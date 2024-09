Гмуркане: Най-изкусителният, но най-страшен екстремен спорт?

От списък с 20 „екстремни спорта“, гмуркането е този, който хората най-много биха искали да опитат, но не го правят – защото се тревожат не само за рисковете, но и за това да се покажат.

Това е заключението от проучване сред 2,000 възрастни в Обединеното кралство, проведено от компанията за велосипедни спортни облекла Endura, част от Pentland Brands. Най-близките конкуренти на Scuba в списъка със спортове, които хората искат да опитат, но се чувстват възпрепятствани да пробват, са скачане с парашут, сърф, парапланеризъм и конна езда. Основната грижа на Endura, планинското колоездене, е по-надолу в списъка.

In the survey, which might be worthy of note for обучение agencies, 52% of respondents admitted to being poor at pushing themselves out of their comfort zones.

Един на всеки трима казва, че се страхува да започне нов спорт, защото не иска да се засрами, докато четирима на 10 смятат, че са „твърде стари“, за да бъдат начинаещи.

Повече от една трета (35%) казаха, че притесненията да не се наранят са пречели да изпробват нещо ново и вълнуващо. Това доведе до четирима от 10, които пожелаха да са запазили отношението „без страх“ на по-младите си хора, но те смятаха, че социалната им тревожност около опитването на нови неща се е влошила с напредването на възрастта.

Около 31% смятат, че е най-лесно да опитат нов спорт за тези под 18 години, като 34% от родителите казват, че децата им са по-склонни да поемат рискове, отколкото те са били.

Социални тревоги

Другите спортове са изброени в низходящ ред като скално катерене, сноуборд, делтапланеризъм, ветроходство, уиндсърфинг, рафтинг в бели води, планинско колоездене, бойни изкуства, мотокрос, ски бягане, скейтборд, сърф на лед, ледено катерене, боулдъринг и BASE-скокове.

Липсата на познаване на това, което е включено, може да обясни поставянето на някои от долните записи – и защо не е представено забавление като свободно гмуркане. И ефектът от относителните разходи на спорта не е отразен в констатациите.

„Причината да опитате нещо ново може да бъде толкова обезсърчително често се корени в социални тревоги – притеснения за това, че не се вписвате, нямате правилната екипировка или се чувствате твърде стари или неопитен“, коментира старши психологът на NHS д-р Абди Мохамед.

„Тези тревоги могат да създадат значителни бариери, затруднявайки хората да направят тази първа стъпка към нови преживявания. Чрез възприемане на позитивно мислене, чувствата на неадекватност и съмнение в себе си могат да бъдат значително намалени.

„Преодоляването на страха от неизвестното е критична стъпка в изграждането на самочувствие, което позволява на хората да приемат нови предизвикателства с чувство за принадлежност. Това пътуване не само насърчава личностното израстване, но и отваря вратата към по-пълноценен и активен начин на живот.“

Изследването е проведено независимо за Ендура от OnePoll.com

