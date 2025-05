Водолази откриха още един рядък кормило – маркиращо заровено съкровище?

След откриването на a метално покритие на кормилото от военен кораб от 18-ти век, разбит край Сицилия през 1718 г., съобщава се на Дивернет Миналия месец ирландски водолазен екип се свърза с нас относно собствената си находка на кормило, свързана с Италия, миналото лято.

Рядкото кормило с медна обвивка, открито от водолазите, е свързано с британски търговски кораб, наречен... ВъзстановяванеСпоред съобщенията, 30-метровият кораб е бил натоварен с ценни италиански статуи и други съкровища, когато е бил отклонен от курса си и е потънал при буря край Карнсор Пойнт, Уексфорд на югоизточното крайбрежие на Ирландия през 1787 г.

Шестима членове на екипажа загинаха при потъването, включително двама от синовете на капитана.

Кормилото е дълго почти 7 метра (екип Endeavour)

The divers found the rudder at a depth of about 20m in a relatively featureless area of seabed. It lay some 200m from where earlier magnetometer surveys had led them to believe that the ВъзстановяванеДървеният корпус на кораба е заровен в 2-3 метра пясък. Смята се, че на борда са останали редица мраморни, други каменни и бронзови артефакти.

Местоположението на неидентифициран кораб беше потвърдено от серия многолъчеви сонарни проучвания, извършени от изследователския кораб. Киъри Като част от ИНФОМАР дългосрочно картографиране на ирландското морско дъно, извършено от Геоложка служба на Ирландия и неговите партньори.

Кормилото с бронзова скоба (екип Endeavour)

6.8-метровото перо на кормилото е намерено цяло с бронзовите си щифтове (крепежни болтове) и част от кърмовата стойка, все още прикрепена – което предполага, че корабът е претърпял внезапен и насилствен край.

Смята се, че много малко екземпляри от такива кормила са оцелели и екипът по гмуркане се свързва с морски музеи по целия свят с надеждата да установи колко рядка е находката им.

Преди ерата на железните и стоманени кораби, дървените търговски кораби понякога са били покривани с мед, за да защитят корпусите си. Кралският флот е възприел тази практика, за да направи военните си кораби по-бързи – макар и едва през 1850-те.

Възстановяване е построен в Честър през 1773 г. и около това време, както е научил екипът по гмуркане, само около 200 от 10,000 XNUMX кораба в британския търговски флот са били облицовани с мед.

Незастрахован товар

Корабът се е движел от Лондон за Дъблин, превозвайки произведения на изкуството, включително мраморни и други каменни статуи, закупени в Италия от граф Шарлемонт по време на деветгодишно голямо европейско турне. Той е получил скулптурите, за да украсят митницата, която се е строила в ирландската столица по това време, но се смята, че ценният му товар е бил незастрахован.

Възстановяване Твърди се също, че е носил „количество богати и редки куриози на изкуството и природата“, събрани в Европа от ирландския банкер Джон Ла Туш, който, подобно на граф Шарлемон, е бил известен като един от най-богатите хора в Европа.

Въпреки че не е намерен официален манифест, други съкровища, за които се смята, че са били на кораба, включват цялото домакинско имущество на Даниел Корней, завърналия се губернатор на Света Елена.

The dive-team of five is led by local maritime researcher Edmond O’Byrne, who also runs a сух костюм repair and sales business. He has spent some 40 years searching for the Възстановяване, още откакто историите за кораба за първи път завладяха въображението му.

„Бяхме сред първите аквалангисти в този ъгъл на Ирландия“, каза О'Бърн Дивернет„Открихме предимно останки от световните войни, но после чух за Възстановяване през 1985 г. Дълго време се смяташе, че корабът е потънал в плитчините, но открихме вестникарски репортаж от онова време, според който е бил изгубен в по-дълбоки води.

„Разбира се, че нямахме GPS и най-доброто, което можехме да направим по това време, беше да използваме магнитометри.“

Котви и чайници

Сега се смята, че погребаният кораб се е отделил от котвите си, което би отслабило най-много сигналите на магнитометра. Екипът е открил това, което според тях е един от... Възстановяванекотвите и веригите на в близост миналата година.

Смята се, че тази котва също произхожда от екипа за възстановяване (Endeavour).

Котвена верига (екип Endeavour)

Коляно и палубно дъско на кораба (екип Endeavour)

Едва през 2021 г. екипът се натъква на място, където от пясъчното морско дъно стърчат греди. Те изваждат едно парче дърво за анализ, съобщават за откритието си и след това откриват предмети, включително богато украсен меден чайник, мастилница и парчета от чугунена печка в района.

Горе и вдясно: Медният чайник (Екип „Ендевър“)

Мастило, открито на мястото на корабокрушението (екип Endeavour)

„Значително откритие“

„99% съм сигурен, че това е Възстановяване„“, каза О'Бърн пред Ireland’s Служба за национални паметници, но досега НМС остава невъзмутима към перспективата за разкопки на мястото. Тя заяви, че няма планове да се опитва да идентифицира останките, докато те остават естествено защитени от пясък, и не се е ангажирала с нищо повече от това да каже, че ще „следи ситуацията“.

Водолазите, които работят с лиценз за безпокойство, естествено биха приветствали възможността да работят с морски археолози при разкопките на мястото на останките от кораба – така че откриването на кормилото миналото лято даде нов тласък на каузата им. „Беше много вълнуващо – никога не сме очаквали това“, казва О'Бърн.

Като оставим настрана дискусиите за музея, той се надява, че Дивернет Читателите може да разполагат с информация, която би помогнала да се постави откритието в контекст. Ако се докаже, че облицовано с мед кормило от 18-ти век е толкова рядка находка, колкото екипът смята, това би могло да насърчи властите да преосмислят потенциалните предимства от разрешаването на разкопки на останки от кораб.

Морски институт на Ирландия Президентът Джо Варли отдаде почит на водолазния екип и нарече откритието им на кормилото „много значимо“, а водолазите се надяват, че един ден предметът може да бъде изваден за консервация и показване.

Всеки, който има информация относно рядкостта или липсата на информация за находката на водолазния екип, може да се свърже с Едмънд О'Бърн на edmondobyrne@gmail.com или да се обади на 0868 173477.

