Водолазите почистват след призрачен рибовъд

Фондация Healthy Seas и нейните партньори приключиха дългогодишния си проект „Операция Ghost Farms – Reclaiming Waters“ с, според фондацията, цялостно почистване в Мениди, в залива Амвракикос в западна Гърция.

Призрачните ферми са изоставени рибовъдни стопанства, оставени да се разграждат в морето, замърсяват крайбрежните зони и причиняват значителни щети на морската флора и фауна и местните общности, казва Healthy Seas.

Почистването на Мениди беше третото по рода си, ръководено от фондацията през 2024 г., но за разлика от предишните операции, проведени в Итака и Патра, то беше насочено към ферма, която съвсем наскоро беше изоставена, преди да има време за да настъпи тежка деградация.

Изгледи към мястото на рибовъдната ферма Menidi (Healthy Seas)

Доброволци от организацията Призрачно гмуркане работиха, за да извадят мрежите, да ги отделят от пръстените и да документират процеса под вода и на повърхността със своите камери. Освен мрежите, те извадиха от морето 35 големи шамандури, 43 плаващи пръстена и много други предмети, включително полупотънала лодка за поддръжка.

Доброволци на сушата се заеха с крайбрежните отпадъци, които включваха натрошена полистиролова пяна от рибовъдното стопанство и общи битови отпадъци.

Риболовни мрежи и някои други елементи могат да бъдат рециклирани в регенериран найлон Econyl от партньор на фондацията Аквафил. Тръбите и другите конструкции също могат да бъдат рециклирани.

Гмуркач в Мениди (Майкъл Уестрайхер)

Материали, събрани за рециклиране (Healthy Seas)

Местен обхват

Във връзка с почистването, както и с други в миналото, Healthy Seas също организира образователни програми с местни начални училища и университетски семинар, както и две почиствания на пристанища в Астакос и Митикас с подкрепата на местен партньор за гмуркане .

Мисията беше съвместно усилие между фондацията, Hyundai Motor Europe и други партньори, включително Aquafil, Diopas, Ozon, European Outdoor Education Hub, We Dive We Clean, Odyssey Outdoor Activities и Dotank Plus.

Възстановяване на лодка по време на една от майските операции (Cor Kuyvenhoven)

Ghost-net колекция през май (Rogier Visser)

„Тази година беше забележителна“, коментира Здравословни морета режисьор Вероника Микос. „С три големи почиствания и много образователни програми ние оказахме невероятно въздействие не само в премахването на отпадъците, но и в повишаването на осведомеността сред общностите и следващото поколение. Благодарни сме на нашите партньори и доброволци за тяхната ангажираност и упорит труд.”

В шестдневната октомврийска операция участваха 35 души, които събраха 128.5 тона морски отпадъци, от които 50.9 тона риболовни мрежи. Майското почистване, в което 30 души работиха за осем дни, събра 42.7 тона (11.3 тона мрежи).

„Заедно със 150 партньори и близо 550 всеотдайни доброволци сме събрали 991 тона риболовни мрежи и други морски отпадъци от създаването ни през 2013 г.“, съобщава Healthy Seas.

Също в Divernet: ВОДОЛАЗИ РАЗБИРАХА ФЕРМАТА ЗА ПРИЗРАЦИ 2 В „ЗАВРЪЩАНЕ В ИТАКА“, ВОДОЛАЗИТЕ ОТГОВАРЯТ НА ЕПИЧНО ПОВИКВАНЕ ЗА ПОЧИСТВАНЕ, ПРИЗРАЧЕН ОТДЪРГ СЪБИЛЯВА МРЕЖАТА ОТ РАЗКРУШИНИ НА ЛАМПЕДУЗА