Бързо мислещият професионалист по гмуркане спасява пилота от пожар

An Australian scuba инструктор has been hailed as a hero after rescuing the pilot of a gyroplane that crash-landed on Fraser Island, известен още К'Гари, Куинсланд.

Жиропланите са малки летателни апарати, които използват незадвижван ротор за повдигане и задно витло за тяга напред. Инцидентът е станал при спокойна обстановка около обяд вчера (18 април).

Mark Davies, owner-инструктор at Карма гмуркания, видял жироплана да лети ниско над главата му и да се удари в плажа само на около 50 метра от позицията му в Moon Point на западния бряг на острова.

Той работеше като помощник на палубата с група от повече от 40 туристи, които наблюдаваха китове, на кораб Whalesong Cruises. Екипажът и гостите бяха в процес на връщане на борда на лодката, за да отпътуват, когато жиропланът се спусна, като ги размина на косъм.

Бързо реагиращ Марк Дейвис

Дейвис каза, че автожирът е прозвучал така, сякаш е с ниско гориво. Беше подскочило веднъж върху пясъка, преди да спре и да избухне в пламък. Той спринтира, за да се погрижи за пилота, който падна от самолета при удара.

Водолазът успя да измъкне пострадалия, за който се съобщава, че е мъж на около 50 години, далеч от останките, въпреки пламъците и дима, които се издигаха над тях.

В този момент пилотът изглеждаше в безсъзнание, но Дейвис беше проверил дали диша и по-късно се съвзе и говореше, докато пристигнаха службите за спешна помощ. Дейвис смята, че кацането му върху мек пясък може да е спасило живота му.

Сцената на плажа (LifeFlight)

Докато Дейвис се грижи за пилота, екипажът на лодката използва пожарогасител, за да потуши пламъка. А LifeFlight авиомедицинският екип и парамедиците от линейката в Куинсланд са лекували пилота за наранявания на гръбначния стълб, гърдите и крайниците. Той беше транспортиран с хеликоптер в болница в Бризбейн в стабилно състояние.

Davies has been diving in various parts of the world since 2011 and is a PADI IDC Staff инструктор and, reflecting a more recent passion, a Freedive инструктор.

„Голями поздрави за нашия помощник, Марк от Karma Dives, който не се поколеба да отиде да помогне“, публикувано Круизи с песен на кит собственик Ребека Грийншийлдс. „Той е герой, тъй като резултатът веднага можеше да бъде много по-лош, ако той не беше там, за да помогне!“

