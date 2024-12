Steve Backshall взема Ocean Down Under

Телевизионният водещ, автор, авантюрист и всестранно топ момче Стив Бакшал води своето сценично шоу на живо Ocean в Австралия през 2025 г.

След като беше заглавен на главната сцена на GO Diving Show ANZ в Сидни през септември, Стив се завръща Down Under, за да тръгне на турне около седем различни места със своето аплодирано, вдъхновяващо шоу Ocean, което точно има подзаглавие „донасяне морски мечти за живот“.

Океанът на Стив Бакшал е любовно писмо до най-вълнуващата среда на нашата планета – и чудесен начин да научите повече за това какво трябва да направим, за да спасим нашите морета.

Като звезда от хитовото телевизионно шоу Deadly 60, Стив вдъхва живот на запазената си марка чрез каскади, експерименти, реквизити, авангардна наука и кадри на голям екран от двете му десетилетия в телевизията. От големи бели до големи китове, тюлени до плитчини сардини, косатки до странностите на дълбините, той улавя иконите на Голямото синьо със зашеметяващи детайли.

Това е фантастична възможност за фенове от всички възрасти да се потопят дълбоко в прекрасния свят под вълните. Задължително място за цялото семейство!

Обиколката му из Австралия включва:

9 януари – Пърт, Ривърсайд Тиътър

11 януари – Аделаида, AEC Theatre

13 януари – Бризбейн, QPAC

15 януари – Нюкасъл, Граждански театър

16 януари – Сидни, Enmore Theatre

17 януари – Театър в Канбера

18 януари – Мелбърн, Хамер Хол

Билетите вече са в продажба тук.

Обратно в Blighty

Не се притеснявайте, ако сте пропуснали турнето на Стив в Обединеното кралство на Ocean през октомври и ноември, той се завръща на главната сцена на Шоу за гмуркане GO в NAEC Stoneleigh на 1-2 март като главен лектор.

Билети две за едно вече са в продажба за това първокласно събитие в календара за гмуркане в Обединеното кралство.