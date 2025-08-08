Гмуркане в скрития свят на пещерите на Биак

Далеч от утъпканите пътеки, както често е склонен да прави, водолазът-изследовател ПИЕР КОНСТАН търси пещерни обекти на остров Западна Папуа, където японските сили някога са се заравяли в подземни мрежи по време на Втората световна война.

Главният остров от архипелага Биак се намира в залива Чендеравасих, близо до северното крайбрежие на индонезийската провинция Западна Папуа. Докато 90% от континенталната част на Папуа е християнска, 50% от населението на Биак е мюсюлманско, въпреки че първоначално е било анимистко, тъй като културата на Биак Нумфор е меланезийска.

Островът е забелязан за първи път от португалския мореплавател Хорхе де Менесес през 1526 г., а испанският мореплавател Алваро де Сааведра е отплавал две години по-късно.

По време на Втората световна война Биак е бил крепост на Императорската японска армия. Към края на войната 11,000 95 войници от Императорската японска армия се криели в пещерите му в джунглата с много боеприпаси и девет леки танка Тип XNUMX HaGo, чакайки американските сили на генерал МакАртър.

Гуа Джепанг (Японската пещера), на 5 км от град Биак, е била част от система, която се е простирала на 3 км към плажа Парай и е осигурявала убежище за 3,000 японски войници. След като обаче американски самолет е свален от ракета, изстреляна оттам, американците започват да бомбардират мястото, избивайки намиращите се вътре.

До края на битката при Биак, която продължи от десанта на САЩ на 27 май до 17 август 1944 г., САЩ имаха 3,000 жертви и 474 загинали, докато японските сили имаха 6,100 загинали и 450 пленени. Техният командир полковник Кизуме Наоюки извърши хара кири.

Японски залив

След двудневно пътуване от Франция през Джакарта, самолетът ми каца в Биак в 5.30:XNUMX сутринта. Чувствам се уморен от смяната на часовите зони и ще ми трябват два дни, за да се възстановя.

Насочвам се към Гуа Джепанг (Японския залив) на мотоциклет, принадлежащ на Джейк. Хотел Асана Биакрецепционистката на. Покрита със зелен мъх, циментирана пътека води до стълбище, което изчезва под земята на зигзаг.

Пропадък в Гуа Джепанг

Арковият вход към пещерата

Доста влажен, входът с арката е като на катедрала, с вода, капеща от тавана. Огромната зала разкрива изход отдясно и друг гигантски отляво. Навсякъде са разхвърляни счупени бутилки.

Откривам златистокафява кост, вградена в пода на пещерата. Впечатляваща завеса от лози и корени се спуска по стената отляво, която се отваря в голяма дупка. Мястото е атмосферно.

Тънки панданови дървета с корони от дълги бодливи листа стоят изправени по средата на дупката, добавяйки нотка на „Джурасик парк“ към тази зловеща среда. В подножието на висящите лози могат да бъдат намерени стари ръждясали японски бъчви.

Пътеката се вие около вътрешността, изкачвайки се бавно към възвишение с изглед към сърцевината на дупката. Изведнъж Джейк посочва меднокафява змия, дълга около 1 метър, която лежи неподвижно право пред мен.Мангабасио!„“, предупреждава той, отстъпвайки крачка назад. „Отровно!“

Отровна змия Веканампо

Правя няколко снимки, преди змията да се изкачи по скалата с невероятна ловкост. Музеят на открито показва картечници, минохвъргачки, снаряди, бомби, ракети, колекция от японски манерки, каски, бутилки и дори стари джипове с висока проходимост и перка.

Японски минохвъргачки и ракети от Втората световна война

Пазарен ден е в Босник, мястото на десанта на САЩ на 27 май. Сергиите продават типични папуаски храни като арека, маниока, сладки картофи и саго кексчета, както и пушени... октопод и мъниста от пушени черупки, прясна риба, листа от папая, боб и банани.

Всички дъвчат арека по цял ден и ме поздравяват с ярка усмивка с червена уста, докато се разхождам покрай тях, непознат в непозната земя: „Здравейте, господине!“ Босник е отправната точка за обществени лодки до близките острови Падайдо, известни с предлагането на атрактивни места за гмуркане.

Канута с аутригери в Босник

Покрит с джунгла, 40-метров варовиков хребет се простира като гръбнак по южното крайбрежие, чак до Танджунг Барари, източния нос на Биак. Това е стар риф, който се е превърнал в карстова среда с пещери и подземни реки. Планирам да го изследвам през следващите няколко дни.

Пещерата Опиареф

Все още изтощен от часовата разлика, ставам в 3 сутринта. Дайвмайсторът Юлиус се появява по-късно с мотора си, намръщен при вида на купчината ми... торбичкиНасочваме се към село Опиареф, отвъд Босник. Чувал съм за голяма пещера с водни басейни, детска площадка за учениците и очаквам да се гмуркам в пещери, въпреки че Юлиус не е пещерен гмуркач.

Дайвмастърът Юлиус носи бутилките и оборудването

За да бъдем политически коректни, посещаваме „големия човек“, който няма никакви възражения срещу посещението ми. Няма търпение да знае дали ще открия нещо.

Зад началното училище, пътека води до гигантски отвор във варовиковата скала, достатъчно голям за тунел на метрото. Гуа Серуми (пещерата Опиареф) изглежда като подземна река. Отвъд каменната купчина на входа, водните басейни са изумително чисти. Това е резервоарът с прясна вода на селото.

Влизане в пещерата Опиареф за гмуркане

Обличайки екипировката си върху хлъзгава скала, покрита с гуано от прилепи, скачам вътре.

Първият басейн е дълбок 2-3 м, но намирам проход вдясно под скалата, който се спуска в тесен тунел. Няколко риби идват да ме посрещнат – те са шистово сиви с двоен гръбен хълбок. перка, непрозрачни кобалтовосини очи и изпъкнала долна челюст. Големи, любопитни скариди с дълги сини щипки са привлечени от лъча на фенерчето.

Главен тунел в пещерата Опиареф

Сладководен член на семейство Eleotridae плува над тинесто дъно в Опиарф

Речна маймунска скарида (Macrobrachium lar)

Проправям си път към втория басейн. С височина около 10 метра, главният тунел завършва със скална стена, на около 60 метра от входа. Изкачвайки се по скалите в средата на пещерата, забелязвам, че дълбочината се увеличава от другата страна. Отдясно се отваря друг проход, по-тесен и виещ се.

Скалната стена все още е пред мен и забелязвам резкия контраст между белия варовик и някаква забележима тъмнокафява седиментна скала. Отляво се отваря вертикален тесен коридор с овална форма, който води до странична камера, продълговата и успоредна на главния тунел.

Коридор, водещ към странична камера

Дъното е покрито със силно летлива, фина тиня, която перка-ритникът може да се смути за секунда. Отличната видимост е плюс. Гуа Серуми е малко и има максимална дълбочина от малко под 9 метра.

Водолазът Крис излиза от тесния тунел във втория басейн в Опиарф

Юлиус ме запознава със Салмон, брадат, жизнерадостен папуаски фермер. Също така е водолаз и знае за сладководно езеро близо до плажа Самарес на северния бряг: „Хайде да тръгваме!“

Пътят се вие известно време, след което се превръща в черен път, издълбан с дерета от дъждовете. Това е планинска местност с гъста джунгла и големи дървета.

Оставяйки колата, продължаваме нагоре пеша, след което стръмно надолу през следващите 45 минути. Ужасният шум от верижни триони потвърждава, че в района се извършва дърводобив и заглушава радостните писъци на сярогребенести какаду, папагали Eclectus и черношапкови лори.

Пантай Самарес е пуст тихоокеански плаж. Пътека се изкачва нагоре в джунглата между големи дървета с подпорни корени и палми нипа. Езерото Опснунди (Скачащият човек) се появява на поляна, вълшебен, тюркоазен воден басейн. Големи трупи са паднали в него, но водата е бистра като джин и е визуално очарование.

Опснунди, тюркоазено езеро в следобедното слънце

Интуицията ми подсказва за дупка по средата, но няма да знам със сигурност, докато не се осмеля да гмурна под повърхността.

Пещерата Еър Биру

Входът на пещерата Air Biru, Anggraidi

В село Ангграиди проверяваме пещерата Еър Биру. Големият отвор прилича на гигантска уста с изпъкнали, заоблени сталактити. Това е бистър басейн. Голяма риба ме оглежда по време на 15-минутното ми гмуркане, но не успявам да намеря никакви следи.

Гледани от под вода, големите сталактити насърчават творчеството фотографияНамирам тъмносивата риба с жълтеникавия си ръб. перки в ъгъла – това е същият вид като в Опиарф, макар че тази е дълга 25 см. Змиорка излиза от тъмнината на светлината, само за да изчезне светкавично.

Езерата Снермус и Снермас

Асфалтиран път свързва град Биак с Корем на северното крайбрежие. Три сладководни езера създават илюзията за понори, но ябълковозеленият им цвят отнема всякаква надежда.

Езерата Снермус и Снермас предлагат прилични басейни за местните деца с техните плаващи салове и дървени трупи, но под водата видимостта е едва 50 см, а максималната дълбочина до тинята е 12 м. Разочароващо.

Сгушен в U-образен залив, плажът Корем е бил мястото на опустошително цунами през 1996 г. Танджунг Сарури, на северния бряг, е нос с издигнати коралови тераси. Това е много фотогеничен шелф с водни басейни при отлив.

Издигнати коралови тераси в Танджунг Сарури

По-на запад се намира село Варса, а отвъд него се намира мостът, който осигурява вход към остров Супиори, който е по-планински от Биак. Там пътят се разделя на север и юг, водещ чак до Коридо.

На около 45 минути южно от моста се намира интересната пещера Манкруро, която е била използвана и от японски войници.

Пещерата Манкруро, остров Супиори

Езерото Опснунди

С прилив на смелост се връщам в Опснунди с цялата си екипировка. Салмон се предлага да носи резервоара: „Няма проблем, папуасците са силни мъже!“. Имам достатъчно, за да нося със себе си. раница, зъбното колело в мрежа чанта и камерата на една ръка разстояние.

Сьомга преди гмуркане в езерото Опснунди

Подводни трупи в Опснунди

Риба в Опснунди

Елеотрис или бодливобузен спящ вид със зелени очи

Въпреки липсата на слънце, гмуркането се оказва вълнуващо преживяване. В синята вода се възхищавам на купчината дървета, покрити с мъхове и висящи водорасли, и на риби, които никога преди не са виждали водолаз.

С максимална дълбочина от 13 метра, намирам и малка варовикова пещера, но докато завърша 52-минутното гмуркане, треперя.

Пещерата на Симпсън

Интересно място се намира в село Руар, където от пещера в скалния склон извира поток. Надниквам вътре и след като напредвам 10 метра в подземния тунел, откривам, че водата извира в дълбока вертикална яма, обградена от остър варовик.

Гмуркам се с фенерчето си и здраво въже, закрепено за скала над дупката. На дълбочина от 3.5 м коридорът е равен, но съм изправен пред задънена улица, без да мога да се промъкна.

Симпсън, „големият човек“, смята, че ще ми е интересно да видя някои японски пещери в джунглата зад село Руар. Той гледа със съмнение джапанките ми, но казва успокояващо: „Само на 200 метра е!“

Оказва се стръмен преход нагоре, хлъзгав през джунглата и един час път до там и обратно. Стигаме до зейналата челюст на пещерата, в подножието на стръмна група камъни, но няма начин да се влезе там с джапанки.

На следващата неделна сутрин, облечен в бяла риза и черна вратовръзка, семейство Симпсън е готово за църква. „Ще се върна след час“, казва той. Аз съм заспала дълбоко на един стол на балкона му, когато той се връща – пет часа и половина по-късно.

Обратно на място. Симпсън бързо отсича няколко тънки, прави дървета и ги превръща в стълба, която ще ни позволи да преминем през входа на пещерата.

Симпсън влиза в пещерата в джунглата Руар, използвайки бързо построена стълба

Великолепни сталактити и сталагмити в пещерата на Симпсън

Пещерата е огромна, със скрити камери, сталактити, шалове (образувания от калцитни кристали), огромни колони и тънки стълбове.

Подът е осеян със счупени бутилки, ръждясали консервени кутии и квадратни кутии за бисквити. Едва мога да си представя ужасните условия, в които тези японски войници са живели в тъмнината, като плъхове. Сигурно е било мизерно и психически потискащо.

Масивни колони

Някои остатъци от газ маскаКръглите очила лежат на земята пред входа. Наричам мястото Пещерата на Симпсън.

Лима Камар

Скрит надолу по хълма от лявата страна на пътя се намира скромен японски паметник със стар дървен стълб, издълбан с надписи канджи. Наблизо се намира Лима Камар, подземна пещера с пет камери. „По време на войната е била японска болница“, обяснява Симпсън.

Японски останки в пещерата Лима Камар, Руар

Това е струпване на малки помещения, свързани помежду си с тесни проходи, с флакони с лекарства и празни бутилки, разпръснати в ъгъла. Тази дупка на плъхове придава смразяващо измерение на ужасите на отминалото минало.

Остров Ови

Една вечер се запознавам с бупатито, Юсуф Мелианус Мариен, който беше политически лидер на регентството Биак повече от 10 години. Топъл, приветлив човек, той ме поздравява сърдечно с традиционна керамична чиния, на която е изобразена райската птица Джендеравасих.

Обяснявам естеството на работата си и Бупати предлага да ме закара до остров Ови с лодката си. Салмон е разкрил съществуването на пещери, съдържащи „синя вода“ там.

Гмуркане в скрития свят на пещерите на Биак 32

Преминаването по спокойно море отнема половин час. Белият пясъчен плаж на остров Ови е ограден с полюшващи се кокосови палми; дете гребе с изкопаното си кану с аутригер.

Дете в кану с аутригер, остров Ови

Католическа църква показва табела с надпис Рарама бебе чао: „Незабравимо.“ Отправяме ритуално посещение на „големия човек“ Пийт Демарас, белобрад мъж с червен пръстен от сок от арека около брадичката.

„Големият човек“ от остров Оуи Пийт Демарас

Изкачваме се на билото и по хлъзгав склон се открива нова пещера. „Това е Фунфундей, което означава „Чувствай се добре“... По време на войната американските войници идваха тук, за да събират вода.“ На острова е имало американско летище.

Включвам челника си и се промъквам вътре. Трябва да бъда акробат през тесните проходи със сталактити над главите си. Попадам на езерце с бистра вода и си мисля: Ще проверя това! Скоро се възхищавам на две изящни подводни зали със сталактити, сталагмити, шалове и сламки (тръбни сталактити).

Сталактити в главната камера на пещерата Feelgood

Сталактити и сталагмити в дълбочина в пещерата Feelgood

Вкаменелост на черупка на Трохус

Открих и няколко фосила. Има гребенчеста черупка с пет пръста, няколко черупки от тюрбан Trochus и миди. Максималната дълбочина е 5.5 м и е само 20-минутно гмуркане, което не позволява изследване на по-нататъшни проходи. Образувана над вода, пещерата Feelgood по-късно е била наводнена от дъждовна вода, просмукваща се през покрива.

Преди да напусне острова, Салмон смята, че би трябвало да се интересувам от някои останки от самолети. „Не е далеч!“, обещава той. 25-минутната разходка през кокосова горичка в храсталака на остров Ови води до обрасла асфалтова магистрала – летището на САЩ.

Избърсвам потта от челото си с опакото на ръката си. „Ами останките от кораба?“, питам аз, все още жадувайки за истинското нещо.

„Самолетите? О… вече ги няма!“