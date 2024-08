От жертва на ухапване от акула до параолимпиец – за 15 месеца

През май миналата година 22-годишният Али Трувит се гмуркаше с шнорхел от лодка на островите Търкс и Кайкос със своя колега по плуване от отбора на Йейлския университет, Софи Пилкинтън.

Приятелите се наслаждаваха на ваканция, за да отпразнуват дипломирането си – но в този момент пътуването взе тъмен обрат.

Районът не беше известен с акули, но това, което по-късно се смяташе за акула бик, внезапно се приближи „и започна да ни атакува и агресивно да ни блъска и да ни блъска отдолу“, както Трувит каза пред NBC News.

„Отвърнахме на удара, блъскахме и ритахме, но доста бързо влезе кракът ми в устата си. И следващото нещо, което разбрах, беше отхапало крака ми и част от крака ми.

И все пак сега, едва 15 месеца след травматичната среща, Truwit се готви да се състезава в три международни състезания с отбора на САЩ на Параолимпийските игри в Париж.

Докато акулата кръжеше, на преден план беше тренировката на Трувит по плуване. „Взехме решение за части от секундата да плуваме за живота си, приблизително 75 ярда в откритата океанска вода обратно до лодката“, каза тя.

Двете жени стигнаха до безопасността на кораба, където Пилкинтън, в действие, което Truwit признава за спасяването на живота й, спря кървенето с турникет.

Тя беше откарана по спешност в болница за спешна помощ, преди да бъде върната обратно в САЩ за операция. Тя претърпя три операции: две в Маями за борба с инфекцията, а след това в Ню Йорк, на 23-ия й рожден ден, левият й крак беше ампутиран под коляното.

Мрачни ретроспекции

Част от рехабилитацията на Трувит включваше работа в басейна и тя беше подпомогната от бившия си треньор по плуване в колежа Джейми Бароун. Връщането във вода, дори семейния басейн в Дариен, Кънектикът, се оказа психологически предизвикателство в началото, защото потапянето и пръскащите звуци биха предизвикали мъчителни ретроспекции към срещата с акула.

Описвайки Truwit като „най-трудолюбивия, когото някога съм срещала“, Barone казва, че никога не е пропускала тренировка, като ретроспекциите и дискомфортът намаляват колкото повече работи.

Въпреки че първоначалната й цел е била просто да се научи да използва протезния си крак и да възвърне силата си, до декември Трувит плува свободен стил и гръб в Националния шампионат на САЩ по параолимпийски игри в Орландо, Флорида – и печели медал.

Идеите за участие в Параолимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. след това отстъпиха място на по-амбициозен стремеж към Париж през 2024 г.

Все още плува състезателно – Али Трувит

Този април Трувит плува 400 метра свободен стил в категория S10 за плувци с физическо увреждане, засягащо ставите, на международно състезание в Португалия. След това, на изпитанията в края на юни, тя спечели състезанията, които я класираха за параолимпийския отбор на САЩ – 400 и 100 метра свободен стил и 100 метра гръб.

Ставане безопасно за вода

Truwit също намери време да стартира фондация, наречена Stronger Than You Think. „Разбрах колко скъпи са протезите и колко малко се покрива от застраховката“, казва тя. „Също така ми беше напомнено колко критично беше да съм способен плувец за моето оцеляване.

"Започнах По-силен, отколкото си мислите да помогнем на хората, нуждаещи се от финансова помощ с техните протези, както и да помогнем на хората да станат безопасни за вода.“

Наричайки плувеца „вдъхновяващ“, губернаторът на Кънектикът определи утре (28 август), деня, в който започват Параолимпийските игри, за Ден на Али Трувит в щата.

„Аз съм уникален с това, че бях нападнат от акула, но не съм уникален с това, че всички преминаваме през трудности и травми и трудни моменти в живота и всички имаме способността да се издигнем отново“, каза Трувит пред NBC.

