Две добре познати дъски за гмуркане пламват

Два живи борда, добре познати на водолазите, единият работещ в египетското Червено море, а другият в Малдивите, са претърпели, както се съобщава, катастрофални пожари.

Трите палубата нуран, управлявана от Изследователи на Червено море, is understood to have caught fire last night (6 November) while at Daedalus Reef, though the cause of the blaze is unknown. Guests and crew were evacuated from the boat and taken to Hurghada.

36-метровият пасажер с махагонов корпус, построен през 2006 г., обслужваше северните и южните маршрути на Червено море от Хургада, като редовните едноседмични пътувания на юг включваха Братята, Дедал и Елфинстоун. Той побира до 24 гости, със съоръжения за технически водолази.

“Thankfully, all guests and crew were safely evacuated without any injuries, and everyone is now back on land,” said Red Sea Explorers in a statement. “Despite the swift and professional efforts of our crew the fire could not be contained, and we were unable to save mv нуран.

“While the safety of our guests and crew is our foremost priority, the loss of MV нуран is profoundly felt. She was not just a vessel; she was a home, both for us and for the many guests who shared unforgettable journeys aboard her.

“We have been deeply moved by the outpouring of kind and supportive messages from our clients and business partners. These condolences bring warmth on a difficult day, and we are incredibly grateful for the compassion shown by our community.

“Our team is working diligently to find solutions for guests who have bookings on mv нуран for the remainder of the season. We will be reaching out to each agent and customer as soon as possible with further information.”

Blue Voyager was on break

Междувременно на Малдивите 37-метровият кораб е със стоманен корпус Син пътешественик, управлявана от Master Liveaboard, се запали в ранните часове на днешния ден (7 ноември) по време на прекъсване на поддръжката в пристанището в Hulhumalé близо до столицата Malé – така че не са участвали гост-водолази и няма други жертви.

Награденият Син пътешественик е построен през 2001 г. и може да превозва 26 гости в своите три апартамента и 10 каюти. Това беше единственият кораб във флота на Master, опериращ на Малдивите.

„След като се опитаха да овладеят огъня, целият екипаж евакуира безопасно лодката“, каза Master Liveaboards. „Вече оценяваме проблемите, създадени от пожара при предстоящите пътувания. С гостите, които има вероятност да бъдат засегнати, ще се свържем своевременно.

„Имаме облекчение, че този инцидент не е по-сериозен и че всички, които са били на борда, са в безопасност.“

This article has been updated to include Red Sea Explorers’ statement.

Също в Divernet: ОЦЕЛЕЛИ ГОВОРЯТ СЛЕД ФАТАЛЕН ПОЖАР В ЧЕРВЕНО МОРЕ, ВОДОЛАЗИ ИЗБЯГАХА ОТ ПОЖАРА В ЧЕРВЕНО МОРЕ, ЗАМРЯХА ВОДОЛАЗИ НА УРАГАН – И ДРУГ ИНЦИДЕНТ С ПЛАВЕН БОРД, ОКЕАНСКИ ПЛАВЕН БОРД СЕ ЗАПАЛИ В ИНДОНЕЗИЯ