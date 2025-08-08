Абонаменти за списания
Безумният свят на подводното филмово производство с Том Парк

Том Парк
Том Парк е опитен подводен оператор и режисьор от Австралия с над десет години опит в подводната филмова индустрия и ще говори за „безумния свят на подводното филмово производство“, когато се качи на главната сцена на... GO Diving Show ANZ през септември.

Том е работил по различни проекти, от пълнометражни документални филми до филми за естествена история за клиенти, включително BBC, Netflix, Amazon Prime Video и David Attenborough, а работата му е отличена с награди от филмови фестивали по целия свят, включително престижния фестивал Wildscreen.

Том е известен с техническите си познания в работата с подводни камери и оборудване, както и с творческата си визия в улавянето на красотата и уникалността на подводния свят. Той е прекарал голяма част от кариерата си в заснемане на Големия бариерен риф и Източното крайбрежие на Австралия и е страстен почитател на опазването на океана и използва изкуството си, за да повиши осведомеността относно важността на опазването на морските екосистеми.

Шоуто за гмуркане GO ще се проведе на изложението в Сидни на 6 и 7 септември.

Това ежегодно събитие, което се провежда тази година на 6 7-септември в Sydney Showground в Олимпийския парк, има за цел да покаже най-доброто от нашия подводен свят на всички - от начинаещи, които или обмислят да се занимават с гмуркане, или са завършили своите курсове за начално ниво, до напреднали водолази, чак до технически водолази и ветеран CCR водолази.

Има набор от етапи – Основната сцена, Снимки Сцена, сцената Австралия/Нова Зеландия, сцената Вдъхновение и сцената Технологии – които ще бъдат домакини на десетки лектори от цял ​​свят, както и на множество интерактивни функции, подходящи за млади и стари, от VR гмуркане, демонстрационен басейн, басейн за пробно гмуркане и много други.

Около сцените и забележителностите ще има широк кръг от изложители, от туристически бордове и туроператори до курорти, къщи за гости с живот на борда, обучителни агенции, търговци на дребно, производители и организации за опазване на околната среда.

Билетите за GO Diving Show ANZ вече са в продажба и можете да се възползвате от Оферта за ранно записване 2 на цена 1 до 9 септември – вие и вашият приятел/приятел/партньор/съпруг можете да посетите само за $12, а деца до 16 години влизат безплатно, което го прави идеалния семеен ден. На място има достатъчно места за паркиране, а мястото е лесно достъпно с много възможности за транспорт, така че запишете датите в дневника си сега и се подгответе за епичен уикенд, празнуващ всички форми на гмуркане.

