна фотография техники

Брет Лобуйн

Носителят на награди подводен фотограф Брет Лобуйн ще демонстрира прекрасните си изображения на Снимки Сцена на встъпителната GO Diving Show ANZ през септември.

Брет е страстен и природосъобразен фотограф със седалище в Сидни, който, израснал по водните пътища на река Порт Хакинг в южните предградия на града, вижда как любовта му към гмуркането наистина се оформя в началото на 2000-те, докато работи в местен магазин за гмуркане.

До 2010 г. той започна да проявява силен интерес към подводна фотография и закупи първия си корпус за DSLR.

От първото си пътуване да плува с гърбатите китове в Тонга, той беше напълно пристрастен.

Неговата страст към фотография му съперничи само страстта му към екзотични пътешествия.

Независимо дали снима копринени акули в Градините на кралицата на Куба, пингвини в Антарктида, полярни мечки в Арктика, косатки в Норвегия или тюлени в Нарума, Брет винаги е сигурен, че представя морския живот в естествения му елемент, без да демонизира или прави сензация животно, за да спечели внимание към изображение поради грешни причини.

Съгласен с любовта си към океана и неговите обитатели, Брет също е силен защитник на защитата на нашите океани и околната среда чрез повишаване на осведомеността относно прекомерната употреба и търсенето на пластмаси за еднократна употреба.

Брет е горд Sony Цифров Защитник на изображенията, посланик на Isotta Underwater Housings, член на Клуба на изследователите, член на Ocean Artist Society и бивш сътрудник/постоянен фотограф в Ocean Geographic.

Брет също е собственик на UW Images, дистрибутор на подводна фотография оборудване.

Неговите образи са спечелили множество международни фотография награди и са публикувани в цял свят.

Дон Силкок ще говори за срещи с големи животни

Дон Силкок

Scuba Diver Австралия и старши редактор за пътувания в Нова Зеландия Дон Силкок ще отведе до Снимки Сцена на встъпителната GO Diving Show ANZ през септември, за да говори за очарованието си от големите животни.

Дон е австралийски подводен фотограф и фотожурналист, базиран на остров Бали в Индонезия, и се присъединява към екипа на Scuba Diver ANZ като старши редактор за пътувания през 2020 г.

Първоначално от Обединеното кралство, Дон започва да се гмурка в началото на 1980-те години, докато живее и работи в Бахрейн, в Персийския залив, и след това става BSAC Advanced инструктор и офицер по гмуркане.

Той се премества в Австралия през 1991 г. с младото си семейство, където развива трайните си страсти към подводна фотография намлява гмуркане пътуване.

Дон се е гмуркал много в Папуа Нова Гвинея и Индонезия през последните 25 години и вярва, че двете страни имат най-доброто тропическо гмуркане в света. Scuba Diver ANZ наскоро публикува 13th статия в поредица за гмуркане PNG и следващата издаване ще има 5th в подобна поредица Дон пише за гмуркане в Индонезия.

Преди около 15 години Дон хвана това, което той описва като „голяма животинска буболечка“, когато отиде в Южна Австралия за първи път, за да снима големи бели акули, а миналата година направи своите 15th пътуване до там...

Междувременно той е снимал и е писал за тигрова, голяма чук и океанска бяла акула на Бахамските острови; океански манти, сини акули, китови акули, американски крокодили и ивичест марлин в Мексико; южните гладки китове в Аржентина, южните гърбати китове в Тонга и кашалотите на Азорските острови.

По време на пандемията Дон започна да се занимава с техническо гмуркане и наскоро завърши своята сертификация за TDI Extended Range, за да го качи до 55 метра в подготовка за специални технически пътувания за снимане на останките на Соломоновите острови и атола Бикини, които ще бъдат включени в предстоящите издания на Scuba Diver ANZ .

Майк Скотланд ще говори за австралийския морски живот

Майк Шотландия

Редакторът на Dive Log Australia и подводният фотограф Майк Скотланд ще се фокусира върху морската биология „в дивата природа“ на Снимки Сцена на встъпителната GO Diving Show ANZ през септември.

Майк започва да се гмурка през 1976 г. и успешно получава своя PADI инструктор рейтинг през 1982 г. Както и обучението на повече от 1,000 гмуркачи. Майк е направил 7,000 гмуркания и е спечелил награди за своите U/W снимки.

Двете му основни страсти са подводна фотография и морска биология. Той пише за празнуването на морския живот, съчетано с приключенско гмуркане. Майк публикува книгата си „Морска биология в дивата природа“ като услуга за гмуркачи, които искат да научат повече за морето. Той включва стандартни снимки за пощенски картички със задълбочено проучване. В момента той пише поредица за биологията на рибите и акулите, която ще включи в нова книга през следващата година.

Морска биология в дивата природа

Най-добрият начин да запалите страстта си към гмуркането е да научите повече за прекрасния морски живот, който срещаме. По време на престоя си в Снимки Сцена, Майк ще разкрие много невероятни прозрения, които е наблюдавал в продължение на 48 години активно гмуркане, които ще ви мотивират да се гмуркате.

Майк е професионален преподавател и един от най-публикуваните U/W фотографи в Австралия. Този разговор ще бъде подкрепен от най-добрите му снимки, събрани от повече от 100 експедиции до Големия бариерен риф и Тихия океан.

Талия Грайс ще говори за абстрактно подводна фотография

Талия Грайс

Самоукият, международно признат подводен фотограф Талия Грайс ще участва Снимки Етап на GO Diving Show ANZ говорим за абстрактни подводни изображения.

Родена и израснала в крайбрежните градски райони на източните предградия на Сидни, нейната оценка за живота в океана експлодира, докато се гмурка на риф Нингалу, Вашингтон.

„Разбирането на богатото разнообразие и изобилието на подводния свят на нашата страна превключи превключвателя, който направи важно за мен да взема камера под повърхността възможно най-скоро“, каза тя.

„Не само за да мога да възпроизведа някои от хубавите моменти, които природата може да предложи, но и за да мога да разбера напълно за себе си истинските цветове и сложност на това, на което бях свидетел“.

Винаги способна да улови момент, докато той се развива, Талия осъзна, че нейната роля в гмуркането се е променила и в днешно време намира за невъзможно да се гмурка без да надникне през обектива.

Талия спечели Ocean Art 2019 Compact Division, Emerging Photographer of the Year 2023 за Ocean Geographic, Head On Снимки Фестивал, Пейзажна категория 2023, Северни плажове под вода Снимки Състезание 2023 г. и Подводен фотограф на годината (UPY) за категория Макро през 2024 г.

Абстрактна подводна фотография

Талия ще говори за абстрактно подводна фотография – представяйки накратко защо обича да експериментира с него като гмуркач в Сидни и обсъждайки няколкото различни метода и техники, които използва, за да навлезе в занаята.

Тя ще даде някои примери за снимки, които е направила с помощта на различни техники, и ще обсъди настройките и изискванията към оборудването, за да ги изпълни.

Николас Реми ще предлага съвети относно снимка техники

Николас Реми

Френско-австралийският подводен фотограф Никола Реми, който сега е базиран в Сидни, ще заведе до Снимки Сцена на GO Diving Show ANZ в Септември.

Снимките на Николас са получили над 40 международни награди, включително победители в категорията в престижния Ocean Фотография Награди, Ocean Art, DPG Masters, Ocean Geographic Pictures of The Year и World Nature Фотография Awards.

Негови снимки са представени в масови медии като BBC, CNN, Forbes, както и в топ медии за гмуркане и фотография медии.

Той е основателят на Подводният клуб, На на линия фотография училище и общност, която в момента наброява членове в 12 държави. Членовете на клуба имат достъп до самостоятелни курсове, форуми за поддръжка и ежемесечни уеб семинари, където Николас и други известни фотографи преподават фотография Майсторски класове.

Воден от страстта си към преподаването фотография, Николас е опитен оратор. Освен месечните уебинари за The Underwater Club, той редовно е канен да говори в шоута за гмуркане, подводна фотография дружества и водолазни клубове.

Завършено снимка-журналист, Николас е автор на десетки статии, публикувани в международни медии за гмуркане. Той е полеви редактор за DivePhotoGuide.com, и редовен сътрудник на Plongez! Списание (Франция) и гмуркач Списание (Великобритания и Австралия/Нова Зеландия), където пише за морски живот, пътувания, фотографска техника и оборудване.

Никола си сътрудничи с оборудване за гмуркане и фотография марки за тестване на продукти и полеви прегледи. Той е известен с подробните, проницателни статии, които е автор, работейки с марки като Nauticam, Mares, Nikon Australia и Retra UWT, за да назовем само няколко.

Николас е посланик на Nauticam. В момента той снима с Nikon Z9 в корпус Nauticam NA-Z9 и любимата му оптика е системата Nauticam EMWL и Nauticam FCP-1, въпреки че използва и WWL-C, когато размерът и теглото са от съществено значение.

Ребрийзърите са друга съществена част от комплекта за гмуркане на Николас: той е прекарал над 1,300 часа в правене на снимки, докато се гмурка с rEvo CCR или Mares Horizon SCR, оставайки долу за три до четири часа гмуркания. Николас е запален по тези машини, които според него заемат нарастващо място в индустрията за гмуркане.

Шоуто за гмуркане GO ANZ

Това ежегодно събитие, което се провежда тази година на 28 29-септември в Sydney Showground в Олимпийския парк, има за цел да покаже най-доброто от нашия подводен свят на всички - от начинаещи, които или обмислят да се занимават с гмуркане, или са завършили своите курсове за начално ниво, до напреднали водолази, чак до технически водолази и ветеран CCR водолази.

Има набор от етапи – Основната сцена, Снимки Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage и Tech Stage – които ще бъдат домакин на десетки лектори от цял ​​свят, както и множество интерактивни функции, подходящи за млади и стари, от VR изживявания при гмуркане, пробни гмуркания , демонстрационен басейн, русалки и много други.

Около сцените и елементите ще има широка гама от изложители, от туристически бордове и туроператори до курорти, бордове, обучение агенции, търговци на дребно, производители и организации за опазване.

2024 GO Diving Show UK, сега в своята пета година, привлече повече от 10,000 10,000 участници през уикенда и се простира на площ от XNUMX XNUMX кв. м изложбено пространство, а вариантът за Австралия и Нова Зеландия се стреми да достигне това ниво през следващите години.

Входът за встъпителното GO Diving Show ANZ е напълно безплатен – регистрирайте се тук за да получите вашите билети за това, което несъмнено е най-важното събитие за гмуркане през 2024 г. в Австралия. Има много паркинг на място и мястото е лесно за достигане с много възможности за транспорт, така че вземете датите в дневника си сега и се подгответе за епичен уикенд, празнуващ всички форми на гмуркане.