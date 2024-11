Бреговата охрана води водолазна лодка до изчезналите водолази

Петима от група от шестима водолази изчезнаха от лодката си за гмуркане в Хавай на 6 ноември – и според водолаза, който беше останал на лодката, нейният капитан не контролираше ситуацията.

Гмуркачите бяха спасени, след като бяха забелязани на около миля южно от Хавай Кай, в югоизточния край на остров Оаху, от двойка на тяхната 13-метрова яхта Дръж бързо. Тъй като не успяха да докарат групата безопасно на кораба, те предупредиха бреговата охрана, която след това показа на капитана къде да намери клиентите си.

Двойката е чула зовове за помощ и е забелязала водолазите да се вкопчват един в друг в далечината, съобщиха те. Когато Камила Сторчи и съпругът й Райън се приближиха с мотор, водолазите им казаха, че са се отдалечили от чартърната им лодка, Скъпа Ан, около 90 минути по-рано.

„Беше буря и вятърът духаше все по-бързо с всяка минута“, каза Сторчи. „Само един водолаз беше в критична ситуация – посивял, хипотермия, повръщане – затова се опитахме първо да го качим на борда. Беше твърде летаргичен, с тежка екипировка – аз лично им бях забранил да свалят екипировката.

„Следващият ни избор ще бъде да използваме фала, но щяхме да поемем рискове, така че всички решихме да изчакаме бреговата охрана.“ Двойката беше хвърлила въже на водолазите. „Обиколихме ги в продължение на 45 минути, говорехме, предлагахме вода и ги поддържахме в добро настроение“, каза Сторчи.

Бреговата охрана каза, че спешното обаждане на двойката е било първият доклад за разделянето на лодката, каза Сторчи. Около 45 минути по-късно един от неговите хеликоптери пристигна, последван от Скъпа Ан, който прибра водолазите си и отпътува веднага.

Сторчи, който по-късно се свърза с водолазите, каза, че този, който е избрал да остане на гмуркащата лодка, след като е имал проблеми с изравняването, е твърдял, че капитанът не е успял да поддържа подходящо наблюдение и че вниманието му е било необходимо да бъдат привлечени дори до пристигането на хеликоптера.

Според бреговата охрана, Скъпа АнКапитанът на е влязъл в контакт само след случайно чуване Дръж бързо’s requests for assistance. One of its helicopters had been diverted from a обучение flight and on arrival at the scene the pilot had relayed the divers’ position to the Скъпа Ан за да може да ги вземе. Не се съобщава за наранявания.

Гмуркането беше организирано от Aaron's Dive Shop, PADI 5* IDC в ​​Кайлуа, който твърди, че е най-старият център на Хаваите, работещ повече от 50 години. Скъпа Ан е една от двете лодки, които изпълняват повечето ежедневни чартъри.

По-късно Aaron's заяви пред местната преса, че в последния момент е взето решение да се промени мястото за гмуркане на групата, но при извършването на тази промяна не е спазен нейният „документиран протокол“.

Ръководителят на гмуркането е взел правилните мерки по отношение на използването на SMBs и поддържането на групата заедно по време на разделянето, се казва в съобщението и трябва да бъде извършен преглед на инцидента. The Coast Guard също е заявил, че провежда разследване.

