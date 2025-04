Морски тюлени? Няма такова нещо!

PIERRE CONSTANT се подслушва от хора, които упорито вярват, че морските тюлени са тюлени във всеки смисъл. Моля, позволете му да изясни нещата с помощта на своите снимки

A long time ago, in the last century, I was a naturalist guide in the Galapagos Islands. Taking more than a month, a guide’s обучение in the Galapagos National Park, under the eyes of the Charles Darwin Research Station, was a serious affair.

След академичния курс, с часове, водени от научните власти, и часове на самообучение в научната библиотека, беше определен четиричасов финален изпит, за да проверим придобитите ни знания.

Преминаването означаваше да получим търсения лиценз за водач-натуралист, което ни позволи да работим официално на круизни и ветроходни лодки в парка, който е обект на световното наследство от 1978 г.

В зависимост от това къде сте отишли ​​в архипелага и кои острови и места сте посетили, винаги е било очарователно да видите колонии от ендемични галапагоски морски лъвове (Zalophus wollebaeki) припичащи се лениво на слънце на бели, зелени, червени или черни пясъчни плажове.

Галапагоски морски лъвове (Zalophus wollebaeki) на плажа, остров Еспаньола

Галапагоските морски лъвове отблизо, остров Изабела

На някои места, западно от Сантяго или остров Изабела и изложени на издигане на студеното течение на Кромуел, ще срещнете и различен вид: галапагоския космат морски лъв (Arctocephalus galapagoensis). Неговият прародител Arctocephalus australis са мигрирали от Антарктида по крайбрежието на Чили и Перу по добре известното течение Хумболт.

Галапагоски морски лъв (Arctocephalus galapagoensis), остров Сантяго

Кученце на галапагоски морски лъв, остров Сантяго

Всеки път, когато чуех хората да наричат ​​тези бозайници „тюлени“ или дори „тюлени“, се чувствах в най-добрия случай развълнуван, а в най-лошия – раздразнен. Поставих си за цел да обясня систематично на посетителите разликите между тюлен и морски лъв.

Някои упорити туристи, убедени, че знаят по-добре, отказаха да го вземат или решиха, че животните трябва да са тюлени, защото „винаги са се наричали така“.

Семейство перконоги

И тюлените, и морските лъвове са перконоги, разнообразна група от полуводни морски бозайници, известни някога като безуши (или истински) тюлени и морски тюлени.

Истинските печати принадлежат на Phocidae семейство, докато морските лъвове принадлежат към Otariidae семейство, което има две отделни подсемейства: Arctocephalinae, със своите два рода и Отарина, който има пет. Моржовете на Арктика принадлежат към друго семейство все още, the Одобениди.

Морж (Odobenus rosmarus), Свалбард

Sea-lions come mostly from the Southern Hemisphere – except for the Калифорния sea-lion (Zalophus californianus), предшественик на галапагоския морски лъв и морския лъв Steller (Eumetopias jubatus) на Арктика.

От друга страна, тюлените са предимно от Северното полукълбо – с изключение на южния морски слон (Мирунга леонина), тюлен крабояд (Лободон карцинофага), печат на Уедел (Leptonychotes weddellii) и морски леопард (Hydrurga leptony), известен в Антарктика и свиреп хищник на пингвините.

Два новозеландски морски лъва (Phocarctos hookeri), полуостров Отаго

Основните разлики между тюлените и морските лъвове? Тюлените имат кръгли очи и заострен нос, без видими уши и пълзят по корем за придвижване.

Морските лъвове имат очи с форма на бадем, квадратна муцуна, външни (подобни на тръба) уши и могат да се движат напред на предните си плавници. Тези плавници също им помагат да стоят изправени от корема нагоре, сякаш използват чифт патерици.

Следователно това, което хората обикновено наричат ​​морски тюлен, е погрешно, тъй като това всъщност са „морски лъвове“. Те имат така наречената гъста двойна козина, но също така и всички характеристики на морски лъв, въпреки че са по-малки и имат видимо по-заострен нос.

Кожа морски лъвове

- Otariidae морски лъвове Arctocephalinae подсемейството се състои от два рода: Arctocephalus, или южния морски лъв (има осем вида) и Callorhinus, северният космат морски лъв. Единственият вид на последния, Callorhinus ursinus, намира се в Северния ледовит океан.

Всички осем Арктоцефалия видове произхождат от Антарктика, от времето, когато условията на живот са били по-малко екстремни и полярни, отколкото са сега.

Това е предизвикало предположения за това кога са различни групи от оригиналните южноамерикански морски лъвове (Arctocephalus australis) мигрирали на север в търсене на по-добра среда.

Те са използвали течащи на север морски течения: Хумболт за Хуан Фернандес (Arctocephalus philippi) и морските лъвове от Галапагос или Benguella за морските лъвове от нос (Arctocephalus pusillus).

Капски морски лъвове (Arctocephalus pusillus), колония Кейп Крос в Намибия

Морски лъвове с коси нос на намибийски плаж.

Австралиецът (Arctocephalus pusillus doriferus) и новозеландски морски лъвове (Arctocephalus forsteri) следваха подобни маршрути, за да стигнат до крайните дестинации, посочени с техните имена.

Колония на морски лъвове в Нова Зеландия, Кайкоура, Южен остров

Така че следващия път, когато чуете някой да говори за морски тюлени, не забравяйте да го информирате за правилното наименование, защото старото е остаряло и подвеждащо. Ще направиш деня ми!

