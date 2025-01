Мотивиран със синя светлина: Запознайте се с ходещия корал

Гмуркачите са склонни да мислят за коралите като за „приседнали“ – те остават на място, така че да знаете точно къде да ги намерите. Ново проучване обаче подчертава способността на гъбата корал да се скита по морското дъно в търсене на идеалното си местообитание – макар и спокойно.

Подвижните корали са били известни, но начинът, по който те се движат и навигират, е останал „до голяма степен неясен“, според австралийски научен екип, ръководен от Брет Луис от Технически университет Куинсланд. Изследователите изследвали малките, свободолюбиви Cycloseris циклолити за да научите как и защо ще се разхожда.

Експериментите показват силна положителна фототактична реакция към синята светлина, видът, който коралите биха очаквали да намерят в по-дълбоките водни пясъчни легла. Той показа много по-малко ентусиазъм за вида бяла светлина, открита в по-плитките повърхностни води, което може да означава заплаха от избелване.

Преобладаващите 86.7% от гъбените корали се насочват към синята светлина, когато осветяват единия край на лабораторния аквариум, докато само 20% показват някакво желание за бяла светлина.

Гъбен корал в движение (QUT)

Коралите ще се движат между един и два часа, за да изминат разстояния от цели 22 см при опитите със синя светлина, но могат да се притесняват да изминат не повече от 8 мм към бялата светлина. Ако сините и белите светлини светеха едновременно във всеки край на резервоара, коралите винаги щяха да бъдат привлечени към синьото.

Снимка с изтичане на времето с висока разделителна способност разкри комбинацията от механизми, използвани от корала, за да управлява движението си. Чрез надуване на тъканите си той може да намали триенето, да увеличи плаваемостта, за да повдигне сърцевината си от морското дъно и да увеличи повърхността си, за да улавя течения, като платно на кораб.

Когато тъканите на свой ред се свиват, вентралните подложки или „крака“ биха допринесли чрез регулиране на взаимодействието или триенето със субстрата, позволявайки на корала да се придвижи напред.

И накрая, той също успя да свие и изви страничните си периферни тъкани, задвижвайки се напред в стил, подобен на пулсиращото плувно движение на медузите.

Cycloseris циклолити изглежда използва тази способност, когато фактори като гравитация, течения или вълни са го оставили на неблагоприятно, може би опасно плитко място и иска да подобри перспективата си – което кара изследователите да заключат, че коралите са по-„неврологично сложни“, отколкото се смяташе досега . The проучване току-що беше публикувано in PLoS ONE.

Изтънените корали се борят да се възпроизвеждат

Корали, хвърлящи хайвер на риф Палау (Питър Мъмби)

Междувременно в a Университета на КуинсландВодено от проучване, международен екип измери успеха на събитие за естествено хвърляне на хайвера на корали през 2024 г. и беше загрижен да установи, че отделните корали трябва да бъдат разположени на близко разстояние, за да се възпроизвеждат успешно.

„Изненадващо видяхме, че коралите трябва да са на разстояние до 10 метра един от друг и за предпочитане по-близо от това, за да се осъществи оплождането“, каза ръководителят на екипа проф. Питър Мъмби. „Знаехме, че коралите не могат да бъдат твърде далеч един от друг, но открихме, че трябва да са по-близо, отколкото очаквахме.

„Въздействията на изменението на климата като избелването убиват и намаляват плътността на коралите, така че сме загрижени, че индивидите може да се окажат твърде далеч един от друг, за да се възпроизвеждат успешно.“

Работейки в Палау в Микронезия, изследователите поставиха контейнери над 26 коралови колонии на риф, докато предимно хермафродитните корали освобождаваха своите яйца и сперма.

Един от държачите на яйца (Питър Мъмби)

„Контейнерите уловиха някои от яйцата на всеки корал и се отнесоха към повърхността, където последваха прилива“, каза проф. Мъмби. „Въпреки че яйцеклетките не могат да избягат, спермата може да влезе в контейнера и да оплоди яйцеклетките.

„След един час дрейф, делът на оплодените яйца беше отбелязан за всеки тип корал заедно с разстоянието до подобни установени корали.“

Оплождането е средно 30%, когато коралите са много близо, но намалява до по-малко от 10% при разстояние от 10 метра. До 20 м беше почти нула.

„В бъдеще може да се наложи да помогнем на коралите да продължат тази ключова част от живота си“, коментира съавторът на изследването д-р Кристофър Доропулос от австралийската национална научна агенция CSIRO.

Мястото за изследване – трапезни корали върху плитки рифове в Палау (Питър Мъмби)

„Разбирането на важността на местните квартали предоставя осезаеми цели за интервенции като възстановяване на корали. В идеалния случай плътността на коралите ще бъде наблюдавана на важни места и възстановяването ще бъде извършено, за да се върне плътността обратно до нивата, необходими за успешно възпроизвеждане.

- изследване е публикувана в Сборници на Националната академия на науките на САЩ (PNAS).

