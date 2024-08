Делфин паркът в Малта: зоологическа градина ли е или цирк? 

Вратичка в 10-годишното законодателство на Малта за хуманно отношение към животните обяснява защо единственият делфинариум в популярната средиземноморска дестинация за гмуркане все още има право да таксува посетителите, за да видят представления на пленени делфини за тях.

Самият факт, че морският парк Mediterraneo е регистриран като зоологическа градина, му позволи да продължи дейността си въпреки продължаващите протести на активисти за хуманно отношение към животните – и може би обяснява защо властите са стиснати, когато се обръщат за коментар от тези активисти и Дивернет.

Афалините в Mediterraneo, търговското име на Marineland Ltd на североизточното крайбрежие на Малта, са там повече от 20 години, за да играят и да взаимодействат с публиката.

Делфин изпълнява в Малтийския морски парк (Marine Connection)

Преди две години смъртта на трите женски делфина в парка беше извадена наяве от сътрудничещи организации Marine Connection, Освобождение на животните Малта намлява Проект Делфин.

Mediterraneo обвини за смъртните случаи изпълнител на гмуркане, който е оставил напълнена с олово торбичка с тежести в басейна на делфините, което е довело до тяхното смъртни случаи от отравяне, както се съобщава на Дивернет.

Петте мъжки делфина в парка са оцелели след около три месеца лечение. Най-големият, Сол, беше уловен край Куба през 2000 г., а другите бяха родени в парка – двамата сина на Сол Рохан (5) и Лука (4), както и Нину (14) и Ча (13).

„Преместен в Испания“

Активистите по онова време казаха, че делфинариумът не е информирал обществеността за смъртните случаи и не е дал обяснение за оловните тежести до година по-късно, след като персоналът е казал на питащ посетител, че женските са били преместени в Испания – твърдението е разкрито като невярно.

Това лято, загрижени, че останалите пет мъжки делфина може да страдат от живот в басейни, за които се твърди, че са „сериозно влошени“ след препълването им с водорасли, базираната в Обединеното кралство организация Marine Connection се свърза с комисаря за хуманно отношение към животните на Малта Алисън Беззина.

Морска връзка е създадена от Liz Sandeman и Margaux Dodds преди повече от 30 години, след техния успех в кампанията за затварянето на последните останали делфинариуми в Обединеното кралство. Те призоваха Bezzina да инициира спешно редовно независимо тестване на водата в басейните от Отдела за ветеринарно регулиране (VRD) на Малта.

Условията за живот в басейните с делфини са влошени (отгоре и отдолу), казват активисти (Marine Connection)

„Също така смятаме, че тъй като Mediterraneo в момента работи под лиценз за зоологическа градина, това трябва да бъде преразгледано и при тези обстоятелства отменено“, каза Додс пред Bezzina.

„Тези делфини се използват в шоута и сесии за обществено взаимодействие; този факт сам по себе си противоречи на целта на зоологическата градина, те не се използват за никакви усилия за опазване и като такъв валидността на лиценза е под въпрос.

Определение за цирк

At first sight such circus-style shows might appear to place the park in breach of both its current licence as a zoo and Maltese law. Under the 2014 Animal Welfare Act, facilities in which animals are used for “performances, exhibitions, shows or for the обучение thereof in circuses” can have their licence revoked, premises closed and animals relocated.

Това законодателство определя цирка като „всяка изложба, организирана от изложители с цел печалба и гледана от публиката за развлечение, която предлага забавление и показване и където животните са принудени да изпълняват трикове или маневри, които не отразяват естественото им поведение или не предлагат всякаква образователна стойност“.

Въпреки това, едно изключение (31E) гласи, че условията „не се прилагат за зоологически градини, лицензирани съгласно този закон, на основание, че освобождаването не застрашава целите на разпоредбите на този закон“.

През юни Bezzina каза на Marine Connection, че се свързва с VRD, за да изясни подробностите за инспекциите в Mediterraneo, но организацията казва, че въпреки непрекъснатите молби за обратна връзка, комисарят не е предоставил повече подробности оттогава.

Дивернет също се свърза с Bezzina за изясняване на ситуацията, но тя отговори само, че лицензирането и регулирането на субекти като Mediterraneo е отговорност на VRD, препращайки запитването към ветеринарния служител на дирекцията д-р Duncan Chetcuti Ganado. Той не е отговорил на запитвания.

„Анализ, ако е необходим“

Морски парк „Средиземноморие“, обаче, е по-предстоящо. „Нашите резервоари се анализират ежедневно по физични и химични параметри“, каза мениджърът Пиетро Печиони Дивернет.

„Веднъж месечно се прави микробиологичен анализ от външна (трета) лаборатория. Всички параметри са в съответствие със стандартите и насоките. Правителството се свързва с нас за всяка допълнителна проверка и анализ, ако е необходимо.

Попитан за спазването на закона за хуманно отношение към животните, Печиони каза: „Ще ви поканя да прочетете внимателно същия закон. Нашата институция е акредитирана зоологическа градина.“

Паркът по-рано заяви, че екип от водолази се използва за почистване на басейните и управление на растежа на водораслите и, въпреки че растежът може да изглежда грозен, се казва, че не е вреден за делфините.

Делфини в техния басейн в морския парк Mediterraneo (Marine Connection)

„Очевидно са извършени тестове за вода, но това е паркът, който се регулира сам, тъй като се извършва от служители там“, казва Сандеман. „Защо не публикуват резултатите от тези тестове или не позволят независима инспекция на съоръжението и техните делфини?“

„Нашата мисия е да подкрепяме опазването на морския живот и да предадем ценни знания на обществеността за критичното значение на опазването на нашите океани и великолепните същества, които ги обитават“, твърди Mediterraneo Marine Park.

На свой ред Marine Connection заявява на своя уебсайт: „Фактът, че Mediterraneo Marine Park продължава да работи, предполага, че властите си затварят очите за тези проблеми с хуманното отношение към животните, които не можем да толерираме.“

