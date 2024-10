Продавам 3 Rolexes с връзки Giddings/Cousteau

Два часовника Rolex Submariner, които в момента принадлежат на подводния кинематограф и продуцент Ал Гидингс и го придружаваха при 12 от 17-те му спускания до титаничен, отиват на пазара през следващите седмици – както и друг Submariner, принадлежал на семейство Кусто.

Sotheby's New York е готов да продаде Submariners на Giddings в началото на декември и поради техния изключителен „рекорд на подводна експозиция“, аукционната къща смята, че двойката са „вероятно най-автентичните часовници с инструменти, които се появяват на търг“.

През 40-годишната си кариера Гидингс, сега на 87 години, стана четирикратен носител на награда Еми и засне много емблематични подводни изображения, включително незабравимия кадър на титаниченпоклон.

Неговият 1680 „Red“ Submariner от около 1976 г. е 40-милиметров автоматичен часовник от неръждаема стомана с калибър 1570 с черен циферблат и завинтващ се гръб на корпуса, гравиран „Al Giddings“. Дълбочината му е до 200 м.

Червената подводничка на Ал Гидингс (Сотбис)

Американският гмуркач беше известен с разработването на свои собствени иновативни камери, осветление и оптични системи, работейки с National Geographic, BBC и океански изследователи като титаничен откривателят Робърт Балард. Търсенето от големите холивудски студия означава, че той също се свързва с филмите за Джеймс Бонд, включително Само за вашите очи намлява Never Never Say Again и режисирани от Джеймс Камерън класики като Дълбината, Бездната намлява титаничен.

Стоейки на подводницата Алвин, която се гмурна до Титаник през 1986 г. (Сотбис)

Гидингс по време на мисия до Титаник, носещ Rolex Red Submariner (Sotheby's) Заснемане от хеликоптер (Sotheby's)

Sotheby's казва, че снимките на Гидингс го показват как носи часовника „на снимачната площадка с Шон Конъри и Ким Басинджър, учи Джеймс Камерън как да общува под вода, изкачвайки се от ALVIN, подводницата, използвана за откриването на титаничен, и висене на хеликоптери с камера в ръка.“

Беше и на китката му, докато снимаше документалния филм IMAX Титаник: Съкровището на дълбините през 1992 г., което води до работата му с Камерън.

„Нещото, което трябваше да имате, беше подходящият часовник за гмуркане и този часовник се представи безотказно за всичките тези години“, каза Гидингс, „както под вода в среда с различно налягане, така и различни подводници: на титаничен, На Андреа Дория, корабокрушения от лагуната Трук, атола Бикини, Северния полюс, Антарктика. Наистина нямаше конкуренция; просто беше най-добрият.”

Златният Ролекс

Златният Rolex Submariner на Ал Гидингс от около 1984 г. (Sotheby's)

Другият часовник на Giddings, който се предлага за продажба, е Submariner 1680/8 „Nipple Dial“, 18-каратов Rolex от жълто злато със съответстваща гривна от около 1984 г., който се вижда на екрана в титаничен.

T Walker Lloyd, водолаз, който работеше за Rolex, беше приятел на Giddings и го попита дали марката може да използва някои от неговите снимки на д-р Силвия Ърл за промоционална кампания, когато тя стана посланик на Rolex. Гидингс документира работата на морския биолог и океанограф в продължение на няколко години.

Когато по-късно Лойд попита Гидингс какво му дължи Rolex за изображенията, той отговори, че е щастлив да подкрепи Ърл и нейната работа. „Измина около месец и по пощата дойде кутия, в която пишеше само: „Насладете се, T Walker Lloyd“, каза Гидингс. „И това беше този златен ролекс. Бях в шок. Мисля, че тогава бяха 10,000 XNUMX долара!“

Гидингс носи часовника умерено, но през 1997 г., докато работи като копродуцент и директор на подводната фотография на титаничен, той се подчини, когато Камерън почувства, че златен Ролекс би изглеждал подходящо на китката на актьора Бил Пакстън, в ролята му на директор на гмуркане Брок Ловет.

Месеци по-късно Гидингс започва да се чуди какво се е случило с часовника му и се обажда в офиса на Камерън. „И седмица или две по-късно дойде по пощата с благодарствена бележка от Fox“, каза той.

Двата часовника се продават с селекция от подписани сувенири, включително филмови плакати, фотоотпечатъци на титаничен, DVD и книга. Оценката за Red Submariner е 20,000 40,000-15,400 30,800 щатски долара (£30,000 60,000-23,000 45,900), а за златния Rolex $6 XNUMX-XNUMX XNUMX (£XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX). Двамата отиват на XNUMX декември в "Сотбис"Важни часовници” продажба.

Подводничарят Кусто

Този Rolex Submariner някога е принадлежал на Philippe Cousteau (Аукционна галерия в Далас)

Преди часовниците Giddings да бъдат пуснати в продажба, от другата страна на САЩ в Тексас Rolex Sea-Dweller Submariner от 1665 г. от 1969 г., принадлежал на покойния син на Жак Кусто, Филип Кусто, също изглежда ще предизвика интерес. Това не е само защото собственикът е бил известен водолаз, но и защото баща му е участвал в проектирането на Submariner.

Филип Кусто беше, подобно на Гидингс, кинематограф сред многото си други постижения и специализираше в проблемите на околната среда. Той почина през 1979 г. на 38-годишна възраст, когато летящата му лодка се разби в река Тежу в Португалия.

Филип Кусто (Earth Echo International)

Часовникът с дължина 610 м първоначално е бил собственост на Кусто и от 1973 г. е притежание на настоящия собственик, който го е получил като подарък, за да отбележи дълбоко гмуркане в Средиземно море.

Известен е като модел с „двойна червена линия“ поради розовия нюанс, който е резултат от факта, че ранните модели не са били отпечатани на бял фон. Едва по-късно те бяха отпечатани двойно, за да изпъкне червеното. Освен това отразявайки, че това е ранен модел, часовникът има малък хелиев освобождаващ клапан.

Аукционна галерия в Далас определи приблизителна цена от 50,000 75,000-38,500 57,400 щатски долара (£12 2014-183,750 XNUMX) за часовника, когато бъде пуснат в продажба на XNUMX ноември. През XNUMX г. Rolex Sea-Dweller, който е принадлежал на Филип Кусто, беше продаден в Ню Йорк за XNUMX XNUMX долара.

