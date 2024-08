Грант разширява обхвата на обучението на клуба за гмуркане Manx

Най-старият клуб за гмуркане на остров Ман получи грант от лотария, за да може да обучава повече нови гмуркачи – и, надява се, да намали възрастовата граница на приема.

„Би било страхотно да видим повече млади хора, които искат да се научат да се гмуркат“, казва председателят на клуба Лий Морис, който написа заявлението за финансиране, което току-що беше одобрено от Manx Lottery Trust.

Подводният клуб на остров Ман (IOMSAC), now in its 66th year, was awarded £2,500 by the trust to enable it to offer free pool обучение to eight young people over the next two winters.

„Целим се да обучим млади хора да придобият квалификация Ocean Diver и имаме двама стажанти, които току-що започнаха“, каза Морис пред Дивернет. Допълнителните пари ще покрият разходите за доставка на екипировка за гмуркане в подходящ диапазон от размери, както и наемане на съоръжения за басейн за допълнителните сесии.

IOMSAC също така е един от най-старите клонове на британския Sub-Aqua Club (BSAC 76), основан през 1959 г. от персонала на вече затворената морска изследователска станция Port Erin. Остров Ман е зависим от Обединеното кралство и „единствената цяла нация в света, която е биосфера на ЮНЕСКО“, казва Морис.

Клубът има около 50 членове, включително около дузина стажанти в момента. Гмурка се през повечето седмици, в зависимост от времето, и има две RIBs, държани от различни страни на острова за гъвкавост, въпреки че членовете могат да използват и хард лодката, управлявана от единствения магазин за гмуркане Discover Diving на остров Ман.

Басейн обучение is carried out at King William’s College and open-water обучение mainly from Port Erin jetty,

Leigh Morris reflected the Isle of Man's marine-life фотография opportunities as a Splash In Biosphere Biodiversity award-winner this July.

Морис работи за Manx Wildlife Trust, както и секретарят на клуба д-р Лара Хоу, морският офицер на тръста и IoM Морско търсене co-ordinator, while dive officer John Kermode is a BSAC National инструктор.

Освен видовете атракции на морския живот, посочени от о Биосфера на ЮНЕСКО статут, клубът има достъп до останки от кораби на различни дълбочини и притежава това, което описва като „едни от най-историческите останки на Британските острови“ – HM Шлюп състезателен кон, който потъва през 1822 г. и е преоткрит от клуба точно 200 години по-късно.

Три оръдия бяха открити на останките миналата година. „Ние редовно се гмуркаме в сайта и откриваме нови артефакти при всяко гмуркане“, казва Морис. Следващият проект за този проактивен клуб, в отговор на външно искане, е да концентрира гмуркания около фара Дъглас в търсене на изгубената му историческа лампа.

