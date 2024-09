Наблюдението на mola mola в Червено море става част от местните новини

Дамян Гроувс от Приключения с гмуркане наскоро предприе незабравимо пътешествие на борда на Императорски елит, следвайки маршрута на петте известни в Червено море, и беше изумен от не едно, а две наблюдения на mola mola или слънчева риба – рядък посетител в египетските води.

Пътуването започна с невероятен късмет – игрива група делфини се присъедини към групата не веднъж, а два пъти по време на първото и второто гмуркане. Тези близки взаимодействия оставиха гостите очаровани и поставиха началото на една изключителна седмица.

След това екипът изследва оживените рифове на Рас Мохамед и легендарните останки на Thistlegorm намлява Янис Д, но истинското вълнение се разигра на Брадърските острови. При първото си гмуркане в южното плато те срещнаха обичайните любознателни океански белопръхи акули. Въпреки това, когато наближиха станция за почистване на сиви рифови акули, Деймиън забеляза нещо масивно да се приближава. Отначало той се мъчеше да различи формата, но скоро осъзна, че не е една, а две гигантски слънчеви риби, или мола мола. Тези редки и величествени създания се приближиха, осигурявайки невероятна среща за цялата група.

Watch Damian's видео capture of the two mola mola

Приключението ескалира на Big Brother Island, където любопитна белопръха акула кръжи точно под повърхността, докато водолазите се подготвяха да се потопят в дълбините. Грациозното, но внушително присъствие на акулата направи вълнуващо влизане, когато екипът се плъзна във водата. Спускане към останките на Нумидия, те бяха посрещнати с девствена видимост, позволяваща подробно изследване на призрачно красивите останки на кораба.

Just as the group was finishing their dive, Damian spotted a familiar shape emerging from the deep blue. To his amazement, it was the same two sunfish from earlier, now hovering at a cleaning station. These ocean giants, with their peculiar disk-like bodies and massive перки spanning nearly three metres, glided effortlessly through the water. Each weighed an estimated 500kg, their size and proximity dwarfing everything around them. The group watched in awe as cleanerfish attended to the sunfish, creating a mesmerizing and rare underwater spectacle that left everyone spellbound. Having encountered sunfish before, this experience was unparalleled – he had never seen such colossal specimens, especially in the clear waters of the Red Sea.

Пътуването достигна спиращ дъха финал в Las Toronbi, където групата получи рядка и незабравима среща – спокойно десетминутно плуване с грациозен дюгон. Плъзгайки се през кристално чистите води, дюгонгът се движеше без усилие, а голямата му, нежна форма прорязваше спокойното море. Докато гмуркачите плуваха до него, те се възхищаваха на бавните му, целенасочени движения и усещането за спокойствие, което излъчваше. Меката слънчева светлина, филтрираща се през водата, освети гладката кожа на дюгоня, добавяйки към почти неземната красота на момента. Тази интимна среща беше идеалният начин да завършите една необикновена седмица на гмуркане в Червено море, оставяйки всеки гмуркач със спомени за магията под вълните.

Наблюдението на мола мола беше толкова рядко събитие, че дори стана новината в Хургада!