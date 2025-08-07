Рекордни спадове в твърдите корали на Великобритания

Водолазите все още могат да намерят изобилие от атрактивни твърди корали на Големия бариерен риф в Австралия, в сравнение с много други части на света, но основните тенденции са това, което тревожи учените.

Според последния годишен доклад от проучването, изготвен от Австралийския институт по морски науки (AIMS), покривката от твърди корали в целия Величествен брег на река Великобритания е намаляла значително от високите нива през последните години и се е върнала до почти дългосрочните си средни нива, което подчертава колко нестабилна е станала ситуацията.

Величественият брег е отбелязал най-големия годишен спад на кораловата покривка в два от трите си региона (северен, централен и южен) от AIMS започна наблюдение преди 39 години.

Частично избеляване и смъртност в колония Platygyra в централния регион (AIMS LTMP)

Това се дължи предимно на предизвикания от изменението на климата топлинен стрес, довел до смъртност на коралите от масовото избелване през 2024 г., но също и на въздействието на циклоните и огнищата на морски звезди от вида „трънен венец“.

В северния регион кораловата покривка е намаляла през годината с почти 25% до 30%; централният регион е отбелязал по-малък спад от 13.9% до 28.6%, а южният регион е намалял с 31% до 26.9%.

От висока база

„Рекордните загуби на твърди коралови покрития тази година са от висока база, благодарение на рекордно високите нива от последните години“, казва ръководителят на програмата за дългосрочен мониторинг на AIMS д-р Майк Емсли. „Сега наблюдаваме повишена нестабилност в нивата на твърди коралови покрития.“

Д-р Майк Емсли (AIMS LTMP)

„Това е феномен, който се появи през последните 15 години и показва екосистема под стрес. Наблюдаваме как кораловата покривка се колебае между рекордно ниски и рекордно високи нива за относително кратък период от време, докато преди подобни колебания бяха умерени.“

„Кораловата покривка сега е близо до дългосрочната средна стойност във всеки регион. Въпреки че Големият бариерен риф е в сравнително по-добро състояние от много други коралови рифове в света след глобалното масово избелване на корали, последиците бяха сериозни.“

От 124-те изследвани коралови рифа, 77 са регистрирали 10-30% покритие с твърди корали, 33 рифа - 30-50% и само два са имали покритие над 75%. Два рифа са имали покритие под 10%.

Водолаз, ангажиран с проучване на риф (AIMS LTMP)

Коралови рифове, доминирани от Acropora видовете са били сред най-силно засегнатите от масовото избелване на корали и двата циклона, казва Емсли.

„В миналото сме казвали, че тези корали растат най-бързо и са първите, които изчезват, тъй като са податливи на топлинен стрес, циклони и са любима храна на морските звезди от вида „трънен венец“, а резултатите от тази година илюстрират това.“

Нашествията на морски звезди от вида „Crown-of-through“ все още са на нива на огнища на няколко рифа в южната част на Великобритания, включително остров Терн (AIMS LTMP).

„Това е и първият път, когато наблюдаваме значително избелване в южния регион, което води до най-големия годишен спад от началото на мониторинга.“

Миналогодишното масово избелване, част от глобално събитие, започнало в Северното полукълбо през 2023 г., беше петото в GBR от 2016 г. насам и имаше най-големия отпечатък досега, с високо до екстремно избелване и в трите региона.

Незначително избелване е регистрирано на няколко рифа в северната част на Велика Британска река, като например тази колония на Acropora в Lagoon Reef (AIMS LTMP).

„Тази година рифовете в Западна Австралия преживяха и най-лошия топлинен стрес в историята“, коментира главният изпълнителен директор на AIMS проф. Селина Стед. „Това е първият път, когато виждаме едно-единствено избелване да засяга почти всички коралови рифове в Австралия.“

Подобни събития стават все по-интензивни и чести, каза тя, както се вижда от тези от 2024 и 2025 г., вторият път за десетилетие, в който рифът е претърпял масово избелване в две последователни години.

„Тези резултати предоставят убедителни доказателства, че затоплянето на океана, причинено от изменението на климата, продължава да оказва значително и бързо въздействие върху кораловите съобщества на рифовете.“

Теренна работа върху Големия бариерен риф (AIMS LTMP)

„Бъдещето на кораловите рифове по света зависи от силното намаляване на емисиите на парникови газове, управлението на местния и регионалния натиск и разработването на подходи, които да помогнат на рифовете да се адаптират към въздействието на изменението на климата и други видове натиск и да се възстановят от тях.“

AIMS 2025 Програма за дългосрочно наблюдение определя количествено тенденциите в състоянието на кораловите съобщества на GBR и най-новите годишно обобщение докладва резултатите от проучвания на рифове от август 2024 г. до май 2025 г. и оценява въздействието на масовото избелване през 2024 г.