Halcyon свързва водолазите със Symbios Ecosystem

US manufacturer Halcyon has introduced its Symbios Ecosystem of wrist and маска-mounted integrated dive-компютри, to provide real-time data in diving modes ranging from multi-gas and open-circuit to fixed or integrated closed-circuit rebreather and sidemount.

Системата включва „ултратънък и интуитивен“ телефон и хед-ъп дисплей (HUD), които са предназначени да се интегрират безпроблемно с нарастваща гама от продукти на Halcyon, както и с активирани от Symbios устройства на трети страни.

Параметрите могат да се персонализират и данните за функции като ориентация на водолаза, нива на газ, доставка на кислород, GPS позиция, нива на батерията и други са проектирани да бъдат асимилирани с един поглед, казва Halcyon, с цел минимизиране на разсейването дори в най-предизвикателните среди за гмуркане.

Ергономична слушалка (Michael Westreicher)

Ергономичната слушалка е проектирана да пасва удобно на гмуркачи от всякакъв размер, казва Halcyon, и използва бутони за тактилна реакция, за да осигури лесна употреба дори когато носите дебели ръкавици.

Цветният дисплей на слушалката е с висока разделителна способност и, според него, предлага отлична видимост при всякакви условия на осветеност, комбинирана с минимална консумация на енергия. Той отразява околната светлина, за да позволи на водолазите да виждат критична информация ясно дори при пряка слънчева светлина.

Захранван от презареждаема литиево-йонна батерия, се казва, че телефонът минимизира въздействието върху околната среда, като същевременно предлага до 30 часа живот на батерията.

Although the Symbios HUD is notably compact, it is claimed to provide 10 times the resolution of standard гмуркащи компютри to give a crystal-clear display.

Компактният HUD модул (Бори Бенет)

Чрез свързване към широк набор от устройства, екосистемата Symbios позволява споделяне на данни в реално време с колеги водолази чрез функцията Buddy Screen. Той също така се интегрира с Halcyon Symbios rebreather и други перспективни технологии, за да осигури съвместимост с разширяващи се системи, казва производителят.

The Halcyon app, driven by a community of divers sharing personal experiences, tips and profiles, enables fine-tuning of компютър settings, management of gas libraries and the ability to simulate dives out of the water while exploring functionality.

Твърди се, че общността помага на Halcyon да разработи серия от иновативни функции чрез редовни актуализации на фърмуера на екосистемата Symbios.

Неотразяващ дисплей (Bori Benett)

Безжичната интеграция с ребрийзера Symbios и поддръжката на допълнителни CCR правят екосистемата Symbios ценна за много технически водолази, казва Халсион. Поддържат се и други продукти на Halcyon, като Tank-Pod, който предоставя данни за налягането в резервоара и позицията на трим в реално време.

Твърди се, че безжичната технология изолира потенциалното повреда на данните и минимизира видовете рискове, свързани с кабелните връзки, с двойни ортогонални антени, елиминиращи черните петна, присъщи на повечето безжични системи.

Системата отговаря на всички изисквания за електромагнитна съвместимост и е сертифицирана както от FCC, така и от CE.

A comprehensive gas library and profile-setting ability allows users to push a pre-set collection of settings and gases to the компютър with one click of the button, according to Halcyon. It is integrated with key dive metrics such as oxygen levels, scrubber temperatures and battery status.

Телефон Symbios Ecosystem е на цена от 910 евро; Tank-Pod 305 евро; HUD 1,035 евро; слушалка + Tank-Pod 1,110 евро; HUD + Tank-Pod 1,249 евро; слушалка + HUD 1,940 евро; и слушалка + HUD + Tank-Pod 2,235 евро, всички цени са без ДДС. За повече информация посетете Уебсайтът на Halcyon.

