Гмуркачи изследват най-стария скандинавски кораб, изграден от дърворезба 

Пълен списък на шоута за гмуркане с връзки:

https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/



18-26 ЯНУАРИ: Boot Düsseldorf (Международно изложение за лодки)

1-2 ФЕВРУАРИ: Duikvaker

21-23 ФЕВРУАРИ: Европейско шоу за гмуркане (EUDI)

21-23 ФЕВРУАРИ: Изложение Diving Resort Travel (DRT), Малайзия

1-2 МАРТ: GO Diving Show (The UK Dive Show)

15-16 МАРТ: ADEX Ocean Festival / OZTek Австралия

28-30 МАРТ: Шоу за средиземноморско гмуркане

4-6 АПРИЛ: Asia Dive Expo (ADEX)

22-25 МАЙ: Thailand Dive Expo (TDEX)

31 МАЙ – 1 ЮНИ: Скуба шоу

13-15 ЮНИ: Малайзия International Dive Expo (MIDE)

6-7 СЕПТЕМВРИ: GO Diving ANZ Show

17-19 ОКТОМВРИ: Беседи за гмуркане

11-14 НОЕМВРИ: DEMA Show



00: 00 Въведение

01:35 Реклама на Scuba.com

02:35 Дуйквакер

03:15 EUDI

04:23 DRT

05:04 GO Diving Show UK

06:24 ADEX OZTek

07:06 Средиземно море

07:34 ADEX

08:21 TDEX

08:51 Скуба шоу

09:36 MIDE

10:06 GO Diving ANZ

11:09 Беседи за гмуркане

11:58 ДЕМА