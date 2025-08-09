Абонаменти за списания
Премахване на реклами за £3/месец
Влез

Адаптивната терапия с акваланг заема централно място

Следвайте ни в Google Новини
Абонирайте се за нашия седмичен бюлетин
притежава
Линди Легет

Линди Легет е пионер в адаптивната терапия с подводно гмуркане и основател на The Scuba Gym Australia, организация с нестопанска цел, посветена на трансформирането на животи чрез лечебната сила на водата, и ще бъде на главната сцена на... GO Diving Show ANZ през септември споделяйки завладяващи истории за трансформация, обсъждайки науката зад акваланг терапията и подчертавайки дълбокото въздействие на комбинирането на рехабилитацията с екологичен активизъм.

Работейки предимно на централното крайбрежие на Нов Южен Уелс, Линди и нейният екип предоставят специализирана терапия за гмуркане с акваланг на хора с увреждания, включително такива с множествена склероза, церебрална парализа, аутизъм и травми на гръбначния стълб. Нейният иновативен подход използва безтегловността подводна среда, за да улесни движението, да намали болката и да подобри психичното благополучие на клиентите там, където традиционните терапии често са се провалили.

Вдъхновена от успеха на The Scuba Gym USA, Линди въвежда тази трансформираща терапия в Австралия през 2018 г. Нейният ангажимент се простира отвъд физическата рехабилитация; тя е дълбоко отдадена на подкрепата на ветерани и първа помощ чрез програмата Scuba Warrior.

Тази инициатива предлага терапевтични гмуркания на хора, справящи се с посттравматичен стрес, осигурявайки им чувство за цел и общност. Участниците се занимават с „мисионни гмуркания“, допринасяйки за усилията за опазване на околната среда чрез премахване на отломки от местните водни пътища. Към днешна дата програмата успешно е извадила над шест тона боклук, включително предмети като мотоциклети и пластмасови отпадъци, от водна среда.

Многостранният опит на Линди включва сертификати като инструктор по гмуркане от NAUI, RAID, SSI и PADI, както и квалификации по невролингвистично програмиране и първа помощ в областта на психичното здраве. Нейният холистичен подход към терапията набляга не само на физическото изцеление, но и на психическата устойчивост и опазването на околната среда.

Чрез работата си Линди е изградила подкрепяща общност, където хората преоткриват увереност, независимост и обновен стремеж към живот.

GO Diving Show ANZ
Шоуто за гмуркане GO ще се проведе на изложението в Сидни на 6 и 7 септември.

Шоуто за гмуркане GO ANZ

Това ежегодно събитие, което се провежда тази година на 6 7-септември в Sydney Showground в Олимпийския парк, има за цел да покаже най-доброто от нашия подводен свят на всички - от начинаещи, които или обмислят да се занимават с гмуркане, или са завършили своите курсове за начално ниво, до напреднали водолази, чак до технически водолази и ветеран CCR водолази.

Има набор от етапи – Основната сцена, Снимки Сцена, сцената Австралия/Нова Зеландия, сцената Вдъхновение и сцената Технологии – които ще бъдат домакини на десетки лектори от цял ​​свят, както и на множество интерактивни функции, подходящи за млади и стари, от VR гмуркане, демонстрационен басейн, басейн за пробно гмуркане и много други.

Около сцените и забележителностите ще има широк кръг от изложители, от туристически бордове и туроператори до курорти, къщи за гости с живот на борда, обучителни агенции, търговци на дребно, производители и организации за опазване на околната среда.

Вземете билетите си сега!

Билетите за GO Diving Show ANZ вече са в продажба и можете да се възползвате от Оферта за ранно записване 2 на цена 1 до 9 септември – вие и вашият приятел/приятел/партньор/съпруг можете да посетите само за $12, а деца до 16 години влизат безплатно, което го прави идеалния семеен ден. На място има достатъчно места за паркиране, а мястото е лесно достъпно с много възможности за транспорт, така че запишете датите в дневника си сега и се подгответе за епичен уикенд, празнуващ всички форми на гмуркане.

Latest Подкаст епизод от Scuba Diver Mag

НЕКА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА!

Получавайте седмичен преглед на всички новини и статии на Divernet Маска за гмуркане
Ние не спам! Прочетете нашите декларация за поверителност за повече информация.
Абонамент
Известие за
гост

0 Коментари
Повечето гласували
Най-новите -старите
Вградени отзиви
Вижте всички коментари
Скорошни Коментари
Лори Л. Матоци: Героизмът на ранен водолазен гид предизвиква апел
ЗЗК: Сървърите на приложения Deepblu преминават офлайн
Еди: Преди и след 2000 г.: Как се промени безопасността при гмуркане
Tim: РЕВЮ: Diving Into The Darkness поставя нови стандарти за документални филми за гмуркане
Tim: Най-добрите регулатори за гмуркане през 2025 г.
Последни новини
Водолази откриха испански капер от 1700-ти век сред 4 корабокрушения Водолази откриха испански капер от 1700-ти век сред 4 корабокрушения
Ловци на корабокрушения търсят един параход, намират друг Ловци на корабокрушения търсят един параход, намират друг
Героизмът на ранен водолазен гид предизвиква апел Героизмът на ранен водолазен гид предизвиква апел
Водолазът Мазраани загина по време на атлантическа експедиция Водолазът Мазраани загина по време на атлантическа експедиция 
35-ият британски съвет приема „Предложение за океана“ 35-ият британски съвет приема „Предложение за океана“
Кент защити корабокрушението „липсващото звено“ Кент защити корабокрушението „липсващото звено“
Свържете се с нас
Facebook X-туитър Instagram Youtube Конци Tiktok
Абонаменти за подаръци
Абонирайте се за £3/месец