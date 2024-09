BSAC обединява сили с други органи за управление на водните спортове, за да се бори за по-добра защита на водите на Обединеното кралство

Британският суб-аква клуб (BSAC) се обединява с други ръководни органи на водните спортове, за да призове за промяна за защита на водите на Обединеното кралство, като изисква по-решителни действия от правителството и индустрията за справяне със замърсяването на водата.

BSAC is now a member of the Clean Water Sports Alliance (CWSA), a collection of national governing bodies (Angling Trust, British Rowing, British Triathlon, GB Outrigger, Paddle UK, Royal Yachting Association and Swim England) that united in April over the издаване of water pollution and set a vision to achieve healthy and nature rich blue spaces for everyone to enjoy watersports.

Според CWSA, „Почти половината от общите медали на Team GB на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. (46%) идват от водни спортове и въпреки това рискуваме да ги загубим изцяло, ако не действаме сега, за да се справим с огромния проблем с качеството на водата в Обединеното кралство“.

Членове на CWSA

Представлявайки хиляди членове, елитни спортисти и още повече потребители на вода, приоритетите, които информират действията му, са:

Допълнителни и по-бързи действия срещу замърсяването. Подобряване на здравето на водите на Обединеното кралство до 2030 г. Дайте възможност на хората да правят информиран избор в реално време за това къде и кога да участват във водни спортове и дейности. Признаване на всички потребители на вода за отдих при вземането на решения и политиката.

Днес (петък, 13 септември) на международното изложение за лодки в Саутхемптън, Алиансът официално приветства четирима нови членове – BSAC, Surfing England, British Kitesport и British Dragon Boat Racing Association (BDA) – добавяйки още гласове към кампанията.

Освен че приветства нови членове, CWSA се ангажира и с големи водни компании като Severn Trent Water и тяхната търговска организация Water UK, сподели колективни данни и опит по въпроси, включително тестване на вода, и заедно вече оказват значително влияние от стартирането през април тази година.

Миналата седмица Алиансът приветства съобщението на държавния секретар за новия законопроект за водите (специални мерки) и обещанието за по-нататъшна реформа, но те заявяват, че „истинската работа започва сега“.

Гмуркачи от Обединеното кралство, изследващи нашето богато и разнообразно крайбрежие

Алиансът очаква с нетърпение текущите дискусии с министри и длъжностни лица, за да гарантира, че плановете за индустрията отговарят на изискванията на техните членове за безопасна, чиста среда, където те могат да се наслаждават на, във или под водата.

Изпълнителният директор на BSAC Мери Тетли каза: „Чистата вода е от решаващо значение за бъдещето на нашия спорт и здравето на нашите морски екосистеми. Нашите водолази разчитат на тези сини пространства и е наша отговорност да ги защитим. Вярваме, че всеки трябва да има възможността да изпита чудесата, приключенията и спокойствието, които нашите води в Обединеното кралство предлагат. Ето защо ние обединяваме сили с нашите партньори, за да изискваме по-решителни действия от правителството и индустрията за справяне със замърсяването на водите.“

Ben Powis, CEO Surfing England, commented: “As surfers, we have a deep connection with the ocean and our coastline, upon which our sport and our lifestyle is dependant. We are custodians of this delicate environment and action is needed to address the pollution, including the dumping of sewage, that is contaminating our coastal waters and all too often, red flagging our beaches. Joining the Clean Water Sports Alliance, we can work collectively to apply real pressure on policy makers and регулатори and drive positive change”.

Фил Хортън, Мениджър по околна среда и устойчивост на Royal Yachting Association, каза: „Страхотно е да видим представителството в Алианса да расте с добавянето на четири нови спорта. Това показва набора от дейности, които са засегнати от замърсяването и замърсяването на водата.

Снимки credit: Simon Rogerson and Jane Morgan