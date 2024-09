Световен рекорд за гмуркане – до 45 м в топла тръба

Световният рекорд за най-дълбока подводна фотосесия на модел изглежда отново ще смени собственика си – като мястото се премества на закрито и дълбочината на снимане е намалена над 45 метра.

Най-новата оферта може да не е в оригиналния хладен дух на гмуркане в открити води, който роди рекордите „DUMP“ през 2021 г., но според Световните рекорди на Гинес (GWR), провеждането на снимките в полско затворено съоръжение, в което колкото по-дълбоко отидете колкото по-топла става водата, няма пречка за влизане.

Подводните модни снимки с мисъл за признанието на GWR се зародиха в езерото Хурон в Канада през 2021 г., като канадският фотограф Стив Хейнинг увековечи модела Сиара Антоски на Корабокрушение с дълбочина 6 метра, както се съобщава на Дивернет.

Хайнинг изграден върху подвига през 2023 г. с модела Марееша Клъпс, този път на корабокрушение на 30 м, преди записът беше заявен в края на миналата година от чилийската фотографка Пиа Оярзун и канадския модел Ким Бруно на драматично 40-метрово място в по-топлите Бахамски острови.

След това в края на този август сесия, наречена „Wings In The Deep“, се проведе на дълбочина 45.4 м в най-дълбокото съоръжение за изкуствено гмуркане в Европа, Deepspot във Варшава. Температурата на водата може да достигне 34°C в дъното на цилиндричния му вал.

Смяна на костюма: време е за крилата (Lemurvision / Filip Blommaert / Christin Gerstorfer)

This time the photographer was Belgian ex-military scuba diver Filip Blommaert, who runs underwater model / fashion-фотография бизнес Лемурвизия и е „винаги готов за нови идеи и предизвикателства“.

Търся световен рекорд

On a recent trip to the Philippines to photograph world champion freediver Alessia Zecchini, Blommaert had met Austrian freediver Christin Gerstorfer. She holds AIDA national women’s records for Constant Weight No Плавници (46m) and Bi-Плавници (60m), but when she told Blommaert that what she really wanted was a world record he had the solution.

В Полша Deepspot предостави своя екип от водолази за безопасност, докато гримьорът Marike De Meester стоеше, за да поддържа външния вид на модела на Blommaert Gerstorfer. Две настройки и две гмуркания за стрелба, като всеки път фрийдайвърът носеше различни костюми, отнеха на екипажа около час време в басейна.

Герсторфер беше претеглен и вместо да се качва и изключва от водолазно снабдяване, слизаше, за да позира за по минута, преди да изплува обратно на повърхността с помощта на DPV. Един непредвиден проблем обаче беше, че нейните картонени „крила от дълбините“ се оказаха неочаквано плаващи – и в крайна сметка крехки.

Снимката беше заснета, регистрирана и наблюдавана и сега трябва да бъде ратифицирана от GWR. „За рекордното заглавие „Най-дълбоката подводна фотосесия на модела“ едно от указанията гласи, че „няма да се прави разлика по отношение на водното тяло, в което е направен опитът“, каза GWR Дивернет.

Екипът извън Deepspot (Lemurvision)

„Зависи от лицето(ата), което прави опит да избере най-подходящото местоположение. Фотографът е добре дошъл направете заявление чрез уебсайта на Световните рекорди на Гинес, за да може нашият екип за управление на записи да прегледа.“

“We pushed the boundaries of what is possible in fashion and подводна фотография,” claimed Blommaert, who is already planning to extend the shooting depth to 60m next time – and would also like to conduct a model photoshoot under ice.

„Свободното гмуркане винаги е било моя страст,” каза Герсторфер, който сега е в обсега на този световен рекорд, „и да го комбинирам с мода в такава уникална и екстремна среда беше незабравимо изживяване.”

