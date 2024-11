Mission Blue Planet: Астронавт на гмуркане

Тя може да се е оттеглила от предишния си живот в орбита, но космическата жена и гмуркач НИКЪЛ СТОТ все още е на мисия – да ни накара всички да осъзнаем жизненоважните връзки между космоса и нашия воден свят. Тя говори със Стив Уайнман

Гостите на COMO Cocoa Island на Малдивите бяха доволни наскоро да се присъединят към техните гмуркания от не кой да е друг, а ветеран астронавт – някой, който е преживял всичко - от дрифт гмуркания през сателитно гмуркане до разходки в космоса по нейно време.

Дори през всичките тези десетилетия в космическата ера, във време, когато заможните граждани правят свои собствени мимолетни пътувания отвъд нулевата гравитация, професионалните космонавти и жени остават рядка порода.

От своя страна Никол Стот се наслаждаваше на гмуркането в рифовете на Индийския океан и на нова възможност да обсъди любимата си тема: множеството връзки между океаните и космоса.

COMO Cocoa Island, място за скорошен островен лагер за астронавти (COMO Cocoa Island)

Курортът Южен Мале Атол, със своите 33 надводни вили, беше домакин на така наречения „Лагер за астронавти на острова“, като престоят на Никол беше резултат от партньорство между COMO и близнаците инициативи, близки до сърцето й, Space For A Better World и фондация „Пространство за изкуство“.

Придружени от инструктори от центъра за гмуркане PADI Cocoa Island, Никол и гостите проучиха места като риф Шамбала, близо до курорта, и риф Бей, разположен в 12-метрова лагуна и включващ процъфтяваща гама от рамки за размножаване на корали.

Гмуркачите бяха облагодетелствани от местния морски живот: появяват се чернопери рифови акули, наполеонови моруни и зелени костенурки, заедно с поддържащ състав от мурени, ориенталски сладкоустни, гигантски миди, анемони, чисти скариди, риби-банери, риби-лъвчета и риба пеперуда.

Никол Стот изследва рифа (COMO Cocoa Island)

Забелязване на костенурка (COMO Cocoa Island)

След гмурканията гостите можеха да вечерят с Никол под звездите и да продължат дискусиите си през нощта.

„Имахме късмета да направим тези островни лагери за астронавти в няколко от КАКкрасиви места по света“, казва Никол. „Едно от нещата, които харесваме в тази работа с COMO, е, че те разбират връзката между морето и космоса – че живеем на океанска планета.

„Те оценяват, че децата, които посещават техните места, заслужават смислено изживяване и приветстват децата от местните общности да участват. Това е много важно за нас – и ако те не могат да отведат местните деца до мястото на курорта, те дават приоритет да ни отведат до местните училища и общности.

„Също така сме много благодарни, че тези места ни дават възможността да влезем във водата, за да се гмуркаме, и че можем да включим дейности за опазване като възстановяване на корали, засаждане на мангрови дървета и почистване на плажовете.“

Самотна акула (COMO Cocoa Island)

Късно за гмуркане

Nicole Stott discovered scuba a little late in life, she says. “I was in my 30s and a group of friends I worked with at the Kennedy Space Centre all went to PADI classes together. Then we all did our first Open Water check-out dive together on Delray Beach.

„През цялото време коментирах как не можех да повярвам, че съм чакал толкова дълго, за да започна да се гмуркам!“

That was half a lifetime ago. Ню Йорк-born Nicole, now 61, might have been working for NASA but it would take some time before she was selected to be an astronaut. “I think I always appreciated the connection between what we experience in the ocean and what we experience from space,” she says. “Turns out to be more connected than I expected.”

Кариерата й тръгва през 1987 г., когато, въоръжена със степен по аеронавигационно инженерство, тя се присъединява към Pratt & Whitney като инженер по структурен дизайн. Тя бързо се присъединява към НАСА в Кенеди във Флорида и през 1998 г. се прехвърля в космическия център Джонсън в Хюстън, Тексас.

Selection as a NASA mission specialist in 2000 meant two years of обучение and evaluation before being assigned to the Astronaut Office Station Operations Branch. Space was beckoning, and Nicole finally became flight engineer on International Space Station expeditions 20 and 21, and a mission specialist on the connected Space Shuttle missions in 2009 and 2011.

Никол Стот астронавтът (НАСА)

Първата от тези мисии на МКС я видя да участва в първата си космическа разходка и тя беше и последният член на екипажа на експедицията, който се върна на Земята чрез космическата совалка. Общо тя прекарва 104 дни в космоса.

„Всеки астронавт е водолаз“

Кариерата на Никол в НАСА продължи 27 години, но когато тя се пенсионира през 2015 г., тя нямаше намерение да седи отзад – нейните комбинирани космически и гмуркащи траектории я бяха оставили на мисия.

She had continued to scuba dive, though she had never felt the need to progress through the PADI ranks and remains an Open Water Diver to this day, albeit one with some very esoteric experiences under her belt.

Те включват много гмуркания в Лабораторията за неутрална плаваемост на НАСА (NBL) в Джонсън в подготовка за нулева гравитация и тези космически разходки, както и придобиване на напреднали умения в подготовка за гмуркане с насищане в подводния изследователски хабитат на Водолей във Флорида.

Nicole is prepared for a NBL обучение dive (NASA)

„В наши дни всеки астронавт е водолаз – или става такъв, когато бъде избран“, казва Никол. Голяма част от развлекателното й гмуркане се е случило край южния карибски остров Бонер. „Толкова е достъпно и толкова красиво поради всички причини, поради които се гмуркаме – цвят и разнообразие на живота.“

Новите преживявания обаче винаги са привлекателни и Малдивите попадат в тази категория. „За мен е толкова интересно да видя колко различни могат да бъдат животът и красотата от едно място на друго на Земята – винаги сравнявам гмурканията с това, което съм преживял в Бонер.

„За мен това, което прави всяко място любимо, са хората, с които се гмуркам. Особено ми харесва, когато мога да се гмуркам със сина си – той се гмурка и го обожава от 11-годишен.” Гмуркач е и съпругът на Никол, роденият на остров Ман „космически предприемач“ Кристофър. Двойката живее в Санкт Петербург, Флорида.

„Не мога просто да скоча във вашия космически кораб“

Мисията на Aquarius за изследване на подводните местообитания през 2006 г. беше „изключително преживяване“ за Никол. Като член на екипажа на проекта NEEMO 9 (Операции на мисии в екстремни условия на НАСА), тя е работила на дълбочина с петима други акванавти в продължение на 18 дни.

„Имаше нещо необикновено в това да живееш и да изпиташ страхопочитанието и чудото на „вътрешното пространство“, разсъждава тя.

Никол Стот извън Водолей по време на мисията NEEMO 9 (NASA)

Именно Водолей предостави това, което тя смята за най-добрия аналог на живот и работа в космоса. „След като се спуснете на 60 фута [18 метра] в местообитанието за един час, тялото ви е толкова наситено с азот, че не можете просто да плувате безопасно до повърхността. Да бъдеш там за продължителен период от време, в тази екстремна среда, беше както физически, така и психологически възможно най-близо до космоса.

„Не можете просто да излезете навън без специално оборудване за оцеляване – водолазно оборудване/скафандър. Не можете просто да се измъкнете на повърхността, ако нещо се обърка – първо трябва да поставите екипажа и превозното си средство в безопасна конфигурация, точно както в космоса, където не можете просто да скочите в космическия си кораб всеки път, когато нещо се обърка .

Членове на екипажа на NEEMO 9 (НАСА)

„Ограниченото пространство, комуникацията с вашия екип за контрол на мисията, храната, минималният подход към това, което наистина е необходимо за оцеляване и процъфтяване, науката, която правим – всички са подобни и на двете места. И изследването, страхопочитанието и чудото!

„Шегуваме се, че ще живеем и работим във вътрешното пространство – заобиколени от нашата планета – за да се подготвим да живеем и работим в открития космос – където заобикаляме планетата.“

„Удоволствието е болката“

Could any other experience ever beat extra-vehicular activity – a spacewalk – for thrills? For Nicole everything from the обучение onwards was a joy. “Хареса ми!" тя казва.

В лабораторията за неутрална плаваемост беше „много готино да можеш да се гмуркаш в подготовка за космическа разходка и да си на място, където водата е толкова чиста, че е като въздух, и да се гмуркаш около космическа станция в басейн.

Извънавтомобилна дейност над синята планета (НАСА)

„Гмуркането е може би най-близкото до безтегловност, особено ако се справите добре с неутралната си плаваемост за вашето гмуркане. Гмуркането в NBL със сигурност върши толкова добра работа, колкото мисля, че можем да направим във вода тук на Земята, но все още имате съпротивлението на водата и теглото и инерцията на скафандъра.

„Работата в костюм от 300 фунта [136 кг] във водата е може би най-трудното физически нещо, което съм правил – удоволствието е болката.

„За щастие цялата тази работа и предизвикателствата в басейна се посрещат в космоса с почти безпроблемно движение в микрогравитация – благодарен съм, че не е обратното.

„Просто възможността да се гмуркате в NBL около хардуера на космическата станция в басейна ви поставя в наистина прекрасно психическо състояние и очакване какво ще бъде да се носите в скафандър около истинския хардуер в космоса.

„Наистина няма по-добър начин да се запознаете с екстериора на вашия космически кораб, космическа станция и външен хардуер от това да бъдете отблизо и лично с всичко това в басейна. Имаме готина VR лаборатория, която също помага.

„За мен извършването на космическа разходка е много като гмуркане по друга причина – това е едно от онези преживявания, които всъщност са наистина трудни за описване и са много по-страхотни, отколкото някога си представяте. Силно ги препоръчвам и двамата!”

Размахване по време на EVA на МКС 128 (НАСА)

Аварийна аларма

На Никол обучение has helped her to steer clear of any unwelcome “extreme” space or scuba experiences, “but definitely things have gone wrong or not as planned in both places. It’s why we prepare so much for all the things we think or know can go wrong.

„Един от най-гордите ми моменти в космоса беше първият път, когато изпитах аварийната аларма да се задейства в 3 сутринта и станах свидетел колко красиво нашият екипаж изплува от отделенията ни, отчете всички и се зае да работи, за да разреши проблема по начина, по който го имахме са обучени да правят на Земята.

“I think my PADI обучение and later preparation for the NEEMO mission did the same for me in the underwater environment. Situational awareness – for your buddy, your equipment, your environment – are key in both sea and space. I’d argue that situational awareness pays off to the benefit of all in all environments.”

Никол кара линията в обекта на Водолей (НАСА)

В Лондон присъствах на едно от първите от планираните поредица от широкомащабни дискусионни събития, организирани от Никол и нейните сътрудници, това в Музея на науката.

Може би все още в експериментален етап, изглеждаше, че стана жертва на собствения си успех – беше привлякъл толкова много висококвалифицирани гост-лектори на сцената, че ограниченията във времето намалиха шансовете за много смислен дебат между тях.

С течение на събитието обаче започна доста ефективно да се задълбочава в сложната връзка между изследването на космоса и изследването на моретата на нашата синя планета.

Един от големите изводи за мен беше чистата степен, до която сега изследваме и наблюдаваме океаните в най-малки научни подробности, използвайки сателитни прегледи. Убедеността на Никол е, че всички усилия в космоса носят дивиденти на Земята, както е посочено в нейната книга Обратно на Земята или „Какво ме научи животът в космоса за нашата родна планета и нашата мисия да я защитим.

Гледане на риба на Малдивите (COMO Cocoa Island)

Горе-долу по същото време като събитието в Музея на науката, двете нестопански организации на Никол работеха с трета, Живот на океанската култура, за да превземе големите екрани в Пикадили с изображения на морския живот, призовавайки отделни лица, корпорации и правителства „да се присъединят към борбата за защита на жизненоважните екосистеми на Земята“.

Акварели в космоса

Никол я описва Пространство за по-добър свят като „свързване на космическото любопитно с космическото сериозно“, докато Фондация „Пространство за изкуство“. е посветен на „обединяването на планетарна общност от деца чрез страхопочитанието и чудото на изследването на космоса и лечебната сила на изкуството“.

Бившият астронавт всъщност е първият човек, който създава акварелни картини в космоса. „Моето изкуство е вдъхновено от страхопочитанието и чудото, които изпитвам навсякъде“, казва тя.

„Гледките на Земята от космоса, моят космически кораб, гледките на цветната долна страна на Водолей, невероятните същества, които виждаме при нашите гмуркания, айсбергите в Антарктика – вдъхновението около нас е безкрайно. Ние сме на много целенасочена мисия да вдъхновим хората да разберат как цялата работа, която вършим в космоса, в крайна сметка е в полза на целия живот на Земята.

Трио от орлови лъчи (COMO Cocoa Island)

Чудех се какво хората, които Никол среща на различните си събития, са искали да научат най-много за космоса и нейните преживявания там?

„По-специално водолазите се интересуват от приликите между гмуркането и престоя в космоса. Те също са тези, които изглежда се питат защо харчим повече пари в космоса, отколкото точно тук, на нашата планета, в океана, за да изследваме и решаваме нашите планетарни предизвикателства.

„Обичаме тези разговори, защото ни дават възможност да говорим за факта, че това, което правим в космоса, е „Извън Земята, за Земята“ – че всичко, което правим там, в крайна сметка е за подобряване на живота на Земята.

„Ние измерваме жизнените показатели на нашата планета от космоса – по-голямата част от критичната информация, от която се нуждаем, за да разберем състоянието на океана и нашата планета като цяло – което след това ще ни позволи да разрешим нашите най-големи планетарни предизвикателства.

„И водолазите, като всички, се интересуват от това какво е да си човек, извършващ човешки космически полет.“

Тънката синя линия

Сини ленти (COMO Cocoa Island)

Дали прекарването на времето в космоса промени Никол? „Да, не мисля, че можеш да си човек и да отидеш на място като космоса, да изпиташ тази необикновена гледна точка, без да се промениш към по-добро“, казва тя.

„Мисля, че същото важи и за гмуркането. Отиването в космоса и гмуркането – всъщност всяко страхотно и прекрасно изживяване – трябва да се приема като призив за действие.

„Вие установявате връзка с планетата по изцяло нов начин. Вие оценявате простата – но, бих казал, завладяваща – реалност за това кои и къде сме всички ние заедно в космоса.

„Живеем на океанска планета. Всички сме земляни. Единствената граница, която има значение, е тази тънка синя линия на атмосферата, която покрива и защитава всички ни.

Никол Стот се гмурка в космоса (НАСА)

„И крайният призив за действие е всички ние да приемем ролята си на членове на екипажа, а не на пътници на космическия кораб Земя – като правим това, ние имаме силата да създадем бъдеще за целия живот на Земята, което е толкова красиво, колкото изглежда от пространство.

„За всички нас тук на Земята не мога да изразя достатъчно високо колко невероятно е да попаднеш под водата и да изпиташ вътрешното пространство – да разбереш взаимосвързаността на целия живот на Земята, да изпиташ красотата и да развиеш по-голяма оценка за страхопочитание и чудо, които ни заобикалят всеки ден.

„Просто трябва да отворим сърцата и умовете си за това и да се гмурнем!“

