Вече са налични билети 2 за 1 за GO Diving Show

GO Diving Show – единственото потребителско шоу за гмуркане и пътуване в Обединеното кралство – се завръща в NAEC Stoneleigh на 1-2 март 2025 г., точно навреме за началото на новия сезон, и вече са налични билети за ранно записване 2 за 1, представляващи фантастична стойност за парите.

Купете билета си преди 31 януари 2025 г. за £17.50 и вземете вашия приятел, вашия съпруг или най-добър приятел с вас абсолютно безплатно! Или защо да не вземете този приятел, който не се гмурка, за да могат да видят всички чудеса на подводния свят, които пропускат!

На практика офертата 2 за 1 се равнява на това, че всеки билет е справедлив £8.75. И както винаги, това включва безплатен паркинг. А лицата под 16 години влизат безплатно, така че вземете децата със себе си за един приказен семеен ден!

Водещият на заглавието на Main Stage е телевизионната звезда, автор и авантюрист Стив Бакшал, който се завръща добре дошъл в GO Diving Show след няколко години отсъствие. Към него ще се присъединят обучен от НАСА NEEMO Aquanaut и ръководител на научните изследвания в DEEP Dawn Kernagis, колега телевизионен водещ, автор и вечен любим Монти Холс и динамичното дуо от изследователи Rannva Joermundsson и Maria Bollerup, които ще говорят за своите скорошна експедиция Buteng в Индонезия.

The dedicated UK Stage, Tech Stage, Снимки Stage and Inspiration Stage are filling up with some familiar faces and a host of fresh speakers, and the show floor is getting fill to capacity with hundreds of exhibitors, including tour operators, resorts, dive centres, liveaboards, tourist boards, обучение agencies, manufacturers, retailers, and the ever-popular British Isles Experience.