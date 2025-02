Джени Сток се гмурка в приключенията на Леголенд

Джени Сток, управляващата Британски подводен фотограф на годината, се гмурна на 3 метра дълбочина в Legoland Windsor Resort, за да запише завършеното преобразяване на своето пътуване с подводница Lego City Deep Sea Adventure.

Популярната атракция отваря отново врати след основния си ремонт в събота, 15 февруари, съвпадащ с натоварените полусрочни училищни ваканции.

It features some 450 fish of 50 species, such as Pablo the blackchin guitarfish, Homer the Southern sting ray and Squeak the zebra shark, all present on the day. Lego displays including a giant октопод, brightly coloured crabs and a giant treasure chest.

Пабло чернобрадката риба китара

Diver with giant октопод

Океанският резервоар съдържа 1.2 милиона литра вода и отне една седмица постоянна работа, за да се напълни, осоли и загрее.

Stock засне сцените, докато главният акварист Роузи Дейвид добавяше последните щрихи към моделите със сложен дизайн. На строителите на тухли са били необходими 2,190 часа (91 дни), за да ги построят, използвайки общо 240,000 XNUMX тухли.

„Докато растях, винаги съм бил очарован от подводните създания и невероятните скрити светове под повърхността на морето“, казва Сток.

Главният акварист Роузи Дейвид с монети и раци в сандъка със съкровища

Хоумър южният жилен лъч

„Скобих от шанса да си сътруднича с Legoland Windsor Resort за пресъздаване на повърхността на Deep Sea Adventure, тъй като идеално съответства на моята страст към морския живот, творчеството и желанието ми да споделя това чудо с другите.

„Атракцията предоставя уникална възможност за децата и семействата да научат повече за морските същества и тяхната среда по увлекателен и интерактивен начин, което им позволява да изпитат същества, които иначе не биха имали шанс да видят.“

Джени Сток се захваща за работа

Legoland Windsor Resort е един от групата от девет семейни тематични парка по света, предлагащи интерактивни разходки, атракции, представления на живо, строителни работилници и автошколи.

Има редица опции за посещения, включително нощувки, но еднодневният вход е на цена от £29 на човек и е безплатен за деца с ръст под 90 см (3 фута). Резервациите трябва да бъдат направени предварително на линия.

