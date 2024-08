Съдебно дело срещу Titan: Ръш се смяташе за „гений на дълбокото гмуркане“

Френският гмуркач Пол-Анри Наржоле е направил повече гмуркания до титаничен отколкото всеки друг човек, толкова много, че той е известен като „Мистър Титаник“.

И така, когато той и още четирима души от екипажа загинаха на борда на експерименталния кораб Титан потопяем миналата година, имаше известна изненада, че с неговото ниво на опит той се бе ангажирал да действа като навигатор на туристическото пътуване на OceanGate до дълбоко разположената останка.

Сега семейство Nargeolet твърди, че OceanGate и неговият покоен основател и главен изпълнителен директор Ричард Стоктън Ръш, който е пилотирал кораба от въглеродни влакна, когато той изчезна на 18 юни 2023 г., умишлено са подвели бившия военноморски командир да повярва, че Титан беше по-безопасно, отколкото беше.

Те също така казват, че противно на по-ранните доклади, че обитателите не са знаели нищо кога Титан експлодирали, те всъщност биха имали предварително предупреждение за надвиснала опасност и са претърпели „душевни болки“ в последните си мигове.

Сега семейството е завело дело за 50 милиона щатски долара срещу Rush, OceanGate и други субекти, участващи в разработването Титан, с искане обстоятелствата около фаталния инцидент да бъдат разгледани пред съдебни заседатели.

Титан загуби контакт с помощния си кораб два часа след напускане на повърхността и широко разпространено дълбоководно мисия за търсене и спасяване продължи четири дни, преди останките да бъдат открити на по-малко от 300 метра от титаниченноса, на дълбочина 3.8 км.

В делото семейството твърди, че Ръш изглежда се гордее с пренебрегването на индустриалните стандарти, активно култивирайки образа на себе си „като „гений на дивизия“ на света на дълбоководното гмуркане“.

В миналото той беше критикувал американското законодателство за безопасност на пътническите кораби, защото то „ненужно дава приоритет на безопасността на пътниците пред търговските иновации“.

- Титан потопяем – купол от титан, корпус от въглеродни влакна (OceanGate)

His approach was allegedly typified by use of a cheap Logitech видео-game controller to pilot Титан. Използваните „модерни, съвременни безжични електронни системи“, за разлика от тези на всички предишни подводници, разчитат на това, че източникът на енергия остава непрекъснат, казва семейството.

Делото е заведено на 13 август във Върховния съд във Вашингтон за окръг Кинг. OceanGate беше базиран в щата, преди да спре всичките си операции след бедствието.

„Постоянна небрежност“

„Катастрофалната имплозия, която отне живота на Nargeolet, се дължи пряко на постоянната небрежност, безразсъдство и небрежност на OceanGate, Rush и други обвиняеми при проектирането, изграждането и експлоатацията на Титан”, посочват ищците.

„Наргеолет може да е умрял, правейки това, което обичаше да прави, но неговата смърт – и смъртта на другия Титан членове на екипажа – беше неправомерно.“ The титаничен Експертът е направил 37 спускания до Титаник от 1987 г. насам, работейки предимно за спасение RMS Titanic Inc да извлича артефакти за своите изложби.

Той умря заедно с Ръш и плащащите пътници, британския милиардер Хамиш Хардинг, пакистанско-британския бизнесмен Шахзада Дауд и неговия син Сюлейман. OceanGate изисква от тях да подпишат освобождаване от отговорност, признавайки рисковете на експедицията, преди тя да започне.

„Твърдихме в съдебния процес, че ако Стоктън Ръш е бил прозрачен за всички проблеми, които са имали с Титан, както и предишните подобни модели, някой толкова опитен и знаещ като PH Nargeolet не би участвал“, казва Мат Шафър, адвокат, представляващ семейството.

Инженерите на морската безопасност на бреговата охрана изследват извлечената задна титаниева капачка от Титан (Национален съвет за безопасност на транспорта на САЩ)

Друг от правния екип, Тони Бъзби, заяви: „Мисля, че е показателно, че въпреки че Университетът на Вашингтон и Боинг имаха ключова роля в проектирането на предишни, но подобни версии на Титан, и двамата наскоро отхвърлиха каквото и да е участие в модела на подводницата, който се взриви.

Запис на безопасността

Дълбоководните подводници обикновено се радват на добра безопасност, но обикновено се правят от твърд титан, а не от титан, прикрепен към леко тяло от въглеродни влакна, както се използва за Титан.

Някои експерти и потенциални пътници имаха публично критикува дизайна на подводницата много преди пътуването, както се съобщава в предишни истории на Дивернет, но техните възражения бяха отхвърлени от Ръш, тъй като той се опитваше да убеди дълбоководните туристи да платят до 250,000 XNUMX щатски долара, за да посетят титаничен сайт.

Твърди се, че той е твърдял, че е монтирал усъвършенствана акустична система за безопасност, която да предупреждава Титанобитателите трябва корпусът да се напуква под натиск, но механизъм, предназначен да пусне баласт и да донесе Титан се казва, че резервното копие при спешност е неуспешно.

„Според изчисленията на експертите те биха продължили да се спускат, с пълното съзнание за необратимите повреди на плавателния съд, изпитвайки ужас и душевна мъка преди Титан в крайна сметка се взривява“, се казва в делото.

Цитирани заедно с OceanGate и Rush като ответници са бившият инженерен директор на компанията Тони Нисен и Hydrospace Group, Janicki Industries и Electroimpact, компании, за които се твърди, че са участвали в проектирането и производството Титан.

