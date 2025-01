Излезе номер 93 на Scuba Diver!

Кликнете тук, за Scuba Diver брой 93

Вече има малка месечна такса за четене на най-новите дигитално Скуба водолаз списание, но имаме безплатен 30-дневен пробен период за регистрация на най-новия дигитално издаване.

Като алтернатива можете да прочетете дигитално списания от издаване 92 и предишни безплатно само като посетите уебсайт.

Или отидете до магазин за гмуркане и вземете печат копирайте безплатно.

Обзор на новините

Fathoms Free launch campaign to save iconic Cornish dive boat Stingray, DiveLogs unveils its next-level на линия dive log, new liveaboards in Komodo and the Maldives, Alex Mustard named new president of BSoUP, and the passing of Hal Watts.

DAN Europe Medical Q&A

Екипът на Divers Alert Network обсъжда темата за ушите на плувците и гмуркането с херпес.

Малдивите, втора част

Стюарт Филпот продължава своите островни подвизи около Малдивите, като този път спира на „острова на гмуркача“ Виламенду.

Въпроси и отговори с Яна Сташкевич

We chat to experienced technical CCR, cave, mine, and wreck diver Yana Stashkevich, and ask her about deep wreck фотография, shooting in mines/caves, and being on expedition..

Вануату

Редакторът на Scuba Diver Австралия и Нова Зеландия Ейдриън Стейси открива, че остров Еспириту Санто може да предложи много повече на гмуркащото братство от световноизвестната останка на SS President Coolidge.

Шотландия

Рос Макларън по невнимание направи снимка, заснемаща взаимодействието на морския живот с боклука, създаден от човека, и това го накара да поеме по пътя, който го накара да погледне околната среда около своите обекти на морски живот в различна светлина.

Майсторски клас на горчица

Alex Mustard предлага някои мъдри съвети за тези, които искат да влязат в техните изображения

в фотография състезания.

Мрежа за предупреждение за потребителите

Тим Бльомеке представя първата от поредица от три части за въглеродния диоксид, който често допринася за спешни случаи при гмуркане.

Индонезия

Срещата лице в лице с комодски варан несъмнено е незабравимо изживяване, но далеч не е единственото нещо, което примамва гмуркачите в този регион на южна централна Индонезия, както обяснява Уолт Стърнс.

Англия

Лий Бишоп се завръща към малко и неизвестно корабокрушение, което, въпреки че не е известно само по себе си, остава значимо в морската история.

Какво ново

New products to market, including the DynamicNord RS Series drysuits, Fourth Element’s J2 neck snug, Santi Diving’s Bergen 2.0 base layer, XDEEP’s ‘Japanese Wave’ T-shirt, and the limited-edition Fourth Element Argonaut 3.0 ‘Pink’ сух костюм.

Тествайте допълнително

Editorial Director Mark Evans rates and reviews the feature-rich Ratio iX3M 2 GPS Tech+ компютър за гмуркане, which boasts numerous innovative elements.

Камерни дневници

Последната част от Chamber Diaries от Midlands Diving Chamber.