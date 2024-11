Самолетът на Ърхарт ли е? Не, това е скала

Това, което по-рано тази година беше заподозряно като останките от самолета, принадлежал на изчезналата пионерка в авиацията през 1930-те години на миналия век Амелия Еърхарт, се оказа не повече от естествено скално образувание.

В началото на февруари м.г. Дивернет съобщиха, че американски екип е открил това, което според тях е Lockheed Electra 10E на Earhart в средата на Тихия океан, създавайки сонарно изображение от дълбочина около 5 км.

Единадесет месеца по-късно обаче изкуственото избистряне на изображението донесе разочарование за екипа от американската компания за морска роботика Deep Sea Vision (DSV).

Сонарното изображение, както се появи първоначално (Deep Sea Vision / AFP)

Те са извършвали цялостно търсене, последно на запад от остров Хауланд, с надеждата да разрешат една от вечните мистерии на 20-ти век.

Хауланд, по средата между Австралия и Хавай. е била дестинацията на Ърхарт, когато тя тръгва от Лае, Нова Гвинея в един от последните си етапи от нейния опит през 1937 г. да стане първата жена, обиколила света със самолет.

Амелия Ърхарт с нейния самолет (Deep Sea Vision)

Accompanied by navigator Fred Noonan, Earhart had set out from Калифорния six weeks earlier. One of numerous theories about the pair’s fate is that they ran out of fuel on the 4,000km leg because of a dateline error, and had been forced to ditch the plane before reaching Howland.

От изследователския кораб Офшорен инспектор, екипът на DSV беше използвал своя модифициран Kongsberg Discovery HUGIN 6000 AUV със система за сонарно сканиране със синтетична апертура, за да заснеме двусмисленото изображение.

Членове на екипа на DSV с AUV (Deep Sea Vision)

Въпреки че очертанията приличаха на самолет и авиационни експерти се съгласиха, че това може да е липсващата Електра, тъй като изображението беше толкова неясно, трябваше да се отдели време за изясняване. Екипът на DSV казва, че след като вече са разчистили почти 20,000 XNUMX квадратни километра океан, те продължават търсенето на самолета,

