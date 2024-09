„Китът шпионин“ на знаменитост умира – на фона на изпадане на човешки последователи 

Известният кит белуга Хвалдимир, за който някога се смяташе, че е бил впряган от Русия за дейности на военното разузнаване и следен отблизо от норвежката общественост през последните пет години, почина внезапно.

Смъртта му, чиято причина е неизвестна, идва в навечерието на преместването му в план, който раздели природозащитниците, които защитаваха каузата му през годините.

С поддържащите тела за китове OneWhale и по-скоро Marine Mind, които обикновено проследяват движенията на Хвалдимир, той беше видян за последно жив, във видимо добро състояние и гмуркащ се на редовни интервали, вчера сутринта (30 август) край бреговете на югозападна Норвегия близо до Ставангер.

Бреговата охрана е била информирана, за да се гарантира, че морският трафик е наясно с присъствието на Хвалдимир, но по-късно белият кит е видян да плава на повърхността за продължителен период от време и патрулна лодка пристигна около 2.30:XNUMX, за да установи, че той е мъртъв.

Приятелският кит белуга (Marine Mind)

Рибарска лодка изтегли Хвалдимир до пристанището Рисавика, където той беше изваден от водата и натоварен на камион от пристанищните власти в очакване на уговорките за аутопсия. Хвалдимир беше дълъг повече от 4 метра и се смяташе, че тежи повече от 1,200 кг.

Причината за смъртта е неясна, според Себастиан Странд, морският биолог, който създава Marine Mind. Той каза, че има следи по тялото, но те може да са причинени от други диви животни след смъртта.

"Оборудване Санкт Петербург"

Хвалдимир стана известен, когато беше намерен от рибари в Хамерфест в Северна Норвегия през април 2019 г. Носещ стегнат колан с надпис „Оборудване Санкт Петербург“, очевидно предназначен да държи камера, се предполагаше, че е бил подготвен да бъде подводен шпионин за руската армия.

Удобно сред хората, дружелюбната белуга изглежда е прекарала голяма част от живота си в плен. Той е наречен Хвалдимир, въпреки че по-късно в Скандинавия обикновено се нарича Хвалди (hval е норвежки за кит), за да се избегнат всякакви връзки с президента на Русия, и сбруята беше премахната.

Китовете белуга обикновено се срещат в отдалечената Арктика, но Хвалдимир изглеждаше доволен да остане в по-натоварените и по-топли води на Северно море, като миналата година дори се осмели да отиде чак на юг до югозападна Швеция, което предизвика допълнителни опасения за неговата безопасност.

Хвалдимир, дружелюбният кит белуга (OneWhale)

Благотворителността OneWhale беше създадена в началото, за да защити Хвалдимир, с намерението да създаде безопасен резерват за китове за него и други освободени бозайници в плен.

През юли тази година тя обяви, че Норвежката дирекция по рибарство е дала разрешение Хвалдимир да бъде преместен обратно в арктическите води във Варангерфьорд, Финмарк, близо до дива шушулка, с която по-късно може да бъде интегриран. Говореше се, че полетите вече са уредени, когато беше обявена смъртта на Хвалдимир.

Въпреки това редица морски биолози по-рано твърдяха, че подобен ход би застрашил благосъстоянието на кита и се отцепиха, за да образуват Морски ум. Разривът беше отразен в норвежката преса.

„Не е естествена смърт“

„Все още не знаем начина на смъртта, но той е бил в силно трафикирани води... така че очакваме, че не е била естествена смърт“, заяви основателят на OneWhale Реджина Хауг след новината за смъртта на Хвалдимир.

The charity, which carried out annual health-checks on the beluga, had described Hvaldimir as “a healthy young whale with no signs of illness”. The usual life-expectancy of a beluga whale is reckoned to be 35 to 50 years. “We have asked the Norwegian authorities to provide a necropsy and they have stepped up to do this,” said Haug.

„Ние сме с разбито сърце. Ние също сме ядосани, тъй като трябваше да се борим толкова усилено, толкова дълго, за да му помогнем да излезе от опасност. И най-накрая беше толкова близо до по-добър живот.

„Но ние сме ядосани на онези, които работиха, за да блокират хода му и да разпространят дезинформация… има шепа [от] хора, които искаха да го държат в капан и да попречат на това сладко животно да получи помощ по-рано.“

Себастиан Странд от Marine Mind и други доброволци с Hvaldimir (Marine Mind)

„Хвалдимир не беше просто кит белуга; той беше фар на надежда, символ на връзката и напомняне за дълбоката връзка между хората и естествения свят,” заяви Strand на Marine Mind.

„През последните пет години той докосна живота на десетки хиляди, събирайки хората заедно в благоговение пред чудесата на природата.

„Неговото присъствие ни научи на важността на опазването на океана и по този начин той също ни научи повече за самите нас.. Почивай в мир, Хвалдимир. Много ще липсваш, но никога няма да бъдеш забравен.”

