Drysuit Diving Fatality – Създаване на реални уроци чрез подход на човешкия фактор

Спечелилият награди преподавател по човешки фактори и технически водолаз Гарет Лок ще разкрие как разбирането на човешкото поведение трансформира безопасността и ефективността под вода, когато излезе на Tech Stage на Шоу за гмуркане GO през март.

Gareth Lock is the global authority on human factors in diving and how this contributes to safety, more enjoyable dives, and divers with more capacity. Creator of the acclaimed Human Factors in Diving обучение programme, he is also the author of the best-selling book Under Pressure and producer of the emotionally powerful and meaningful documentary If Only…

С магистърска степен по човешки фактори и системна безопасност и десетилетия оперативен опит в армията, Гарет съчетава академичен опит с прозрения от реалния свят, за да помогне на водолазите да подобрят вземането на решения, комуникацията и лидерството.

Drysuit Diving Fatality

In 2020, a young lady, Linnea Mills, died during a сух костюм diving course in Glacier National Park. There was significant anger and frustration that this event happened as it was entirely preventable. This presentation will take a systems safety and human factors approach to identify the deeper уроци that can be learned from the event.

Човешката природа и обществените очаквания означават, че имаме силна склонност да обвиняваме замесените лица – ако се отървем от „лошата ябълка“, всичко ще бъде наред занапред. Но науката показва, че ако не сме любопитни и не изследваме системата и контекста, има вероятност същите събития да се случат отново.

Елате на тази презентация, ако имате отворено съзнание и искате да видите как да направите трайни промени в спорта, така че да увеличим удоволствието и да подобрим представянето и да управляваме оперативния риск, а не само риска от отговорност.

Шоуто за гмуркане GO

Шоуто за гмуркане GO – единственото потребителско гмуркане и пътуване шоу в Обединеното кралство – завръща се в NAEC Stoneleigh на 1-2 март 2025 г., точно навреме за началото на новия сезон, и обещава уикенд, пълен с интерактивно, образователно, вдъхновяващо и забавно съдържание.

Както и основната сцена – този път хедлайнер от телевизионната звезда, автор и авантюрист Стив Бакшал, който се завръща добре дошъл на GO Diving Show след няколко години отсъствие, заедно с обучения от НАСА NEEMO Aquanaut и ръководител на научните изследвания в DEEP Dawn Кернагис, колега телевизионен водещ, писател и вечен любим Монти Холс, д-р Тими Гамбин, който ще обсъди богатите морски и военновременно наследство и динамичното дуо от изследователи Ранва Йоермундсон и Мария Болеруп, които ще говорят за скорошната си експедиция Бутенг в Индонезия – отново има специални етапи за гмуркане във Великобритания, техническо гмуркане, подводна фотография и вдъхновяващи приказки. Andy Torbet отново ще бъде MC на главната сцена, както и ще направи презентация за предизвикателствата при снимането на техническо гмуркане за телевизионни предавания.

Заедно със сцените има множество интерактивни елементи – все по-популярната пещера, гигантският басейн за пробно гмуркане, потапящото гмуркане във виртуална реалност, технологично гмуркане на останки, семинари за задържане на дъха и тренировки за облицовка, зона за морска биология и, ново за 2025 г., вашият шанс да опитате ръката си в картографиране на останки с Обществото за морска археология и тяхното „корабокрушение“ – всичко това разпръснати сред непрекъснато нарастващ набор от щандове от туристически бордове, производители, обучение агенции, курорти, бордове, центрове за гмуркане, търговци на дребно и много други.

Тази година също вижда Състезание NoTanx Zero2Hero заемайки централно място. Това състезание, насочено към начинаещи фрийдайвъри, ще включва първоначално 12 кандидата обучение с Маркъс Грейтууд и екипа на NoTanx в Лондон в края на февруари. След това петима избрани финалисти ще се състезават на GO Diving Show през мартенския уикенд, включително сесии за статична апнея в басейна, за да намерят общия победител, който ще получи едноседмично пътуване до Marsa Shagra Eco-Village, с любезното съдействие на Oonasdivers. Кликнете тук за да се регистрирате за вашия шанс да се състезавате.

Вече са налични предварителни билети!

Купете своя дневен билет сега за £17.50 + такса за резервация и бъдете готови за образователно, вълнуващо и вдъхновяващо изживяване! Или с толкова много лектори през двата дни, плюс всички интерактивни дисплеи и изложители, които да посетите, защо да не го направите уикенд и да си вземете двудневен билет за £25 + такса за резервация? Цените на групови билети за 10+ души също са налични, ако идвате с членове на вашия център/клуб. Резервирайте билети на уебсайта на Go Diving Show.

И както винаги, цената на билета включва безплатен паркинг. А лицата под 16 години влизат безплатно, така че вземете децата със себе си за един приказен семеен ден!