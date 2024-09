Млади корали, изкуствено отгледани с помощта на форма на витро оплождането, за разлика от клонирането от фрагменти от съществуващи корали, показа значително по-голяма устойчивост на избелване по време на фаталната гореща вълна, която удари Карибския регион през 2023 г., според ново рецензирано проучване от базираната във Флорида природозащитна организация Secore International.

Secore казва, че неговият доклад представлява първото научно доказателство, че коралите, възстановени чрез естествени методи за възпроизвеждане, се оказват много по-устойчиви на топлина от коралите, размножени от фрагменти, когато са подложени на температури на морската вода доста над праговете на избелване.

Здрави отглеждани корали по време на епизод на избелване на риф (Raul Tecalco Renteria / Secore International)

For the past five years Secore has been running an ambitious programme of laboratory coral-breeding as a way of restoring reefs, an approach that involves обучение a network of partners throughout and, it hopes, soon beyond the Caribbean region.

„Цялото усилие си заслужаваше“, се съобщава сега. „По време на опустошителната гореща вълна в Карибите през 2023 г. младите, отгледани корали на рифа останаха здрави, докато повечето от останалите диви корали избеляха и много от тях умряха в резултат на това.“

Метод

Обичайният начин за изкуствено размножаване на корали е да се откъсне фрагмент от изходна колония, за да се отгледа нова колония като неин клонинг, казва Secore. Малките коралови фрагменти бяха отгледани в разсадници и трансплантирани върху рифа ръчно.

Размножаване на корали (Пол Селваджо / Secore International)

Подходът за засяване на корали, който сега се прилага, не създава клонинги. Вместо това включва събиране на коралови хайвери от диви корали и оплождане на яйцата и сперматозоидите в лабораторията – или дори на лодка или плаж – за производството на милиони ембриони.

Развиващите се коралови ларви се отглеждат в океански заграждения и се настаняват върху специални субстрати, за да бъдат засадени на рифа, след като достигнат определен размер.

Всеки път, когато една популация се възпроизвежда, новото потомство получава ново смесени набори от гени чрез рекомбинация - което ги прави различни от техните родителски колонии и по този начин позволява адаптация.

Само младите корали, произведени чрез размножаване, показват по-висока устойчивост на избелване в сравнение с възрастните коралови колонии и фрагменти, казва Secore.

Въпреки че естествено възникващото потомство може да се представи по подобен начин при повишени температури, общият неуспех на видовете, изграждащи рифове, да се наемат в Карибите означава, че малко естествено потомство се появява повече.

Здрав млад елхорн (Paul Selvaggio / Secore International)

Първа зора

Екип на Secore при рутинно мониторингово гмуркане в Мексико бяха първите, които забелязаха, че техните засадени корали изглеждат напълно здрави, а колегите им от Кюрасао направиха подобно наблюдение с различен вид скоро след това.

„Нашите учени в Кюрасао и Мексико, заедно с нашия партньор Coralium Lab, събраха данни за здравословното състояние на няколко вида и кохорти от нашите извънплантирани корали“, казва изследователският директор на Secore д-р Маргарет Милър. „След това се свързахме с партньори в нашата Карибска мрежа за възстановяване, за да видим колко широко разпространен и последователен е този модел.

„Това предостави потвърждение, че подпомогнати набирания на шест вида корали, изграждащи рифове в 15 отделни рифови места в пет нации в целия Карибски басейн, показват същия модел: младите корали, отглеждани за възстановяване, са много по-устойчиви на избелване при екстремни нива на топлина стрес от преобладаващите корали на рифа.

„Работя върху отглеждането на корали в Карибите през последните 30 години, като същевременно бях свидетел на огромна загуба на корали – поради болести, урагани и горещи вълни – и разпадането на общностите, които зависят от тях“, казва д-р Милър.

„Тези резултати предоставят много насърчение и потвърждение, че възстановяването с помощта на асистирани новобранци на корали може да играе важна роля в оркестрирането на устойчивостта на коралите в нашето по-топло бъдеще. Независимо от това, истинското осигуряване на бъдещето на кораловите рифове зависи изцяло от успеха на човечеството в контролирането на глобалното затопляне.

Избелени корали от елкхорн (Sandra Mendoza Quiroz / Secore International)

Здрави корали от елкхорн (Paul Selvaggio / Secore International)

Инвестицията се изплаща

„Нашата инвестиция през последните пет години за изграждане на голяма мрежа за възстановяване на корали в Карибите се изплати“, казва основателят и изпълнителен директор на Secore д-р Дирк Петерсен.

„Тази мрежа не само произвежда и разсажда десетки хиляди корали всяка година, но също така може незабавно да оцени как тези корали реагират на тази безпрецедентна гореща вълна. Сега нашият приоритет е да продължим да мащабираме усилията до ниво екосистема.“

Възстановяването на коралите само по себе си няма да излекува рифовете в дългосрочен план – но може да спечели спешно необходимото време за подпомагане на популациите на коралите, за да оцелеят през следващия век, казва Secore. Сега се стреми да разшири дейността си в Индо-Тихия океан и планира да създаде екип в Мавриций преди края на 2024 г., за да създаде база в Индийския океан.

Проучването, което обхваща работата, извършена край Мексико, Доминиканската република, Американските Вирджински острови, Бонер и Кюрасао, е публикуван в списание Плосоне.

