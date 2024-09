DeeperBlue влиза в тениски

DeeperBlue.com, known until now as a freediving and scuba дигитално media outlet, has branched out with a range of eco-friendly topside clothing aimed at both types of diver and ocean advocates generally.

В него се казва, че гамата „олицетворява мисията на марката да вдъхновява, образова и информира общността на гмуркачите, като същевременно насърчава опазването на океана и отговорния начин на живот“.

Включени са разнообразие от вдъхновени от океана и гмуркането мъжки и дамски тениски, пуловери, джъмпери, качулки и аксесоари, произведени в партньорство с устойчивия производител Teemill.

Твърди се, че всяко облекло е направено от сертифициран органичен памук във фабрика, захранвана с възобновяема енергия, за доставка по целия свят, като се използва опаковка без пластмаса.

Производственият процес на Teemill е проектиран да минимизира отпадъците, казва DeeperBlue, като всяка дреха се отпечатва при поискване, за да се елиминира свръхпроизводството и ненужното въздействие върху околната среда.

Производителят работи по модел на кръгова икономика, който позволява старите артикули да бъдат връщани и рециклирани в нови продукти, вместо да завършват на депата.

„Нашият производствен процес е част от нашия ангажимент за устойчивост“, казва основателят на DeeperBlue Стефан Уилън. „Като избираме органични материали и хартиени опаковки, докато използваме възобновяема енергия, ние намаляваме въглеродния си отпечатък, предпазваме пластмасите от нашите океани и даваме пример в общността на гмуркачите.“

Има 12 стандартни дизайна на тениски, всеки наличен в гама от цветове и шест размера от XS до 2XL и на цена от £27 всяка.

There are also 12 outsize Ts at £33 and six jumpers at £43; 12 hoodies at £48 and six sweatshirts at £43, along with sweatpants (£35) and shorts (£30). Branded accessories include tote торбички (£12), logbook (£15) and a baseball cap (£27). Разгледайте гамата тук.

