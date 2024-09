Топ технически разговори на GO Diving Show ANZ

Tech Stage на встъпителната GO Diving Show ANZ този уикенд (28-29 септември) в Sydney Showground е положителен шведски стол на международни таланти за техническо гмуркане и местни експерти по дълбоко гмуркане.

Независимо дали просто обмисляте да се занимавате с техническо гмуркане, вече сте опитен техник – или дори ако сте нов в гмуркането и просто искате да научите повече за тази предизвикателна арена – тогава The Tech Stage е мястото, където можете да проверите уикенда.

Джил Хайнерт

Пионер в техническото гмуркане с ребрийзър, пещерен гмуркач и видеооператор/фотограф Джил Хейнерт е първият резидент на Кралското канадско географско дружество, а нейната автобиография, Into The Planet, е бестселър, беше възхвалявана от Wall Street Journal, Ню Йорк Таймс и Опра Списание.

Тя е сътрудник на Международната зала на славата на гмуркането, Залата на славата на жените водолази, Клуба на изследователите и Подводната академия за изкуства и науки. Нейните снимки бяха представени от BBC, National Geographic, Red Bull, Canadian Geographic, Discovery и много други.

Проучване на най-дългата подводна пещера в Канада

В потопени пещери под река Отава Джил Хайнерт прави значимо биологично откритие, разкриващо значението на природните системи за защита на водосбора.

NB: В събота за този разговор Джил е на главната сцена.

Канадската лагуна Трук и откриването на търсенето на кораба на Шакълтън

С наличието на многобройни останки от кораби от Втората световна война, Нюфаундленд е наричан „Северната лагуна Трук“, но скорошно откритие на последния кораб на Шакълтън „Куест“ постави региона в центъра на международното внимание.

Джон Кендъл

Археологията в тъмнината на наводнените пещери и новият Halcyon Symbios CCR ще бъдат темите на обсъждане при експерт по фотограметрия и техническо гмуркане инструктор оценителят Джон Кендъл излиза на Tech Stage.

Джон е изследовател, специализиран в подводно 3D моделиране на археологически и геоложки обекти. Той е участвал в десетки изследвания на места за гмуркане с помощта на фотограметрични техники, включително корабокрушението на Марс (1564 г.), MS Estonia (1994 г.), останките на Панарея III (~300 г. пр.н.е.) и пещерата на костите, Бразилия (~11,000 XNUMX години).

Той също е инструктор Оценител за Global Underwater Explorers и седи на техните Обучение На Съвета.

Археология в мрака

GUE инструктор и експертът по фотограметрия Джон Кендъл ще говори за използването на фотограметрия за документиране на археологически обекти в наводнени пещери. С проекти в Европа и Южна Америка Джон ще говори за предизвикателствата, както и за страхотните резултати от тези проекти.

Halcyon Symbios

Halcyon Manufacturing са на път да пуснат новата си гама от компютри, самостоятелни HUD и техния нов CCR за монтиране на гърдите. С безжична комуникация в гамата, елате и чуйте Джон Кендъл да прави общ преглед на новите играчки, както и да получите предварителен преглед на CCR.

Дейвид Страйк

Легендата в индустрията Дейвид Страйк излиза на Tech Stage на встъпителната церемония GO Diving Show ANZ, и можете да сте сигурни в забавни и образователни презентации, тъй като той се фокусира върху най-дълбокото гмуркане в света и предлага някои предупредителни истории за техническите гмуркачи.

Сертифициран като водолаз през 1961 г., с опит, обхващащ военни, търговски, научни и технически сектори за гмуркане – и опитен и квалифициран в областта на гмуркането с отворен и затворен кръг и оборудване за гмуркане на повърхността – базираният в Австралия Дейвид Страйк е бивш гмуркач инструктор намлява инструктор Сертифициращ обучител и редовен редакционен сътрудник по теми, свързани с гмуркането, в публикации за гмуркане от цял ​​свят.

Той също така беше организатор на няколко събития по гмуркане от световна класа – с акцент върху техническото гмуркане – и беше носител на няколко награди за „индустриално признание“, както и наградата ADEX за цялостно постижение и е член на Клуба на изследователите на Ню Йорк.

Смесване: Най-дълбокото гмуркане в света

През първата половина на 20-ти век серията изпитания за дълбоко гмуркане с хелиокс, проведени от Кралския флот и Военноморските сили на САЩ, се основаваха на възможността да помогнат при спасяване и възстановяване на подводници. Разширяването на границите на дълбочината, до които водолазът може безопасно да стигне – и все още да е в състояние да извършва значима работа, когато стигне до там – имаше много практична цел.

Този разговор се фокусира върху предисторията и последващата история на световния рекорд за дълбочина на Кралския флот от 1956 г. – такъв, който никога не е бил равен.

Предупредителни истории за техници: Злополуки и провинения при гмуркане

„Че мъжете не учат много от уроци на историята е най-важното от всички уроци че историята трябва да учи.” – Олдъс Хъксли.

Лична и безгрижна колекция от анекдоти, истории и прежди, подчертаващи факта, че „умението да се гмуркаш не е панацея за уменията, които липсват“; и това дава малко представа за различни аспекти на постоянно развиващия се свят на гмуркането.

Яна Сташкевич

Опитната техническа CCR, пещера, мина и гмуркач Яна Сташкевич бързо си създава име, когато става въпрос за проучвателни гмуркания, и тя ще направи увлекателна презентация за своите подвизи на Tech Stage.

Тя беше член на експедицията Vaggfjellan XI, изследваща пещерната система, разположена отвъд Арктическия кръг, с вход на склона на норвежки фиорд, и беше гмуркач с повторно дишане в екипа на проекта Underwater Filming & Research (UFR), документиращ някои от най-добре запазените останки в света в Гърция.

В момента Яна участва активно в проекти за дълбоко проучване на останки в Егейско море и популяризиране на морското наследство на гръцките води.

През последните десет години тя се е гмурнала в над 35 дестинации на три континента, докато балансира между кариерата си като глобален маркетолог на пълен работен ден. В момента тя работи за най-ценната марка уиски в света The Macallan.

Базираната в Обединеното кралство Яна притежава заразително количество енергия и ентусиазъм и е редовен лектор и треньор – тя е страстна в това да вдъхновява хората да прекрачват границите си и да преследват страстта си, каквато и да е тя.

Проектът Vickers Wellington: скритото бижу на дълбините на Егейско море

Яна разказва приключенията си от Гърция, където е участвала в множество дълбоки гмуркания за идентифициране на останки, включително бомбардировача Vickers Wellington – истинска капсула на времето, за която се смята, че е най-добре запазената останка от самолет от своя клас.

Докато повечето останки от Втората световна война напомнят колко крехък може да бъде човешкият живот, Vickers Wellington, напротив, улавя невероятна история за оцеляване. Екипажът умело изхвърли самолета, след като беше свален и беше спасен от местните жители.

Някога чудили ли сте се как привидно незначителни улики и характеристики на останките могат да помогнат и да съберат заедно какво се е случило преди потъването? Присъединете се към разговора на Яна, за да се потопите във вълнуващата история на откритието и изследването.

Майк Мейсън

Техническият водолаз и експертът по човешките фактори в гмуркането Майк Мейсън ще обсъдят какво може да научи гмуркането от летенето и как да „бъдете водолазът, когото бихте искали да следвате“, когато той излезе на Tech Stage.

Майк е участвал в летене на военни изтребители през цялата си кариера (24 години досега) и има над 3,000 часа летене на различни видове изтребители и обучение самолет като инструктор. Сега той е инструктор с RAAF, обучавайки следващото поколение бойни пилоти.

Майк е прекарал време на самолетоносачи и е изпълнил над 200 бойни мисии. Той е летял със самолети над всички големи континенти, с изключение на Антарктида.

Близо десет години се занимава активно с гмуркане. Той има около 400 гмуркания в дневника си и работи като a Водолазен майстор за местен магазин за гмуркане. Той е активен CCR гмуркач на брега на NSW и е квалифициран до 60 м с нормоксичен тримикс. Гмуркал се е на север до Исландия и на юг до Нова Зеландия.

Летателната му кариера предизвика интерес към човешкия фактор и колко важни са те за максимизиране на безопасността и ефективността. Той се присъедини към екипа на The Human Diver преди около четири години, защото искаше да комбинира своите знания и опит за човешкия фактор, натрупан чрез летене, със страстта си към гмуркането, за да помогне в обучението на други водолази.

Идеи за високо летене за водолази

Майк, опитен боен пилот и страстен водолаз, ще говори за няколко концепции, процеси и техники, които са му помогнали да успее в летателната си кариера и как те могат да ви помогнат да бъдете по-добър и по-безопасен водолаз.

Джон Гарвин

Джон Гарвин е австралийски сценарист, опитен технически водолаз, подводен изследовател и ръководител на гмуркането, който ръководи операциите по гмуркане за няколко филма на Джеймс Камерън, включително Avatar – The Way of Water, Avatar 3, Deepsea Challenge 3D на Джеймс Камерън и Sanctum, и той ще бъде украсявайки Tech Stage на GO Diving Show ANZ.

Джон всъщност написа сценариите за Светая светих намлява Deepsea Challenge 3D на Джеймс Камерън, а през 2023 г. стартира комерсиалните поредици за гмуркане за функцията Netflix Последен дъх.

Той е технически гмуркач инструктор треньор, специализиран в ребрийдъри със затворена верига, и написа Technical Diving International обучение ръководство за дихателните апарати Inspiration и Evolution на AP Diving.

Джон е член-основател на Caicos Caves Project, организация, посветена на изследването и картографирането на подводните пещери на островите Търкс и Кайкос.

През 2002 г. неговата компания осигури логистиката и безопасността на водолазите за световния рекорд на Таня Стрийтър, който подобри гмуркането до 160 метра.

Той също беше офицер по гмуркане и ръководител на проекта (подвътрешен отдел) за Deepsea Challenger потопяем по време на историческото соло гмуркане на Джеймс Камерън до дъното на Марианската падина.

Джон се е появявал в няколко филма и документални филми, включително Светая светих, Deepsea Challenge 3D на Джеймс Камерън, Необикновени хора намлява Освободен.

Преди кариерата си на гмуркане той играе главната роля в рокендрол мюзикъла на Уест Енд Бъди: Историята на Бъди Холи, и продължава да се наслаждава на страстите си през целия си живот – гмуркане, правене на филми и свирене на рокендрол.

Аватар: Проектиране на океана на Пандора

Джон описва ролята си начело на екипа по гмуркане, обучение актьорите как да се гмуркат и проектират част от специализираното оборудване за гмуркане, използвано в продълженията.

Кери Буроу

Пещерният и технически водолаз Кери Бъроу ще говори за пътуването си през пещерното гмуркане фотография техники, когато тя излезе на Tech Stage.

Кери е квалифициран ребрийзър със затворена верига (CCR), технически и пещерен водолаз, както и носител на награди подводен фотограф, включително победа в нейната категория в Подводен фотограф на 2022 г. и печелене на чести позиции и признания в Австралазия Топ Награди за нововъзникващи фотографи, наред с други.

Тя е редовен писател и фотограф за Scuba Diver Списание Австралия и Нова Зеландия, а нейните статии и изображения са публикувани на национално и международно ниво в редица списания.

В професионален план Кери работи в корпоративния свят като консултант по обучаващи се науки и обича да си сътрудничи с експерти по даден предмет, които желаят да предадат своите знания и умения.

Фотография на пещерно гмуркане през континентите: първите ми две и половина Години – това, което бих искал да знам от самото начало

Този семинар ще бъде представен като визуален дневник на обучението по пещерно гмуркане фотография, започвайки в Австралия през януари 2022 г.

Обхващайки важни прозрения и преживявания в каверните и пещерите на Австралия, Европа и Мексико, участниците ще споделят процеса на израстване, разбирайки, че всяко гмуркане в пещера с камера предлага ценни уроци и възможности за непрекъснато усъвършенстване.

Ще бъдат обхванати важността на безопасността, настройките на камерата при условия на слаба светлина, композицията, важността на разбирането на светлината и фотографския процес от концепцията до окончателното редактиране.

Участниците ще си тръгнат овластени да заснемат красиви изображения, като същевременно минимизират въздействието им върху деликатната подводна среда.

Ричард Тейлър

- GO Diving Show ANZ има удоволствието да приветства техническото гмуркане инструктор обучител и основател на OZTek Ричард Тейлър на Tech Stage на встъпителното събитие.

Ричард има над 30 години опит в техническото гмуркане в Австралия и Нова Зеландия, започвайки в началото на 1990 г. и включвайки някои от първите гмуркания с тримикс в Австралия през 1994 г. (преди да има сертификати).

Той е бивш и основател на регионален директор в Австралия и Нова Зеландия за TDI/SDI и притежава инструктор Оценки на треньори с тях на множество нива. Той беше член-учредител на екипа за гмуркане със смесени газове „Проектът Сидни“, офицер по безопасност и гмуркане за съвместния австралийско-турски екип, откриващ австралийската подводница AE2 от Първата световна война край Галиполи, и беше част от първия екип за гмуркане със смесени газове, който изследва Възраждането на Пиърс в Нова Зеландия през 1997 г.

През 1999 г. той основава OZTeK Australasian Diving Technologies Exhibitions & Conferences и ръководи OZTek99 в Сидни, OZTek2000 в Мелбърн и OZTek3 в Сидни през 2002 г., преди да си партнира с Дейвид Страйк за OZTek4 и OZTek'07 Dive Shows в Сидни.

Ричард е обучавал стотици технически водолази и инструктори по целия свят, запален е гмуркач на останки и като запален пещерен гмуркач е член на CDAA повече от 20 години. Той продължава да преподава днес за SDI/TDI/FRTI и е един от малкото инструктор Обучител Оценители и техен член Обучение Консултативен панел.

Той е бивш президент на асоциациите на водолазната индустрия както в Австралия, така и в Нова Зеландия и е член на комитетите по стандарти Австралия/Нова Зеландия и ISO. Той е публикувал множество статии за техническо гмуркане и безопасност при гмуркане и е представял на симпозиуми и конференции по гмуркане в световен мащаб. Като минал водолаз с дишане и инструктор, той е страстен защитник на обучение и поддържане на умения за техническо гмуркане в открита верига.

Неговото силно убеждение е, че с натрупването на повече опит ние придобиваме отговорност да предаваме знанията и уменията си на другите, така че тези, които идват след нас, да могат безопасно да изследват подводното царство по-далеч от нас.

Вашите задължения за здраве и безопасност, когато преподавате или работите като водолаз

Поглед към законите и разпоредбите, необходими, когато работите като инструктор или водолаз.

Мат Картър

Морският археолог, застъпник на океана и технически водолаз д-р Мат Картър ще бъде на Tech Stage на GO Diving Show ANZ.

От 2003 г. насам той е работил по подводни археологически проекти в 13 различни държави, вариращи от разкопките на 2,800-годишен финикийски корабокрушен в Испания до ръководенето на експедиции за 3D моделиране на призрачните флоти на атола Бикини и лагуната Чуук.

През 2009 г. Мат получава австралийската стипендия Rolex на Our World-Underwater Scholarship Society (OWUSS), където се запознава с използването на дихателни апарати за научно гмуркане. Оттогава той стана пионер в използването на CCR и фотограметрия за морска археология, специализирайки се в проучването и оценката на останки от Втората световна война в Австралия и Тихия океан.

Мат е международен сътрудник и носител на награда EC50 на Клуба на изследователите, бивш вицепрезидент на Австралазийския институт за морска археология (AIMA) и представител на Нова Зеландия в Международния комитет на ICOMOS за подводно културно наследство (ICUCH). Той също така е бил специализиран водещ на телевизионния сериал Coast: New Zealand, отделяне от британския сериал Coast, продуциран от BBC, и е експерт по темата за ООН, Международния съюз за опазване на природата (IUCN ), секретариата на Тихоокеанската регионална програма за околна среда (SPREP) и правителството на Австралия.

Съчетавайки научно, търговско и техническо гмуркане в продължение на повече от десетилетие, Мат сега служи като изследователски директор на Фондацията за големи проекти, работейки за защита на морските екосистеми, култури и поминък, застрашени от замърсяването на корабокрушенията от Втората световна война в Синия Пасифик.

Речта на Мат на GO Diving Show ANZ ще бъде:

Призрачните останки от Синия Пасифик

Шоуто за гмуркане GO ANZ

Това ежегодно събитие, което се провежда тази година на 28 29-септември в Sydney Showground в Олимпийския парк, има за цел да покаже най-доброто от нашия подводен свят на всички - от начинаещи, които или обмислят да се занимават с гмуркане, или са завършили своите курсове за начално ниво, до напреднали водолази, чак до технически водолази и ветеран CCR водолази.

Има набор от етапи – Основната сцена, Снимки Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage и Tech Stage – които ще бъдат домакини на десетки лектори от цял ​​свят, както и множество интерактивни функции, подходящи за млади и стари, от VR гмуркане, демонстрационен басейн и много други.

Около сцените и елементите ще има широка гама от изложители, от туристически бордове и туроператори до курорти, бордове, обучение агенции, търговци на дребно, производители и организации за опазване.

2024 GO Diving Show UK, сега в своята пета година, привлече повече от 10,000 10,000 участници през уикенда и се простира на площ от XNUMX XNUMX кв. м изложбено пространство, а вариантът за Австралия и Нова Зеландия се стреми да достигне това ниво през следващите години.

Входът за встъпителното GO Diving Show ANZ е напълно безплатен – регистрирайте се тук за да получите вашите билети за това, което несъмнено е най-важното събитие за гмуркане през 2024 г. в Австралия. Има много паркинг на място и мястото е лесно за достигане с много възможности за транспорт, така че вземете датите в дневника си сега и се подгответе за епичен уикенд, празнуващ всички форми на гмуркане.