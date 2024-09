Разследването на смърт на водолаз в Малта държи лекаря небрежен

Специалист по хипербарна медицина изглежда ще бъде изправен пред наказателни обвинения в Малта във връзка със смъртта на базирания в Обединеното кралство полски водолаз Кшищоф Бялецки през юли.

Заключенията от магистратско разследване на смъртния случай бяха съобщени от Времето на Малта, в който се казва, че консултантът може да получи присъда до четири години затвор и глоба от около £10,000 XNUMX, ако бъде признат за виновен в непредумишлено убийство.

48-годишният Бялецки беше един от двамата членове на полския клуб по гмуркане Гмуркащи се изследователи който почина на 6 юли. Той беше отишъл да помогне на Доминик Дубай, който изпадна в затруднение, докато се гмуркаха на дълбочина 65 метра Le Polynesien развалина, преди да започнете неконтролирано изкачване. И двамата мъже бяха направили бързи изкачвания и бяха пропуснали предпазни спирки, както се съобщава on Дивернет.

Дубай беше обявен за мъртъв при пристигането си в болницата Mater Dei близо до Валета, диагностициран като претърпял газова емболия на церебралната артерия и белодробна баротравма в резултат на изкачването.

Bialecki, за който се съобщава, че е бил в съзнание и нащрек, първоначално е изглеждал напредък при лечение на декомпресионна болест (DCI) в хипербарната камера, но по-късно е получил сърдечен арест и е починал в 7.10 същата вечер.

Констатации от разследването

Съдебното разследване, ръководено от магистрат Джо Мифсуд, стигна до заключението, че по време на самото гмуркане не е имало небрежност от страна на организатора Diveshack Scuba School, PADI 5* IDC и Tec Rec DIVE-център в Слиема или другите петима водолази в клубната група, за които се счита, че са предприели всички подходящи мерки при извънредна ситуация.

However, a series of critical errors was found to have occurred at the hospital. The as-yet unnamed diving and hyperbaric medicine consultant had left the premises for a “prolonged period” in the afternoon, leaving Bialecki in the care of a junior said to be “still undergoing обучение and thus ill-equipped to handle complications and make key treatment decisions”.

Стажантът е инструктиран да поддържа телефонен контакт с консултанта и да избягва вземането на независими важни решения.

Болница Mater Dei в Малта (Johan Puhlemark)

At 6.20pm Bialecki had removed his oxygen маска and complained of increased abdominal pain and shortness of breath. The trainee had informed the consultant by phone and asked to call an anaesthetist in preparation for CPR, but the request was turned down. Białecki had suffered a cardiac arrest at 6.31pm, at which point the CPR team was alerted.

Консултантът се е върнал едва в 6.42 ч., но дотогава състоянието на Бялецки вече е било критично и той е починал 38 минути по-късно.

Разследването установи, че консултантът е признал, че не е бил запознат с максималната дълбочина, на която са работили водолазите, приемайки, че е не повече от 50 м, което може да доведе до грешки в предписаното лечение.

Твърди се, че консултантът също е диагностицирал погрешно състоянието на Białecki по телефона, подозирайки кислородна токсичност, а не DCI.

По време на първоначалното лечение в камерата клапите за ниско налягане не са се отваряли правилно, причинявайки на Бялецки проблеми с дишането. След като проблемът е решен, не е направена компенсация за тази компрометирана фаза от лечението, което води до по-голямо натоварване с азот в кръвта му и влошава състоянието му.

Консултантът беше посъветвал да се инжектира Bialecki със седативното ативан, въпреки че се предлагаше само под формата на таблетки и въпреки че на Bialecki бяха дадени две хапчета ативан от 1 mg в 5.10:XNUMX часа, консултантът смяташе, че нито едно не е било приложено.

Критични моменти

Консултантът беше спряно в очакване на резултата от магистратското разследване, което заключава, че неговото отсъствие по време на критични моменти и разчитането на стажант е допринесло за смъртта на Białecki, докато лечението на водолаза е било лошо управлявано до степен на небрежност.

Твърди се, че смъртта на Bialecki е първата, включваща водолаз в пълно съзнание, настъпила в хипербарното отделение от почти 40 години.

Според вестника консултантът е на 43 години, има дипломи по гмуркане от Южна Африка и Обединеното кралство и действа като експерт по гмуркане.

RISE IN DEMAND: An increase in diver treatments at the Mater Dei hyperbaric unit, as well as Malta’s other unit at Gozo General Hospital, has been reported by the Времето на Малта. Mater Dei had treated 57 divers so far this year, it stated last week, already surpassing its annual average of 50. Gozo averages 30 divers a year. Dr Stephen Muscat, former head consultant at Mater Dei, noted that “Malta is fast becoming a mecca for technical diving”, and that this was a factor in making divers more prone to accidents.



