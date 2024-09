Remote location diving, liveaboard safety – and Truk Lagoon Wreck Baseline Project

Wreck-diving aficionado and underwater photographer extraordinaire Pete Mesley will be delivering two unmissable talks on the Main Stage at the Sydney-based GO Diving Show ANZ в края на месеца.

Страстта на Пит към гмуркането започва в студените английски води преди повече от 33 години. Това е мястото, където се създава неговият „Жажда за ръжда“ и оттогава нататък той се посвещава на изследване, намиране, гмуркане и фотографиране на останки.

С повече от 7,000 часа опит във вода, обхващащ над 29 различни държави, Пийт е на пълен работен ден в индустрията за гмуркане от 1991 г. Освен че е директор на курса на PADI, Пийт е специалист по техническо гмуркане инструктор треньор. Пийт е един от най-опитните технически водолази и инструктори в южното полукълбо.

Пит е много успешен гмуркане пътуване бизнес Lust4Rust и Shock&Awe Big Animal Diving Excursions се фокусират върху отвеждането на опитни водолази до специализирани места за гмуркане по целия свят. Места като лагуната Трук, Соломоновите острови, атола Бикини, Големите езера, Шри Ланка, Палау, Южния Пасифик и Нова Зеландия.

Опитът му се разширява и във филмовата и научната индустрия. Пийт също си спечели стипендия в желания Клуб на изследователите.

Добре публикуван и много завършен подводен фотограф, Пийт има апетит за намиране на нови места, нови останки и приключения и документирането им. Последният му проект е 3D моделиране на всички останки на Truk Lagoon в Truk Lagoon Wreck Baseline Project. Той е на половината път в картографирането на най-големия масив от останки в света.

Pete's talks on the Main Stage will be:

Remote Location Diving and Liveaboard Safety – Vital things to know!

There has been a huge number of dive liveaboard sinkings over the last decade. Too many! Some fatal. Why is that? We look at what questions to ask operators, to help you make an informed decision on whether to risk your life with them or not. We look at possible ‘red flags' in what to look for. I will also be giving you some hints on how to best prepare for remote location trips, vital life support equipment and proper preparation so you aren't caught offguard. Having personally witnessed such a sinking I will be telling you how I coped with such an event.

Truk Lagoon Wreck Baseline Project

With the use of photogrammetry techniques, we have set out to complete a full and comprehensive 3D modelling baseline of all the diveable wrecks of Truk Lagoon (Chuuk Lagoon). Getting this essential baseline will help secure the future of Truk, futurising the rich history of the area even long after all the wrecks have disintegrated. This is only phase 1 of the project. Once all the wrecks are modelled, the plan is to remodel them every five years. This will hopefully give us more insight to knowing the rate of degradation of the wrecks. We will discuss future phases to hopefully help grow tourism in Chuuk for the future.

Шоуто за гмуркане GO ANZ

Това ежегодно събитие, което се провежда тази година на 28 29-септември в Sydney Showground в Олимпийския парк, има за цел да покаже най-доброто от нашия подводен свят на всички - от начинаещи, които или обмислят да се занимават с гмуркане, или са завършили своите курсове за начално ниво, до напреднали водолази, чак до технически водолази и ветеран CCR водолази.

Има набор от етапи – Основната сцена, Снимки Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage и Tech Stage – които ще бъдат домакин на десетки лектори от цял ​​свят, както и множество интерактивни функции, подходящи за млади и стари, от VR изживявания при гмуркане, пробни гмуркания , демонстрационен басейн, русалки и много други.

Около сцените и елементите ще има широка гама от изложители, от туристически бордове и туроператори до курорти, бордове, обучение агенции, търговци на дребно, производители и организации за опазване.

2024 GO Diving Show UK, сега в своята пета година, привлече повече от 10,000 10,000 участници през уикенда и се простира на площ от XNUMX XNUMX кв. м изложбено пространство, а вариантът за Австралия и Нова Зеландия се стреми да достигне това ниво през следващите години.

Входът за встъпителното GO Diving Show ANZ е напълно безплатен – регистрирайте се тук за да получите вашите билети за това, което несъмнено е най-важното събитие за гмуркане през 2024 г. в Австралия. Има много паркинг на място и мястото е лесно за достигане с много възможности за транспорт, така че вземете датите в дневника си сега и се подгответе за епичен уикенд, празнуващ всички форми на гмуркане.