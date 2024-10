BSAC стартира курс Adventure Diver

Британският Sub-Aqua Club (BSAC) въведе това, което описва като подобрено опитно гмуркане за потенциални нови членове, като включи два модула за електронно обучение към самото гмуркане.

Като „по-изчерпателен дегустатор на гмуркане“, се казва, че Adventure Diver е начин за неговите клонове и центрове за гмуркане да насочват бързо запалените гмуркачи към програмите Discovery Diver или Ocean Diver.

Завършването на двата теоретични модула, Introduction to Discovery и Ocean Diver & Adapting to the Underwater World, означава, че те се кредитират към официалния BSAC на стажанта обучение ако решат да напреднат в рамките на 12 месеца.

Те също така получават едногодишно членство в BSAC и a дигитално абонамент на членовете списание като част от пакета Adventure Diver.

(Шеймъс Кърби / BSAC)

Adventure Divers могат да изберат да продължат обучение с допълнителен пакет Discovery Diver или Ocean Diver, който при завършване ще им даде тяхната квалификация за гмуркане.

„Това е универсален дегустационен курс, който може да се използва както от клубове, така и от центрове на BSAC, за да помогне за повишаване на процентите на преобразуване от опитен водолаз към стажант“, казва ръководителят на гмуркането и обучение Софи Хепстънстол.

„Благодарение на своя модулен формат, Adventure Diver също е чудесен начин за ангажиране на младежки групи като скаутите или кадетските сили в BSAC diver обучение и да доведе следващото поколение гмуркачи в клуба.“

приключенски гмуркач е отворен за всеки на възраст от 10 години и струва £60.

