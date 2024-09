Семейство + приятели, насочени към кампанията за препоръчани клиенти на PADI

„Гмуркането ми позволява да изследвам красотата на океана и бих искал да споделя това с моя партньор Брейди“, казва PADI AmbassaDiver Кейли Слоуи from the UK, talking about the обучение agency’s new “Seek Adventure. Save the Ocean Together” recruitment scheme.

„Той е израснал без излаз на море, без море в живота си и не винаги е бил запален по по-студените води. Но след като се премества в Корнуол, той открива любов към океана чрез сърфиране и гмуркане с шнорхел.

„Сега сертифицирането му е следващата стъпка, тъй като ни отваря изцяло нов подводен свят, който да изследваме заедно. Нямам търпение Брейди да изпита магията под повърхността като PADI водолаз.”

UK PADI AmbassaDiver Kayleigh Slowey: „Получаването на сертификат за Брейди е следващата стъпка.“

PADI is encouraging scuba divers to recruit friends and family-members as their dive-buddies with its new “diver-acquisition” campaign, an incentive scheme that enables PADI divers at any level to send out a 15%-off link for the PADI Open Water eLearning course, via their PADI Account.

By using the link, the new recruit in turn unlocks a 30-day trial to the PADI Club for the diver who sent out the offer. Club membership costs US $50 a year and offers access to discounts on PADI’s eLearning programmes and certification cards, a free ReActivate programme and a абонамент към дигитално version of PADI’s Гмуркане списание.

„PADI инвестира много в тази кампания и ние насърчаваме нашата общност от водолази, професионалисти по гмуркане и центрове за гмуркане и курорти да направят същото“, казва главният бранд и членски офицер на PADI Worldwide Валет Вирт.

„Великолепно извинение“

- обучение agency is running four mini-campaigns in connection with the referral programme, focusing on the prime reasons for learning to dive, which it says are wellness, connection, education and purpose.

Програмата предлага на PADI професионалистите допълнителен стимул да продават повече курсове чрез внасяне в PADI Master Scuba Diver Challenge и предлагане на студенти от MSD възможността да спечелят гмуркане до Малдивите.

Индия Блек: „Бих искал да препоръчам всеки, който малко се страхува от океана“

„Има толкова много различни причини, поради които обичам да се гмуркам“, казва друг водолаз от UK PADI AmbassaDiver, Индия Черна. „Намирам, че това е начин да се заземя, да се свържа по-тясно с природата, да разбера по-добре подводния свят и е страхотно упражнение за внимателност... но наистина, това е прославено извинение за мен да мога да прекарам деня навън в океана, гледайки любимият ми морски живот и да се преструвам на русалка.

„Бих се радвал да препоръчам всеки, който малко се страхува от океана. Говорил съм с толкова много хора, които са казвали как гмуркането напълно е променило възгледа им за водата и мисля, че това е просто лечебно място, до което всеки заслужава достъп.

„Все пак ще препоръчам майка ми Кейти! Тя е малко колеблива, но мисля, че би било страхотно за нея да го направи!“ Научете повече за PADI Препоръчай на приятел кампания.

