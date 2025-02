Explore the Marine Biology Zone

In the Just One Ocean Marine Biology Zone at the Шоу за гмуркане GO, there will be plenty for visitors to see and do with several interactive displays that reflect just some of the work being done to preserve the oceans by up-and-coming marine researchers from the University of Portsmouth’s Institute of Marine Sciences.

Kelp scientist Joe Sargent will be showcasing a BRUV (Baited Remote Underwater Video) camera system, samples of video footage, kelp samples and a species identification challenge. The BRUV is used to assess the abundance and diversity of fish within coastal ecosystems and enable scientists to assess the nursery function and importance of essential habitats.

Kelsey-Marie Cadd will be demonstrating a prototype of one of her Seahorse Hotels. The degradable structure will be used as a conservation strategy to enhance the British seahorse population on the UK's south coast. She will also be bringing a scale model of one of her Seahorse Cities, which will be deployed adjacent to seagrass beds to enhance the natural expansion of seagrass while also providing a home to vulnerable and rare species.

Georgia Sharpe-Harris will be running a microscope set-up so visitors can see exactly what is in their bottled water, and there will also be a microplastic identification challenge as well as a wave tank demonstrator that highlights how natural defences do a better job at protecting coastlines when compared to concrete structures.

Head to stand 1051 to find out more about marine biology around our coastline.

Шоуто за гмуркане GO

Шоуто за гмуркане GO – единственото потребителско гмуркане и пътуване шоу в Обединеното кралство – завръща се в NAEC Stoneleigh на 1-2 март 2025 г., точно навреме за началото на новия сезон, и обещава уикенд, пълен с интерактивно, образователно, вдъхновяващо и забавно съдържание.

Както и основната сцена – този път хедлайнер от телевизионната звезда, автор и авантюрист Стив Бакшал, който се завръща добре дошъл на GO Diving Show след няколко години отсъствие, заедно с обучения от НАСА NEEMO Aquanaut и ръководител на научните изследвания в DEEP Dawn Кернагис, колега телевизионен водещ, писател и вечен любим Монти Холс, д-р Тими Гамбин, който ще обсъди богатите морски и военновременно наследство и динамичното дуо от изследователи Ранва Йоермундсон и Мария Болеруп, които ще говорят за скорошната си експедиция Бутенг в Индонезия – отново има специални етапи за гмуркане във Великобритания, техническо гмуркане, подводна фотография и вдъхновяващи приказки. Andy Torbet отново ще бъде MC на главната сцена, както и ще направи презентация за предизвикателствата при снимането на техническо гмуркане за телевизионни предавания. Можете да намерите списък с всички говорители, включително времена тук.

Заедно със сцените има множество интерактивни елементи – все по-популярната пещера, гигантският басейн за пробно гмуркане, потапящото гмуркане във виртуална реалност, технологично гмуркане на останки, семинари за задържане на дъха и тренировки за облицовка, зона за морска биология и, ново за 2025 г., вашият шанс да опитате ръката си в картографиране на останки с Обществото за морска археология и тяхното „корабокрушение“ – всичко това разпръснати сред непрекъснато нарастващ набор от щандове от туристически бордове, производители, обучение агенции, курорти, бордове, центрове за гмуркане, търговци на дребно и много други.

Тази година също вижда Състезание NoTanx Zero2Hero заемайки централно място. Това състезание, насочено към начинаещи фрийдайвъри, ще включва първоначално 12 кандидата обучение с Маркъс Грейтууд и екипа на NoTanx в Лондон в края на февруари. След това петима избрани финалисти ще се състезават на GO Diving Show през мартенския уикенд, включително сесии за статична апнея в басейна, за да намерят общия победител, който ще получи едноседмично пътуване до Marsa Shagra Eco-Village, с любезното съдействие на Oonasdivers. Кликнете тук за да се регистрирате за вашия шанс да се състезавате.

