Почина легендата на британското гмуркане сред потънали кораби Джейми Пауъл

Британският гмуркач, специализиран в гмуркане по корабни останки и пионер в смесените газове Джейми Пауъл, описван от съвременниците си като „легенда в техническото гмуркане“, почина след гмуркане с ребридър по време на Първата световна война. G42 корабокрушение на торпедоносец в Дувърския проток.

Пауъл се беше появил на повърхността след гмуркането, което беше на дълбочина около 50 м в отдалеченото място, в сряда, 18 юни. Неговото гмуркане-компютър Според други водолази на борда, профилът е бил безпроблемен, като пълната декомпресия е извършена както обикновено. Въпреки това, скоро след свалянето на екипировката, той е съобщил за болка в рамото и му е бил приложен кислород.

Тъй като състоянието му изглеждаше да се влошава, капитанът издаде сигнал за незабавна евакуация. Хеликоптер на бреговата охрана откара Пауъл до Кралската лондонска болница, за да бъде стабилизиран, преди да бъде преместен в хипербарната камера наблизо. Болница Уипс Крос за лечение на кожно разраняване, но той не успя да се възстанови и беше обявен за мъртъв.

Пълен след смъртта Все още не е извършен преглед и е в ход разследване, като бреговата охрана е задържала екипировката на водолаза, включително неговия респиратор със затворен цикъл.

Пауъл се придържаше към използването на отворена верига през цялата си блестяща кариера във водолазния спорт до тази година, когато премина към използване на ребридър.

Най-милите души

„Цялата общност на напредналите/техническите гмуркачи го познаваше като една от легендите на спорта“, каза дългогодишният му съотборник по гмуркане и приятел Лий Бишоп, който описва Пауъл като най-добрия си приятел. „Всички го познаваха като истински джентълмен, една от най-милите души, ментор и приятел, като мнозина му се възхищаваха не само като гмуркач, но и като човешко същество.“

В средата на 50-те си години, когато умира, Пауъл се гмурка от 14-годишна възраст. Член на британската „Starfish Enterprise“, която през 1990-те години на миналия век е един от първите в света екипи за гмуркане на потънали кораби със смесени газове, той и останалите в групата „са се научили как да използват смесени газове, защото буквално нямало курсове, когато са се заемали с това, което са правили“, казва Бишоп.

Джейми Пауъл се скача от Дувър през 2024 г. (Лий Бишоп)

През 1994 г. Пауъл е член на новаторската група на Поли и Саймън Тапсън Лузитания експедиция със смесени газове край бреговете на Ирландия. Той също така се гмурка на 120 метра дълбочина Британик през ранните години на отворен кръг за изследване на титаничен„сестрински кораб“, като майка му и съпругата му действат като поддържащи водолази по време на експедицията, водена от Ник Хоуп, до Гърция през 1998 г.

Той също така участва в ранните изследвания на дълбоки останки от кораби като HMS. препирня, HMS Крал Едуард VII, HMS Абукир, HMS Хоуг и HMS Cressy през 1990-те години на миналия век. „Той се беше гмуркал в стотици девствени корабни останки, които никой друг не беше виждал преди в Ламанша“, казва Бишоп. „Нямаше много капитани, които да не го познават и уважават.“

„Тони Хилгроув, търговски водолаз и инструктор от Плимут, го смяташе за може би най-добрия водолаз, когото някога е познавал, а американски водолази, занимаващи се с гмуркане на кораби, като Гари Джентиле, Джон Чатъртън и Ричи Колер, всички са се гмуркали с него и са го уважавали много като водолаз, занимаващ се с гмуркане на кораби, и приятел.“

„Джейми беше легенда през целия ми гмуркачески живот“, коментира инструкторът Кийрън Хатън, а Рик Айртън добави: „Толкова тъжна новина – Джейми беше една от звездите в света на гмуркането.“

„Тиха мишка“

Бишоп описва Джейми Пауъл като „тиха мишка“, когато ставаше дума за медийно отразяване на подводните му постижения: „Щеше да се наложи да го измъкнете от мълчание. Той резервираше чартърен водолаз и никой никога не би предположил огромния водолазен опит, който „другият водолаз на лодката“ притежаваше.“

“He loved the history of корабокрушения and restoring the artefacts that he so often came across.

„През последните години той откри любовта си към изследването на корабокрушения в Дувърския проток с нови приятели, като по-плитките гмуркания отговаряха по-добре на желанието му за по-дълги престои на дъното. Всъщност може би е обичал гмуркането си в по-късен етап от живота си повече от всякога.“

Пауъл е живял в Западен Лондон и е работил за товарните услуги на British Airways на летище Хийтроу повече от 30 години. Освен гмуркането, той е обичал риболова, скандинавската траш метъл музика и белгийската бира и е бил известен с характерните си мустаци, които са съпътствали навика му да се облича като английски селски джентълмен.

Джейми Пауъл оставя съпругата си Беки и двете си дъщери, всички от които са се радвали на гмуркане заедно като семейство.

