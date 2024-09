Често срещани наранявания при гмуркане, инциденти при гмуркане от разстояние и горещата линия на DAN

Уважаваният вицепрезидент по медицинските услуги на Diver Alert Network, д-р Матиас Ночето, ще даде вдъхновяващи и образователни презентации по време на встъпването в длъжност GO Diving Show ANZ (провежда се в Sydney Showground на 28-29 септември).

Dr Nochetto became a certified diver in 1994 and an SSI инструктор in 1999. He completed his medical обучение in 2001 at Universidad de Buenos Aires (UBA), in Argentina. He later enrolled in a three-year clinical and research fellowship in hyperbaric and diving medicine in Mexico City.

With a background in toxicology and an interest in marine life, he was invited to lecture for a DAN-UHMS CME course in Cozumel in late 2001. Since then, he started working part-time with DAN, offering lectures, обучение events, translating обучение programmes, and promoting DAN’s mission throughout South America and the Caribbean.

През 2006 г. му е предложено назначение на пълен работен ден в централата на DAN в Дърам, Северна Каролина, където е от 2007 г.

Днес д-р Nochetto е вицепрезидент по медицинските услуги в DAN, където ръководи гръбнака на Divers Alert Network. Той ръководи екип от парамедици, медицински сестри и лекари на четири континента, които обработват над 3,500 спешни повиквания на пет езика и около 5,000 медицински запитвания годишно по целия свят.

В DAN той също работи с екип за разработване и внедряване на различни медицински програми на DAN на различни нива, от неспециалисти до здравни специалисти.

Nochetto е директор на курса на DAN-UHMS Diving Medicine Course, понастоящем най-продължителната CME програма от този вид, която обучава лекари по медицина на гмуркане от 1982 г. насам. Той често е гост преподавател в курсове и програми по гмуркане по медицина в международен план.

He authored and co-authored several articles, scientific publications, and обучение programmes for DAN and other institutions or organizations. He is also a member of DAN’s Institutional Review Board since its conception in 2010.

Често срещани наранявания при гмуркане, инциденти при гмуркане от разстояние и горещата линия на DAN

Не пропускайте Семинара за здраве и безопасност при гмуркане на DAN, представен от д-р Матиас Ночето, на ANZ/Inspiration Stage в неделя, 29 септември от 1:XNUMX часа.

Д-р Ночето, вицепрезидент на DAN по медицинските услуги, ще обсъди често срещани наранявания при гмуркане (симптоми, първа помощ, лечение), инциденти при гмуркане от разстояние (предизвикателства и примери за случаи) и горещата линия за спешни случаи на DAN.

Това със сигурност ще бъде интересен и провокиращ размисъл семинар, независимо дали сте нов в гмуркането, опитен водолаз или закален ветеран в техническото гмуркане.

Шоуто за гмуркане GO ANZ

Това ежегодно събитие, което се провежда тази година на 28 29-септември в Sydney Showground в Олимпийския парк, има за цел да покаже най-доброто от нашия подводен свят на всички - от начинаещи, които или обмислят да се занимават с гмуркане, или са завършили своите курсове за начално ниво, до напреднали водолази, чак до технически водолази и ветеран CCR водолази.

Има набор от етапи – Основната сцена, Снимки Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage и Tech Stage – които ще бъдат домакини на десетки лектори от цял ​​свят, както и множество интерактивни функции, подходящи за млади и стари, от VR гмуркане, демонстрационен басейн и много други.

Около сцените и елементите ще има широка гама от изложители, от туристически бордове и туроператори до курорти, бордове, обучение агенции, търговци на дребно, производители и организации за опазване.

2024 GO Diving Show UK, сега в своята пета година, привлече повече от 10,000 10,000 участници през уикенда и се простира на площ от XNUMX XNUMX кв. м изложбено пространство, а вариантът за Австралия и Нова Зеландия се стреми да достигне това ниво през следващите години.

Входът за встъпителното GO Diving Show ANZ е напълно безплатен – регистрирайте се тук за да получите вашите билети за това, което несъмнено е най-важното събитие за гмуркане през 2024 г. в Австралия. Има много паркинг на място и мястото е лесно за достигане с много възможности за транспорт, така че вземете датите в дневника си сега и се подгответе за епичен уикенд, празнуващ всички форми на гмуркане.