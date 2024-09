Колин Доуг: Смъртта на най-възрастния държавник на u/w фотографията

The distinguished British pioneer has died at the age of 96, leaving a legacy to подводна фотография that is difficult to over-estimate, says STEVE WARREN

Роден на 23 януари 1928 г., Колин Доег е момче репортер по време на Втората световна война и се насочва към журналистиката на пълен работен ден, след като завършва националната си служба в Египет.

Following a try-dive in France in the early 1960s, he immediately saw an opportunity to sell underwater pictures and feature articles to the national press. So on returning home he joined the British Sub-Aqua Club’s London Branch and started taking scuba уроци.

По това време, с Aqualunging едва на десетилетие, той вече беше завършен земен фотограф, със специален интерес към снимането на състезателни спортове.

С по-късния председател на BSAC Майк Бусутили и двама други водолази, Колин формира консорциум, който ще пренесе техния надуваем и извънбордов двигател по криволичещи пътеки, за да изследва водите край, както тогава, негмурканите британски брегове.

Като подводен фотограф, снимащ филм, Колин обработваше негативите под платно в къмпинги.

Along with providing his photos to newspapers and magazines, he entered the emerging подводна фотография competitions organised by scuba magazines and dive-clubs, including the conferences founded by Brighton & Worthing BSAC in 1959 that flourished into the late '80s after partnering with водолаз списание.

На линия: Корица за Тритон (което по-късно стана водолаз) през 1965г

Бебета, 1966 г

Гмуркащата общност все още беше много малка и подводните фотографи съставляваха малко малцинство в нея. Те също бяха прекъснати един от друг, разпръснати из Обединеното кралство – но една случайна грешка щеше да промени всичко това.

Грешни снимки

След състезание, когато снимките бяха върнати, Колин получи тези на друг състезател по грешка. Той получи адреса на този фотограф и се зае да ги достави на ръка.

Другият участник отвори входната си врата, двамата започнаха да си говорят и, както се твърди, бяха толкова погълнати, че часове по-късно все още бяха на верандата.

Другият водолаз беше Питър Скуунс, тогава печатар във Флийт Стрийт, но предопределен да стане един от най-добрите и най-награждавани подводни телевизионни оператори на своето поколение.

The two men set about bringing the подводна фотография community together. In 1967 they co-founded the Британско дружество на подводните фотографи в родния им град Лондон и BSoUP започна продължителен период на иновации, който беше признат за своя успех по целия свят.

Питър, заедно с ранните членове Тим Глоувър и Джеф Харууд, които работеха за Kodak по това време, внесоха въображаеми инженерни решения за подобряване на подводните корпуси, оптиката и светкавиците от периода.

Пионерите се събраха отново: Джеф Харууд, Тим Глоувър, Майк Бусутили, Фил Смит и Колин Доег на Лондонското международно шоу за гмуркане през 2014 г.

This was crucial to overcoming the problems of very low visibility and dim light common to British diving. Without their technical breakthroughs, the creative advancements that drove forward the art of подводна фотография не би било възможно.

Въпреки че членовете на BSoUP бяха яростно конкурентни, парадоксално, те също бяха ентусиазирани да споделят идеи за общото благо. Колин беше един от онези, които пишеха често, за да предадат трудно спечелените съвети на другите чрез колони в списанията за гмуркане.

През 1972 г. Кендъл Макдоналд се присъединява към Колин, Питър, Джеф, Тони Бавърсток, Фил Смит и Джон Литгоу в съавторство Fish Watching & Фотография да помогне на другите да напредват.

Fish Watching & Фотография

Колин поддържа инерция като състезателен подводен фотограф, докато пристъпът на херпес зостер не наложи пауза през 1980-те години. Дотогава той вече е натрупал впечатляваща колекция от медали, дори печели титлата Подводен фотограф на годината в Брайтън през 1968 г.

Това, което направи това постижение толкова показателно, беше, че в международно състезание Колин спечели с портфолио, заснето изключително в британски води. Това дойде в допълнение към назоваването Любителски фотографСпортен фотограф на годината.

Подводният фотограф на 1968 г. получава наградата си от председателя на BSAC Хари Гулд

Колин беше първият, който снима гигантска акула в дивата природа. Той също така работи в тясно сътрудничество със стария си приятел Дейвид Белами по изследователски проект за водорасли и служи в главния комитет на Обществото за опазване на морето в продължение на няколко години, както и в Югоизточната група MCS през 90-те години.

Екологът и телевизионна личност Дейвид Белами с Колин Доег (Стив Уорън)

Напускайки новинарската журналистика, за да работи в областта на връзките с обществеността, той е допринесъл за създаването на известните реклами за шимпанзета PG Tips за марката чай Brooke Bond.

Колин също се събра отново с Кендъл, самият той журналист, за промоция на Брук Бонд през 1974 г. „Морето – нашият друг свят“ беше маркетингова кампания, която насърчаваше продажбите на чай чрез поставяне на една от 50 карти с картинки във всяка кутия.

Колекционерски карти за гмуркане идваха с всяка кутия с PG Tips – някой получавал ли е всичките 50?

Всяка карта покриваше част от историята на гмуркането и те можеха да бъдат събрани в албум от 5p, съдържащ допълнителна информация за гмуркането и щепсел за BSAC, с който Колин имаше дълга връзка – въпреки че неговите практики не винаги отговаряха на неговите наклонности като подводен фотограф. Той предостави снимката на корицата за ръководството на клуба от 1970 г.

Ръководство на BSAC през 1970 г. с корица на Колин Доег Пътеводител на Гинес за подводен живот

През 1975 г. Колин е нает като технически съветник за англоезичната версия на Пътеводител на Гинес за подводен живот от френските водолази Кристиан Петрон и Жан-Бернар Лозе.

In 1997 he co-founded the Visions in the Sea подводна фотография conference. This ran annually for 10 years, with Colin as MC, welcoming famous presenters such as David Doubilet, Kurt Amsler, Amos Nachoum, Alex Mustard, Tom Peschak, Michael AW and Douglas David Seifert.

Дейвид Дубилет подписва книгата си Рибешко лице за Колин, чиито статии за подводна фотография той цитира като лично вдъхновение (Уорън Уилямс)

През 2002 г. Колин беше удостоен с встъпителната награда Visions in the Sea за изключителен принос към подводната фотография, а на Dive Show през 2017 г. Пол Роуз му връчи водолаз Списание Награда за жизнено постижение.

Колин Доуг с наградата си за цял живот от Diver на шоуто за гмуркане в Бирмингам през 2017 г. (Стив Уорън)

Отпразнувайки това признание, подводният оператор Дан Бийчам, известен с поредици като птицеяда тревали в Синя планета 2, написа: „Когато се замисля за предизвикателствата, пред които трябва да са се изправяли визионери като вас, съм изпълнен както с непреодолимо чувство на завист, че не бях част от онези дни на открития и иновации, но и, разбира се, с признателност.

„Просто нямаше да сме там, където сме днес, по отношение на продуцирането на изображения и филми за естествена история, ако не беше цялата изобретателност, поемане на риск и решителност на вашето поколение пионери. По много реален начин вие сте и винаги ще бъдете част от кръвта, която формира нашето колективно познание за правенето на подводни изображения.

Colin Doeg cuts the ribbon to open an underwater photography обучение set in Essex in 2009 (Steve Warren)

Този януари председателят на BSoUP Нур Тъкър връчи на Колин наградата за цял живот в подводната фотография от името на обществото.

Наградата BSoUP Lifetime Service to Underwater Photography 2024 (Nur Tucker)

Обявявайки новината за смъртта му на членовете, Нур написа: „Колин беше пионер в общността на подводната фотография, известен със своята страст, отдаденост и принос към изкуството и науката за улавяне на чудесата под вълните с оборудване, което е създал . Неговото ръководство в BSoUP помогна за оформянето на организацията и вдъхнови безброй фотографи.“

Винаги готов да помогне Ники Мартинез с двойния маркуч на Колин С всичките си постижения, Колин Доуг с право можеше да претендира за мястото си като първи сред равни, но винаги оставаше скромен и скромен. Преди шест години Ники Мартинез беше решил да отиде в университета Фалмут, за да изучава естествена история, подводна фотография и правене на филми. Но му липсваше увереност в портфолиото, което беше събрал за подаването си. Разделен от осем десетилетия, той седна с Колин, който го увери, че има истински талант. Ники спечели мястото си, а Колин му написа: „Мечтай, Ники. Без мечти сме нищо. Светът е ваш и вече сте постигнали толкова много. Мечтите могат да станат реалност.” „Никой въпрос не беше твърде глупав или твърде незначителен човек, за да сподели с него преживяванията си“, казва по-младият фотограф. „Този ​​непретенциозен и скромен човек беше готов да изслуша и сподели цялото си знание с един прекалено развълнуван 18-годишен младеж, който се опитваше да преследва живота си в подводната фотография. „Но аз и много други бихме се съгласили, че срещата с Колин оказа огромно влияние върху живота ни и за това му благодаря. Наистина ще ми липсва.”

Също в Divernet: Събаряне на стени за по-добър изглед, Техническият гений на Питър Скуунс, Старши моменти, Момчетата от историята