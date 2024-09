Join us for an exclusive screening of Diving Into The Darkness

We are delighted that the inaugural GO Diving Show ANZ (28-29 September at Sydney Showground) will be kickstarted in fine fashion – with an exclusive screening on the Main Stage of the phenomenal award-winning documentary Diving Into The Darkness.

Join us at 9.45am at the Main Stage on the Saturday morning and prepare for one of the most outstanding documentaries I have watched in recent years (read my full review below). Even better, immediately after the showing, Джил Хайнерт herself will be gracing the Main Stage to give an amazing presentation. Director Найс Багай will also be at the show, taking to the ANZ / Inspiration Stage on the Saturday afternoon.

Гмуркане в мрака

Review: Diving Into The Darkness

Марк Еванс: Когато за първи път чух за Гмуркане в мрака, очаквах с нетърпение да го видя лично, особено след като се съсредоточава върху моята приятелка и легенда в гмуркането Джил Хайнерт. Нейната история отдавна заслужаваше да бъде представена и сега имах възможността да я видя от първа ръка, мога да потвърдя, че режисьорът Найс Багхай е надминал себе си с финалния документален филм – той наистина заслужава всички признания, които вече е получил за краткото време, откакто беше пуснат.

Филмът вече спечели наградата за най-добър документален филм на тазгодишния Международен филмов фестивал в Санта Барбара и награда за изключителни постижения на събитието Документални филми без граници.

Един от най-великите живи пещерни гмуркачи в света, канадският изследовател Хейнерт е участвал в някои от най-взискателните и прочути експедиции, от проучване на най-дългите пещери в света в Мексико до откриване на гигантски айсбергови пещери в Антарктика.

Still from Diving Into The Darkness

Съпоставен с някои от тези епични гмуркания, които са изобразени с клипове и архивни неподвижни кадри, 96-минутният документален филм включва интимни интервюта и анимирани ретроспекции към по-младите години на Хайнерт, което помага да се обясни мотивацията й да участва в такива екстремни предизвикателства.

Повече от 100 нейни приятели са загинали в дълбините, но тя твърди, че всяко приключение я доближава една стъпка по-близо до това да стане жената, която е искала да е срещнала като дете.

Винаги съм вярвал, че има два вида гмуркачи – такива, които обичат гмуркането в пещери, и такива, които не обичат – и аз твърдо попадам във втората категория. Винаги е имало нещо в пещерите, което ме дразни, а Diving Into The Darkness не промени мнението ми!

Still from Diving Into The Darkness

Гледайки невероятни кадри на Джил, плъзгаща се без усилие през пещерни системи, украсени със сталактити, сталагмити и други топографски странности, при невероятно ясна видимост, трябва да кажа, че започнах да се изкушавам дори най-малко.

Но след това и други сегменти – по-специално мъчителен момент на изгубена в пещера, заснет изключително добре от Найс и екипа (добре знаете, че това е пресъздаване на въпросния инцидент, но е толкова добре заснето, че сърцето ви започва да бие докато попаднеш в ситуацията) – обуздай моментната си лудост и аз се връщам в категорията на гмуркачите „Ще се придържам към останки, стени и рифове“!

Джил Хейнерт е завладяващ оратор, ако имате достатъчно късмет да я хванете на сцената, а нейната харизма и индивидуалност избликват от филма, сякаш седеше точно пред вас. Това се допълва от снимачните умения на Nays Baghai, който със сигурност знае как да заснема епични сцени на камерата. Това определено е един от най-добрите документални филми, фокусирани върху гмуркането, които съм гледал от много години.

Join us for an exclusive screening of Diving Into The Darkness 5

Шоуто за гмуркане GO ANZ

Това ежегодно събитие, което се провежда тази година на 28 29-септември в Sydney Showground в Олимпийския парк, има за цел да покаже най-доброто от нашия подводен свят на всички - от начинаещи, които или обмислят да се занимават с гмуркане, или са завършили своите курсове за начално ниво, до напреднали водолази, чак до технически водолази и ветеран CCR водолази.

Има набор от етапи – Основната сцена, Снимки Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage и Tech Stage – които ще бъдат домакини на десетки лектори от цял ​​свят, както и множество интерактивни функции, подходящи за млади и стари, от VR гмуркане, демонстрационен басейн и много други.

Около сцените и елементите ще има широка гама от изложители, от туристически бордове и туроператори до курорти, бордове, обучение агенции, търговци на дребно, производители и организации за опазване.

2024 GO Diving Show UK, сега в своята пета година, привлече повече от 10,000 10,000 участници през уикенда и се простира на площ от XNUMX XNUMX кв. м изложбено пространство, а вариантът за Австралия и Нова Зеландия се стреми да достигне това ниво през следващите години.

Входът за встъпителното GO Diving Show ANZ е напълно безплатен – регистрирайте се тук за да получите вашите билети за това, което несъмнено е най-важното събитие за гмуркане през 2024 г. в Австралия. Има много паркинг на място и мястото е лесно за достигане с много възможности за транспорт, така че вземете датите в дневника си сега и се подгответе за епичен уикенд, празнуващ всички форми на гмуркане.