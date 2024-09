Тежките условия дават световен рекорд за свободно гмуркане

С течение на времето, чупенето на световни рекорди става все по-голямо предизвикателство за фрийдайвърите – и още повече, когато лошото време поеме ръка. Само един нов световен рекорд беше поставен на 33-ия Световен шампионат по дълбочина на AIDA на Корсика, тъй като серийният рекордьор Алексей Молчанов успя да подобри предишно собствено дълбоко гмуркане.

The breakthrough came in the men’s Constant Weight Bi-Плавници (CWTB) event on the fourth day of a competition beset by strong winds, swells and a harsh thermocline in the Mediterranean’s Gulf of Ajaccio.

Събитието беше отложено с 24 часа за 10 септември поради трудните условия за състезателите. Руският фрийдайвър, състезаващ се като „Индивидуален неутрален спортист“, се спусна до 125 м – 2 м по-дълбоко от дълбочината, която успя да постигне на същото състезание в Лимасол, Кипър миналата година. Гмуркането му отне 4 минути 23 секунди.

In CWTB the diver descends and ascends unassisted by sleds or propulsion devices. Using two перки is reckoned to provide more control and stability than when using a monofin, but also requires greater effort.

През последните години Молчанов обикновено се състезаваше с Arnaud Jerald като негов единствен близък съперник в CWTB, така че с отсъствието на френския фрийдайвър тази година той можеше да се успокои и все пак да вземе златен медал от шампионата.

The achievement came three days after he had blacked out 2m from the surface, on the point of equalling his 100m Constant Weight No Плавници (CNF) world record.

35-ти световен рекорд

Молчанов вече държи абсолютния рекорд на CWTB от 124 метра, поставен на CMAS 7th Freediving Depth World Championship в Роатан, Хондурас миналата година. Последният световен рекорд беше негов седми в дисциплината и общо 35-и в кариерата му.

Молчанов също държи AIDA Световни рекорди с моноласт с постоянно тегло (CWTB) (136 м) и с променливо тегло (156 м).

Състезанието приключи на 15 септември с два континентални и 36 национални рекорда, поставени от състезатели през седмицата.

Обща категория награждава онези фрийдайвъри, за които се смята, че са се представили отлично в дисциплините Free Immersion, CWT, CNF и CWTB, и това доведе до обявения за хърватин Петър Кловар за генерален шампион при мъжете, докато Мариана Гилеспи от Франция, състезаваща се като индивидуален международен атлет, взе титлата при жените за трета поредна година.

