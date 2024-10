Джордан Клайн, пионер във филмите за Бонд, почина

Операторът Джордан Клайн старши, който почина на 1 октомври на 98-годишна възраст, беше най-известен с новаторската си подводна работа по много филми за Джеймс Бонд, включително Thunderball, за който печели Оскар. Той също беше завършен подводен фотограф, инженер и изобретател.

Клайн е роден в Кливланд, Охайо на 1 декември 1925 г., но в ранна възраст се премества със семейството си в Маями, Флорида, щата, в който ще прекара голяма част от живота си – той умира в родния си град Окала. През 1938 г. той се интересува от гмуркане.

Клайн видя действие с флота в Тихия океан по време на Втората световна война и беше три дни в пътуването като част от първата вълна, която удари Япония, когато бяха пуснати атомните бомби.

След войната той заема парите, за да купи и преобразува лодка на Navy PT в това, за което се твърди, че е една от първите лодки за гмуркане на Маями Бийч, като също така отваря един от първите си магазини за гмуркане. „Всички ме мислеха за луд“, каза той. „Никой няма да ви плати, за да ги изведете да се гмуркат с шнорхел или да се гмуркат с лодка!“

Той също модифицира стар компресор, за да започне бизнес, наречен Mako Compressors, и да се погрижи за това, което беше убеден, че е нововъзникващата индустрия за гмуркане.

Подводната работа на Клайн върху Thunderball му носи първия Оскар

Голдуин се обажда

Самуел Голдуин от MGM видя a Живот списание история за гмуркането на Klein и го попита дали може да построи подводен корпус за една от големите камери Mitchell на неговото студио. Той заблуди Голдуин да повярва, че вече има фотографски опит, като си помисли: „Мога да чета, а на улицата има библиотека!“

Кариерата му във филмите ще извира от тази връзка, когато продуцентът Дарил Занук му предлага ролята на подводен инженер и оператор на 20,000 XNUMX лиги под морето.

Klein проектира и изработи корпуси за камери, първоначално използвайки месингови пластини и сребро, и продължи да осигурява подводна защита за марки, които включват Ролейфлекс, Болекс, Аргус, Leica и Stereo, обхващащ всичко от 35 mm фотоапарати до 8 mm и 16 mm филмови камери, с предвид не само за професионалисти, но и любители водолази.

Рекламира корпусите на камерите си

Един от неговите продукти беше пластмасов корпус за фотоапарат за подводни снимки, за който той твърди, че е продал 19,000 XNUMX бройки в магазините на Woolworth.

Клайн участва в някои от ранните „блокбъстъри“ подводни филми и през целия си живот ще работи върху 78 игрални филма и много телевизионни сериали.

Като директор на подводното инженерство и оператор на Thunderball той построи всички подводни превозни средства, постави бойните сцени и засне много от подводните сцени, печелейки заедно с Оскар за дизайна и конструкцията на реквизита, декорите и специалните ефекти.

Това ще бъде последвано години по-късно през 2001 г. с Оскар за най-добро техническо постижение, признание за цялостните му пионерски усилия в разработването и прилагането на корпуси на подводни камери за филми.

CryoLung

През 1967 г. Клайн разработва съвместно с Жак Кусто устройство за дишане с течен кислород, което те наричат ​​CryoLung, проектирано да издържа водолаза три до четири пъти по-дълго от конвенционалното водолазно оборудване.

Той също така режисира и заснема новини, рекламни филми и документални филми, като телевизионните програми за акули, които прави от края на 1980-те години на миналия век със сина си Джорди. Като развлечение той беше летец и състезател с коли и лодки, както и гмуркач.

Работа с животни

Включени са и други известни филми, по които е работил Клайн Creature From The Black Lagoon, The Aquarians, Flipper, You Only Live Twice, Live and Let Die, Never Say Never Again, The Day of the Dolphin, Splash, Jaws, Cocoon, The Abyss намлява Бермудски триъгълник.

Телевизионните сериали включваха дългогодишни и влиятелни Морски лов от 1954 до 1963, Човекът от шест милиона долара, Chips, Miami Vice, X-Files и и SeaQuest.

