Групата за гмуркане и експлоатация на заплахи и ролята на водолазите на Кралския флот

Офицерът за противоминна война и гмуркане от Кралския флот, лейтенант-командир Крис Форстър ще направи отваряща очите презентация за ролята на Diving & Threat Exploitation Group (DTXG), специализираното звено на Кралския флот, отговарящо за гмуркането при разминиране, обезвреждането на подводни експлозивни боеприпаси (EOD) и морските операции за борба с IED, когато излезе на сцената в Обединеното кралство на Шоу за гмуркане GO през март.

Лейтенант-командир Форстър има 12 години служба в Кралския флот, включително десет години в общността за водолазно разчистване, и има значителен оперативен опит с разполагания в Арабския залив и в югозападната част на Тихия океан.

DTXG работи в сложни и високорискови подводни среди, като гарантира безопасността на военноморските операции, търговското корабоплаване и критичната морска инфраструктура.

Този разговор ще проучи основните отговорности на групата, включително:

Мерки за противодействие на мини (MCM): Откриване, неутрализиране и обезвреждане на морски мини и неексплодирали боеприпаси (UXO).

Maritime EOD: Отговор на подводни IED заплахи в пристанища, корабни пътища и офшорни инсталации.

Подкрепа за специални операции: Подпомагане на специалните сили на Обединеното кралство (UKSF) в амфибийни и тайни операции.

Експлоатация на заплахи: Анализиране на вражески експлозивни устройства за подобряване на стратегиите за противодействие.

Водолаз от Кралския флот инспектира контакт с плаваща мина по време на тренировка.

Разговорът също така подчертава обучението на DTXG, специализираното оборудване и интегрирането на авангардни технологии като автономни подводни превозни средства (AUV) и дистанционно управлявани превозни средства (ROV). Казуси от скорошни операции илюстрират ефективността на ескадрилата в сценарии от реалния свят, докато дискусията за възникващи заплахи и бъдещи развития дава представа за развиващия се характер на подводната EOD.

Шоуто за гмуркане GO

Шоуто за гмуркане GO – единственото потребителско гмуркане и пътуване шоу в Обединеното кралство – завръща се в NAEC Stoneleigh на 1-2 март 2025 г., точно навреме за началото на новия сезон, и обещава уикенд, пълен с интерактивно, образователно, вдъхновяващо и забавно съдържание.

Както и основната сцена – този път хедлайнер от телевизионната звезда, автор и авантюрист Стив Бакшал, който се завръща добре дошъл на GO Diving Show след няколко години отсъствие, заедно с обучения от НАСА NEEMO Aquanaut и ръководител на научните изследвания в DEEP Dawn Кернагис, колега телевизионен водещ, писател и вечен любим Монти Холс, д-р Тими Гамбин, който ще обсъди богатите морски и военновременно наследство и динамичното дуо от изследователи Ранва Йоермундсон и Мария Болеруп, които ще говорят за скорошната си експедиция Бутенг в Индонезия – отново има специални етапи за гмуркане във Великобритания, техническо гмуркане, подводна фотография and inspirational tales. Andy Torbet will be MCing the Main Stage once again, as well as giving a presentation on the challenges of shooting technical diving for TV shows. A list of all of the speakers, including timings, can be found тук.

Заедно със сцените има множество интерактивни елементи – все по-популярната пещера, гигантският басейн за пробно гмуркане, потапящото гмуркане във виртуална реалност, технологично гмуркане на останки, семинари за задържане на дъха и тренировки за облицовка, зона за морска биология и, ново за 2025 г., вашият шанс да опитате ръката си в картографиране на останки с Обществото за морска археология и тяхното „корабокрушение“ – всичко това разпръснати сред непрекъснато нарастващ набор от щандове от туристически бордове, производители, обучение агенции, курорти, бордове, центрове за гмуркане, търговци на дребно и много други.

Тази година също вижда Състезание NoTanx Zero2Hero заемайки централно място. Това състезание, насочено към начинаещи фрийдайвъри, ще включва първоначално 12 кандидата обучение с Маркъс Грейтууд и екипа на NoTanx в Лондон в края на февруари. След това петима избрани финалисти ще се състезават на GO Diving Show през мартенския уикенд, включително сесии за статична апнея в басейна, за да намерят общия победител, който ще получи едноседмично пътуване до Marsa Shagra Eco-Village, с любезното съдействие на Oonasdivers. Кликнете тук за да се регистрирате за вашия шанс да се състезавате.

