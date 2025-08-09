Адаптивната терапия с акваланг заема централно място

Линди Легет е пионер в адаптивната терапия с подводно гмуркане и основател на The Scuba Gym Australia, организация с нестопанска цел, посветена на трансформирането на животи чрез лечебната сила на водата, и ще бъде на главната сцена на... GO Diving Show ANZ през септември споделяйки завладяващи истории за трансформация, обсъждайки науката зад акваланг терапията и подчертавайки дълбокото въздействие на комбинирането на рехабилитацията с екологичен активизъм.

Работейки предимно на централното крайбрежие на Нов Южен Уелс, Линди и нейният екип предоставят специализирана терапия за гмуркане с акваланг на хора с увреждания, включително такива с множествена склероза, церебрална парализа, аутизъм и травми на гръбначния стълб. Нейният иновативен подход използва безтегловността подводна среда, за да улесни движението, да намали болката и да подобри психичното благополучие на клиентите там, където традиционните терапии често са се провалили.

Вдъхновена от успеха на The Scuba Gym USA, Линди въвежда тази трансформираща терапия в Австралия през 2018 г. Нейният ангажимент се простира отвъд физическата рехабилитация; тя е дълбоко отдадена на подкрепата на ветерани и първа помощ чрез програмата Scuba Warrior.

Тази инициатива предлага терапевтични гмуркания на хора, справящи се с посттравматичен стрес, осигурявайки им чувство за цел и общност. Участниците се занимават с „мисионни гмуркания“, допринасяйки за усилията за опазване на околната среда чрез премахване на отломки от местните водни пътища. Към днешна дата програмата успешно е извадила над шест тона боклук, включително предмети като мотоциклети и пластмасови отпадъци, от водна среда.

Многостранният опит на Линди включва сертификати като инструктор по гмуркане от NAUI, RAID, SSI и PADI, както и квалификации по невролингвистично програмиране и първа помощ в областта на психичното здраве. Нейният холистичен подход към терапията набляга не само на физическото изцеление, но и на психическата устойчивост и опазването на околната среда.

Чрез работата си Линди е изградила подкрепяща общност, където хората преоткриват увереност, независимост и обновен стремеж към живот.

Шоуто за гмуркане GO ще се проведе на изложението в Сидни на 6 и 7 септември.

Шоуто за гмуркане GO ANZ

Това ежегодно събитие, което се провежда тази година на 6 7-септември в Sydney Showground в Олимпийския парк, има за цел да покаже най-доброто от нашия подводен свят на всички - от начинаещи, които или обмислят да се занимават с гмуркане, или са завършили своите курсове за начално ниво, до напреднали водолази, чак до технически водолази и ветеран CCR водолази.

Има набор от етапи – Основната сцена, Снимки Сцена, сцената Австралия/Нова Зеландия, сцената Вдъхновение и сцената Технологии – които ще бъдат домакини на десетки лектори от цял ​​свят, както и на множество интерактивни функции, подходящи за млади и стари, от VR гмуркане, демонстрационен басейн, басейн за пробно гмуркане и много други.

Около сцените и забележителностите ще има широк кръг от изложители, от туристически бордове и туроператори до курорти, къщи за гости с живот на борда, обучителни агенции, търговци на дребно, производители и организации за опазване на околната среда.

Вземете билетите си сега!

Билетите за GO Diving Show ANZ вече са в продажба и можете да се възползвате от Оферта за ранно записване 2 на цена 1 до 9 септември – вие и вашият приятел/приятел/партньор/съпруг можете да посетите само за $12, а деца до 16 години влизат безплатно, което го прави идеалния семеен ден. На място има достатъчно места за паркиране, а мястото е лесно достъпно с много възможности за транспорт, така че запишете датите в дневника си сега и се подгответе за епичен уикенд, празнуващ всички форми на гмуркане.